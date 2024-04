Miesten lentopallon Suomen mestari vaihtuu – Akaa-Volley kohtaa finaalipeleissä Hurrikaani-Loimaan

Akaa-Volley raivasi tiensä Mestaruusliigan finaaleihin kaatamalla VaLePan ratkaisevassa viidennessä välieräpelissä lukemin 3–1 (23–25, 25–15, 25–22, 25–20). Ottelu oli aivan niin tasainen kuin oli odotettavissa. Runkosarjan kakkosen ja kolmosen tasoero ei luonnollisesti kovin iso ole.

Nyt on siis varma, että Suomen mestaruuden voittaneiden joukkueiden maratontaulukko saa uuden jäsenen. Finaalipeleissä kohtaavat Akaa-Volley ja Hurrikaani-Loimaa. Hurrikaani on liigaurallaan yltänyt viidesti hopealle ja kolmesti pronssille. Akaa-Volleylla on kumpiakin himmeämpiä mitaleita yksi kappale. Kummallakaan ei toistaiseksi ole kultamitalia kaapissaan.

Pääosa ottelusta mentiin tasapäisesti

Akaa Areenaan lumituiskussa matkanneet 832 katsojaa saivat aikaan melkoisen metakan, jossa ei omia ajatuksiaan meinannut kuulla. Paikalla oli myös kymmenittäin punaiseen pukeutuneita VaLePa-faneja. Tunnelma oli suorastaan loistava – oli kuin mestaruus olisi ollut jaossa jo nyt. Molempien kannattajat osaavat arvostaa hyviä suorituksia eikä ylilyöntejä nähty tai kuultu.

Pääosa ottelusta mentiin tasapäisesti piste pisteen jälkeen kummallekin joukkueelle. Akaan parantunut puolustuspelaaminen näkyi jatkopallojen onnistumisprosenteissa. Puolustuksen jälkeiset hyökkäykset päättyivät kotijoukkueen hyväksi teholukemin 48–27.

– Torjunta-puolustuspelaaminen oli nyt kuosissaan – tämän ottelusarjan parasta. Täytyy olla tyytyväinen henkisen kantin kestävyyteen. Ei todellakaan ollut helppo peli tämä viimeinenkään, tunnusti Olli Kunnari voittoisan koitoksen jälkeen.

– Ottelu taisi ratketa siihen, että VaLePasta ei nyt löytynyt todellista ratkaisijaa. Akaa-Volleylla oli onnistujia joka tontilla, analysoi Akaan lentopalloikoni Joni Mikkonen.

Mikkonen oli aivan oikeassa. Aiemmissa kohtaamisissa VaLePa saattoi luottaa joko Urpo Sivulaan tai Gabriel Francaan. Edellinen jäi Akaassa hakkurien kisassa selkeästi Matéj Šmídln varjoon ja jälkimmäisen saldo näytti lukemia 9/-3. Vieraiden ehdoton tykki oli keskipelaaja Jacob Ekman.

Akaa-Volleyn ja Hurrikaani-Loimaan finaalisarja alkaa ensi tiistaina Loimaalla ja jatkuu perjantaina ja lauantaina Akaassa. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa. VaLePa kohtaa pronssitaistelussa Savo Volleyn. Tuokin kamppailu alkaa tiistaina.