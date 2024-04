Metallimessu saapuu Kylmäkoskelle – Mukana metallipappi Haka Kekäläinen ja metallimessubändi

Legendaarinen Metallimessu saapuu Kylmäkosken kulttuurikirkkoon lauantaina 6.4. Hieman raskaampaa messua vietetään vielä pääsiäisen tunnelmissa. Mukana illassa on metallipappina tunnettu Haka Kekäläinen ja metallimessubändi.

Metallimessu on kristillisen metallimusiikin säestyksellä pidettävä luterilainen jumalanpalvelus, joka järjestettiin ensimmäisen vuonna 2006 Temppeliaukion kirkossa Helsingissä. Nykyisin niitä pidetään myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Haka Kekäläinen kuului myös ensimmäisen metallimessun luoneeseen työryhmään.

Metallimessuja alettiin toteuttaa, koska pidettiin tärkeänä, että myös tunnustavalla kristillisellä hevimusiikilla on paikka yleisessä jumalanpalveluksessa. Luterilaisuudessa musiikilla on perinteisesti keskeinen rooli. Se on kuitenkin vain väline sanoman esille tuomiseen.

Kylmäkosken metallimessussa Haka Kekäläinen toimii liturgina, ja saarnan pitää Akaan seurakunnan seurakuntapastori Marja-Liisa Mäki.

Metallimessuun Kylmäkoskelle on ilmainen edestakainen bussikuljetus Viialasta ja Toijalasta. Lähtö Viialan Pappilan parkkipaikalta on kello 17.15 ja Toijalasta Akaan kirkon edestä kello 17.30. Paluukyyti lähtee heti messun jälkeen ja kulkee ensin Toijalaan ja sitten Viialaan.

Metallimessun järjestää Kylmäkosken kappeliseurakunta.