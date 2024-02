Pirkan Helmen logokilpailu toi kolmoisvoiton Akaaseen

Pirkan Helmi ry järjesti avoimen suunnittelukilpailun, jonka tehtävänä oli tuottaa Erasmus+-rahoitteiselle Nature of Being in Nature -hankkeelle logo. Logokilpailun voittaja on nyt valittu.

Kilpailuun osallistui 14 henkilöä ja yhteensä 20 logoehdotusta. Raati valitsi voittajaksi Pirjo Järvelän Akaasta, toiseksi tuli Heli Grönlund Akaasta ja jaetulla kolmannella sijalla olivat Silvia Sillanpää Valkeakoskelta ja Calle Grönlund Akaasta.

– Haluamme kiittää kaikkia osallistujia, oli todella hienoa saada näin monta laadukasta työtä mukaan kilpailuun. Voittajan päättäminen ei ollut helppoa, Pirkan Helmen tiedotteessa kerrotaan.

Pirjo Järvelä kertoo logonsa katkoviivan kuvaavan polkua ja samalla myös lehtiruodetta, joka symboloi polkua luontoon.

– Polun voi nähdä myös oppimispolkuna, jossa opitaan liikkumaan luonnossa. Lehden vihreys toimii luonnon ja vehreyden symbolina. Nature-sanan elävä, käsialamainen tekstityyppi kuvastaa luonnon monimuotoisuutta, yllätyksellisyyttä, kauneutta ja iloa liikkua luonnossa. Logon alkutekstin Nature of Being in ja Nature-sanan välillä oleva kontrasti kehottaa: mene luontoon ja yllätyt positiivisesti, lähde arjen keskeltä luontoon, Graafinen Idea -nimistä yhden naisen mainostoimistoa edustava Järvelä sanoo Pirkan Helmen tiedotteessa.

Erasmus+-rahoitteisen Nature of Being in Nature, vapaasti käännettynä luonnossa olemisen perusolemus -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmisten luontosuhdetta. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja työpajoja, joissa opastetaan ihmisiä liikkumaan luonnossa luontoa kunnioittaen ja suojellen sekä kannustetaan löytämään hyvinvointia luonnosta. Voittajalogoa tulevat käyttämään hankkeen viestinnässä esimerkiksi verkkosivuilla ja printtituotteissa Pirkan Helmen lisäksi hankkeen kansainväliset kumppanit Sdružení SPLAV z.s, Tsekistä, Polish Ecological Club Puolasta sekä Legend Photo Slovakiasta.