Tervetuloa opiskelemaan kivirakentajaksi, lavasterakentajaksi tai kädentaitojen ohjaajaksi

SASKY koulutuskuntayhtymän Vammalan ammattikoulussa ja Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa voi valmistua ammatteihin, joiden ammattilaisille avautuvat ainutkertaiset työmahdollisuudet. Ja työtä on taatusti tarjolla. Koko Suomessa uniikeista koulutuksista valmistuu muun muassa kivirakentajaksi, lavasterakentajaksi ja kädentaitojen ohjaajaksi. Lue, kiinnostu ja hae!

Sasky tarjoaa monipuolisen kattauksen rakennusalan koulutusta

• Rakennusalan perustutkinto, talonrakentajat. Mäntän seudun

koulutuskeskus, Ammatti-instituutti Iisakki ja Vammalan ammattikoulu

• Rakennusalan perustutkinto, kivirakentajat. Vammalan ammattikoulu

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentajat, automaatioasentajat. Mäntän seudun koulutuskeskus, Ammatti-instituutti Iisakki ja Vammalan ammattikoulu

• Talotekniikan perustutkinto, putkiasentajat. Huittisten ja Kokemäen oppilaitos Kokemäellä ja Ammatti-instituutti Iisakki

• Puuteollisuuden perustutkinto. Vammalan ammattikoulu

• Rakennusrestaurointi. Saskyn Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Ikata

Oppisopimuksen ja laajennetun oppisopimuksen kautta on koulutus mahdollista myös muihin alan tutkintoihin.

Lavasterakennusalan opiskelijat valmistavat La Traviatan näyttämöllepanoa

Tampereen Ooppera valmistautuu parhaillaan tämän vuoden tuotantoonsa eli Giuseppe Verdin melodraamaan La Traviataan, joka saa ensi-iltansa maaliskuun alussa. Samaan aikaan lavasterakennusalan hallissa Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Sastamalassa eletään hektisissä ja palkitsevissa tunnelmissa, kun opiskelijat viimeistelevät lavastaja Peter Ahlqvistin suunnitteleman näyttämöllepanon mukaan rakentamiaan puita, sohvia, pikareita …

Opettaja Mauri Mäkelä kiittelee pian 80-vuotiasta maakuntaoopperaa, Tampereen Oopperaa tiiviistä ja pitkäkestoisesta yhteistyöstä. Tampereen Oopperan vuosittaisissa esityksissä Tampere-talon Ison salin näyttämöllä on esiinnytty Sastamalassa oppilastöinä valmistuneissa kulisseissa.

Mäkelä esittelee lavasterakennusalan hallin seinän tapetoimaa kuvakavalkadia, jossa on otoksia oopperoihin, teattereihin ja museoihin sekä elokuvatuotantoihin vuosien saatossa tehdyistä lavasteista.

– Täällä tehtyjä todella suurenmoisia hahmoja ja muita lavasteita nähdään huippuelokuvissakin, mutta tiukat sopimukset estävät meitä kertomasta niistä. Lavasteitamme on myös monissa tv-sarjoissa. Mutta toimeksiannot ovat olleet historiallisia ja mielenkiintoisia, Mäkelä luonnehtii.

Tammikuisena perjantaina hallissa on täysi vauhti päällä, vaikka osa opiskelijoista on eri puolilla Suomea harjoitusjaksoilla. Paikalla työn touhinassa ovat niin lavasterakentajiksi kuin kädentaitojen ohjaajiksi opiskelevat henkilöt.

Mäkelä muistuttaa, että kaikki talosta valmistuvat ovat artesaaneja.

Niin lavasterakennusalaa kuin kädentaitojen ohjausta opiskelevat tulevat sisään jatkuvan haun kautta. Mäkelä korostaa, että lavasterakennusalalla on pitkät ja kunniakkaat perinteet, ja Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on maassamme toinen alan opinahjo.

– Lavasterakentajien työtilanne on hyvä. Lavasterakentajat työskentelevät teattereissa, elokuvateollisuudessa, messutapahtumissa sekä teemapuistojen rakentamisessa. Tehtävien kirjo on laaja ja monipuolinen, Mäkelä kuvailee.

– Kädentaitojen ohjaajat sijoittuvat kuntien, seurakuntien sekä kolmannen sektorin työpaikkoihin. Moni heittäytyy yrittäjäksi, Mäkelä lisää.

Mäkelän mukaan niin lavasterakentajan kuin kädentaitojen ohjaajan tärkein avu on hyvä mielikuvitus. He tarvitsevat sitä muun muassa inspiroituakseen eri materiaaleista, kun he valmistavat niistä halutunlaisia esineitä.

Lavasterakentamisen hallissa eri vuosikurssien opiskelijat toimivat yhdessä. Porukassa he hiovat yhteistyötaitojaan ja joustavuutta.

Mäkelä tietää vuosikymmenien kokemuksellaan, että jokainen päivä on aidosti omalaisensa. Nytkin opettajan ja opiskelijoiden mietintämyssyssä on vahvasti Kitsune-jättihahmo, jonka he rakentavat tilaustyönä espoolaiselle Museo Leikille. Hyvässä muistissa on samaan paikkaan aiemmin toteutettu suurikokoinen nalle.

”Kaikki toimivat yhdessä”

Mauri Mäkelä sanoo syvällä kokemuksen rintaäänellä, että jokaisen vuosikurssin oppilaat yhteen kokoava opiskelumalli on luonteva, toimiva ja oppimista tehostava.

– Lavasteiden rakentaminen jos mikä on tiimityötä, Mäkelä huomauttaa.

– Sosiaaliset taidot ovat tärkeät. Hankkeet ovat hyvin tyypillisesti projekteja, joissa jokaisen panos on merkityksellinen, Mäkelä lisää.

Mäkelä huomauttaa, että valtaosa lavasterakentamiskoulutuksessa tehtävistä töistä on asiakkaiden tilauksia.

– Opiskelijat ovat tekemisissä yksittäiskappaleiden, uniikkien juttujen kanssa.

Mäkelän mukaan lavasterakentaminen on isosti erilaisten ongelmien ratkaisemista. Toimivaa lopputulosta etsittäessä sopivat palaset asetellaan oikeille paikoilleen.

– Opiskelijat perehtyvät materiaalien kiehtovaan maailmaan. Erilaiset muovit ovat ahkerassa käytössä. Kunkin lavasteen on kestettävä. Lujuus on tärkeä vaade.

Mäkelä sanoo, että kynä ja vihko ovat tuiki tärkeitä ideointia ja suunnittelua sekä hahmottelua varten.

– Muutenhan alalla todetaankin, että akkuporakone ja kuviosaha ovat lavastajan välttämättömät työkoneet, Mäkelä tiivistää.

”Omalaisensa maailma, houkuttava tulevaisuus”

Lavasterakentajaksi opiskeleva Aatos Kallio on henkeen ja vereen sitoutunut opinahoonsa. Viime vuonna lavasterakentajaopintonsa aloittanut nuorukainen kiittelee koulutuksen mielekkyyttä. Se kumpuaa korkeatasoisesta opetuksesta ja runsaasta käytännöntyöstä.

– Teatteri on ollut lapsuudestani lähtien minun suuri haaveeni. Olen unelmoinut näyttelijän työstä. Paloni on ollut niin voimakasta, että heti kynnelle kyettyäni tein pieniä näytelmiä mummilleni ja ukilleni, Kallio kertoo.

– Toinen merkittävä intohimoni on kohdistunut käsillä tekemiseen, Kallio lisää.

Kallio iloitsee, että hänen ammatillinen unelmansa toteutuu lähivuosina lavasterakentamisen luovassa maailmassa.

Outi Ylinen haluaa valmistua kädentaitojen ohjaajaksi. Hän aloitti opiskelunsa vuonna 2021.

– Etsin poikani kanssa hänelle kiinnostavaa opiskelupaikkaa. Hupsista. Löysimmekin kättelyssä minua puhutelleen koulutusvaihtoehdon. Laitoin heti tuulemaan, ja soitin tänne. Tuumasta toimeen ja opiskeluni pyörähti käyntiin, Ylinen kertoo.

Ylinen on ammatinvaihtaja. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on kemianlaborantti.

– Kun valmistun kädentaitojen ohjaajaksi, perustan oman yritykseni. Se on minun päämääräni, Ylinen teroittaa.

Neea Koivu yhdistää arjessaan harrastuksen ja työnteon asusteiden luomisessa. Hän on ollut opintiellä vuodesta 2021 lähtien.

– Erilaiset peli-, sarjakuva- ja elokuvahahmot ovat inspiraationi ja mielenkiintoni kohteina, Koivu listaa.

Koivu toivoo sijoittuvansa työelämässä tapahtumatuotantojen maailmaan.

Ruu Narinen tietää opiskelevansa oikeassa paikassa. Aiemmin Narinen meni taidepainotteiselle luokalle lukioon, mutta se ei ollutkaan sitä, mitä hän odotti koulutukseltaan.

– Tämä ammattikoulu lavasterakennusaloineen on minulle täydellisen oikea paikka.

– Cosplay eli pukuilu, on harrastukseni. Siinä ihmiset pukeutuvat esimerkiksi manga-, anime-, sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmoiksi, Narinen avaa.

Narisen mielestä pukuilu yhdistyy saumattomasti muun muassa teatterimaailmaan.

Lahja Koskikallio on monipuolinen taiteen ystävä. Yläkoululaisena hän kiinnostui erityisesti teatterista.

– Käsillä tekeminen on minulle hyvin merkityksellinen asia, kuten virkkaaminen.

Koskikallion unelmana on päästä teatterin, elokuvateollisuuden tai tv-tuotannon lavastajan assistentiksi.

”Täällä on todella maittava ruoka”

Yhdessä opiskelijat kiittävät yhdestä suusta opiskelutilojaan, jotka hehkuvat vielä uutuuttaan. Lisäksi he osoittavat suuren arvostuksensa opetuksen korkeasta tasosta ja sen ryhmätyöpainotteisuudesta. Kaiken kukkuraksi välineistö on moderni ja kattava.

– Opiskelemme tulevaisuuden alaa varten. Työllisyystilanne on kannustavan myönteinen, porukka iloitsee.

Opinahjon avoin ja keskusteleva ilmapiiri nousee keskeiseksi vahvuudeksi.

Monipuolisuus on läsnä kaikessa tekemisessä, kuten eri materiaalien käsittelyn opiskelemisessa.

Opiskelijat varmistavat, että tähän juttuun tulee varmasti maininta heidän koulunsa maittavasta ruoasta ja viihtyisästä ruokalasta.

– Ravitsevan ja monipuolisen aterian turvin jaksaa paiskia raskaitakin töitä, he perustelevat.

MATTI PULKKINEN

Valmistuvat kivirakentajat ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla – Kivialan osaamisala kouluttaa moniosaajia

SASKY koulutuskuntayhtymän Vammalan ammattikoulun kivialan osaamisala on maamme ainoa kivimiesten eli kivirakentajien kouluttaja. Runsaat 40 vuotta kivialan eri tehtävissä työskennellyt lehtori Ilpo Ruuskanen sanoo, että kiveä käytetään tulevaisuudessa koko ajan enemmän ja enemmän. Hänen mukaansa jokainen valmistuva saa työpaikan. Pääsääntö on ollut jo kauan aikaa, että kivialan yritykset kilpailevat Sastamalassa oppinsa saavista ammattilaisista.

Kivialan osaamisala eli kivikoulu toimii moderneissa tiloissa Sastamalassa. Oppimisympäristön erikoisuutena on iso kivenasennustila, jossa vallitsee autenttiset olosuhteet. Valoisassa ja avarassa hallissa ovat viimeistä teknologiaa edustavat siltasaha, tasohiomakone sekä lankasaha. Ruuskanen kiittelee opetustilojen toimivuutta sekä työvälineiden ja -koneiden sekä tietokoneohjelmien kattavuutta.

– Sasky koulutuskuntayhtymän johto kuunteli tarkalla korvalla meitä käyttäjiä, millaiset tilojen ja siellä olevan kone- ja työkalukannan on oltava. Tämä kokonaisuus vastaa erinomaisen kattavasti niitä olosuhteita ja työskentelytapoja, jotka vallitsevat kotimaisissa kivialan yrityksissä, Ruuskanen korostaa.

Ruuskasella on opettajakolleganaan kivialan monipuolinen konkari Marko Mertala. Molemmat kivimiehet ovat hankkineet vankan kiviasiantuntemuksen työskentelemällä kivialan yritysten vaativissa tehtävissä sekä yrittäjinä.

– Me tunnemme henkilökohtaisesti kaikki kivialan yrittäjät ja yritykset. Meillä on aktiiviset, suorat ja luottamukselliset suhteet jokaiseen toimijaan. Seikkaperäisestä kentän tuntemisesta on se hyöty, että tiedämme, minkälaisia osaajia kussakin paikassa tarvitaan, ja mitä uusilta työntekijöiltä odotetaan, Ruuskanen tarkentaa.

Kivikoulun ja yrityskentän tiivis vuorovaikutus on johtanut kiitolliseen tilanteeseen, että jokainen Ruuskasen ja Mertasen hoivissa oleva opiskelija saa itselleen sopivan harjoittelu- ja kesätyöpaikan sekä lopulta vakituisen pestin.

Ruuskanen on tiiviisti mukana opetushallituksen työelämätoimikunnassa ja lisäksi Suomen kiviteollisuutta edustavien yritysten järjestössä Kivi ry:ssä. Hän on jäsenenä koulutus- ja hautakivitoimikunnissa. Yhdistys avaa ikkunan koko kivialalle.

Koko kiviala on erittäin teknistynyt ja modernisoitunut. Vanhat mielikuvat raskaasta ja epämukavissa olosuhteissa paiskittavista hommista ovat menneiden talvien lumia.

”Jokainen haastatellaan oppipolkua varten”

Ilpo Ruuskanen toivottaa uudet kivirakentamisen opiskelijat tervetulleiksi sastamalaiseen kivikouluun. Monipuolisena kivialan kouluttajana Sastamalan ammattikoulu kerää opiskelijoita koko maasta.

– Vahvuutenamme on koulutuksen monipuolisuus. Meillä opiskelija saa moniosaamisen ammattitaidon kaikkiin mahdollisiin kivialan töihin, Ruuskanen muistuttaa.

Suuri osa kivikouluun tulevista on yli 25-vuotiaita, mutta Ruuskasen mukaan ovet ovat auki myös yläkoulunsa päättäville. Kivirakentajaksi valmistuu keskimäärin kahden vuoden opiskelulla. Sinä aikana opiskelija pätevöityy hautakivien, rakennuskivien sekä ympäristökivien taitajiksi.

– Tämäkin perinteisesti miehinen ala on naisistunut viime vuosikymmenen aikana. Kivialan tehtävät sopivat kaikille, jotka haluavat tehdä tarkkaa ja korkeatasoista jälkeä, Ruuskanen toteaa.

Ruuskanen kutsuu jokaisen kivikoulusta kiinnostuneen tutustumaan paikkaan ja sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Hän kertoo, että keskustelut ovat hedelmällisiä. Tulijat saavat kattavan tietopaketin opiskelun sisällöstä ja työmarkkinoista.

– Meillä pääpaino on käytännön töissä. Opiskelijat saavat hyvin henkilökohtaista opetusta, sillä vuosikurssille otetaan tilanteesta riippuen 15-20 henkilöä, Ruuskanen toteaa.

Oulusta Sastamalaan kivioppiin

Oululainen Jenni Rahkola kouluttautuu parhaillaan kivikoulussa uuteen ammattiin. Hän on jättänyt hyvästit hyvinvointiteknologia-asentajan ammatille.

– Kun hakeuduin hyvinvointiteknologia-asentajakoulutukseen, minulle vakuutettiin, että töitä on aina tarjolla riittävästi. Näin ei kuitenkaan ollut, Rahkola toteaa.

Uutta ammattia etsiessään Rahkola löysi itsensä Saskyn verkkosivuilta. Hän innostui kivialan osaamisalasta. Yksi puhelinsoitto, niin Rahkola löysi itsensä Ilpo Ruuskasen pakeilta. Samalla Rahkola tutustui tulevaan opiskelupaikkaansa.

– Kiviala kiehtoo minua, koska näissä töissä saa tehdä asioita omin käsin. Ala on aidosti monipuolinen ja antoisa. Pian aloitan esimerkiksi kaivertamisen ja kultaamisen harjoittelun. Jokainen päivä on mielenkiintoinen ja tuo mukanaan uutta. Kivi on materiaalinen vaativa mutta yllätyksellinen.

MATTI PULKKINEN

Tutkinnon kuvaus

Kivirakentaja tuntee kiven rakenteen ja hallitsee eri kiventyöstömenetelmät automatiikkaa, tietotekniikkaa sekä hyviä kädentaitoja apuna käyttäen. Ammatissa tarvitaan loogista ajattelukykyä, tarkkuutta ja kädentaitoja.

Kivirakentajia työskentelee luonnonkiviteollisuudessa ja -louhoksilla sekä rakennusliikkeissä ja betoniteollisuudessa.

Koulutuksen kuvaus

Kivirakentajana sinulla on monta eri mahdollisuutta työllistyä. Osaat valmistaa ja asentaa erilaisia kivituotteita sisustukseen, julkisivurakentamiseen sekä ympäristö- ja piharakentamiseen.

Lisäksi voit erikoistua louhintaan tai rakennusalan moniosaajaksi. Kivialalla opiskelet myös tulisijojen ja muistomerkkien valmistusta ja asentamista.

Kenelle?

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

www.sasky.fi