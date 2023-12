Jalkahoidon ja jalkaterapian palvelusetelit käyttöön koko Pirkanmaan hyvinvointialueella – Palveluseteli voidaan nyt myöntää reumaa sairastaville

Pirkanmaan hyvinvointialue tiedottaa, että Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön vuoden 2024 alussa jalkahoidon ja jalkaterapian palvelusetelit. Uudet palvelusetelit korvaavat aiemmat maksusitoumukset sekä jalkahoidon palvelusetelin, joka on ollut käytössä muutamassa kunnassa Pirkanmaalla. Nykyiset jalkahoidon palvelusetelit ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Aluehallitus hyväksyi jalkahoidon ja jalkaterapian palvelusetelin sääntökirjan 11.12.2023. Sääntökirjaan on tehty palautteen perusteella muutoksia, joilla on haluttu edistää yritysten hakeutumista palvelusetelituottajiksi sekä vahvistaa palvelutarjontaa asukkaille. Diabeetikoiden lisäksi palveluseteli voidaan nyt myöntää reumaa sairastaville erillisten kriteerien mukaan. Jalkaterapia ja jalkojenhoito on erotettu omiksi palveluikseen. Lisäksi palvelusetelin palvelusisältöjä on muutettu ja määrää vähennetty, mitkä muuttavat myös palvelusetelin arvoa.

Palvelusetelin saanut asiakas voi vertailla palvelutuottajia palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:ssa. Joissain kunnissa käytössä olleesta Vaana-järjestelmästä luovutaan ja jalkahoidon ja jalkaterapian palveluseteleiden hallinnointi keskitetään PSOP-järjestelmään.