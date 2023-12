Mitä tarkoittaa pikalaina?

Pikalaina määritellään yleensä lyhytaikaisena pienlainana, jonka hakeminen ja myöntäminen tapahtuu nopeasti, jopa päivän sisällä, netin välityksellä. Suoraviivaisen ja nopean hakuprosessin takia näitä lainoja haetaan usein äkillisiin rahantarpeisiin, kuten yllättäviin laskuihin tai muihin odottamattomiin kuluihin. Suomessa pikalainoja tarjoavat monet rahoituslaitokset ja luottolaitokset.

Nopeuden ja helppouden vastapainoksi pikalainat ovat tavallisesti kalliimpia kuin perinteiset pankkilainat, koska niiden korot ja kulut ovat korkeammat. Korkean korkoprosentin takia pikalainan ohella kannattaa aina harkita myös muita lainamuotoja. Lisäksi lainan hakemisessa on hyvä selvittää huolellisesti lainaehdot ja varmistaa, että oma maksukyky on riittävä haetun luoton määrään. On tärkeää olla realistinen suunnitelma lainan takaisinmaksuun ennen lainan nostamista.

Mitä vaihtoehdoksi?

Mikäli tarvitset lainaa ja säästäminen ei ole mahdollista, vakuudeton kulutusluotto kotimaisesta pankista on aina turvallinen vaihtoehto. Yleensä pankkilainassa on matalampi korko ja pidempi laina-aika, joka tekee siitä järkevän valinnan lyhytaikaiseen pienlainaan verrattuna. Pitkällä laina-ajalla saat kuukausilyhennyksen matalaksi ja juuri omaan maksukykyyn sopivaksi.

Nykypäivänä useista pankeista tavallisen pankkilainan hakeminen on yhtä nopeaa ja helppoa kuin pikalainan. Lainahakemuksen täytät muutamassa minuutissa netissä, vaikka kotisohvalta.

Tutustu esimerkiksi suomalaiseen Alisa Pankkiin, joka myöntää vakuudetonta pankkilainaa 30 000 euroon asti jopa 10 vuoden laina-ajalla. Pankissa saat alustavan luottopäätöksen heti hakemuksen jälkeen. Vieraile pankin verkkosivuilla ja lue lisää lainan hakemisesta.

Lisätietoa lainaamisesta voit lukea Suomen Finanssivalvonnan verkkosivulta.