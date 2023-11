Valkeakoskella lukion bisneslinja avaa ovia moneen suuntaan – Lukion panostus opiskelijoiden hyvinvointiin näkyy tutkimuksissa

Miltä tuntuu opiskella lukiossa, jossa panostetaan hyvinvointiin niin paljon, että se näkyy hyvinä tuloksina myös valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä? Akaalaiset 1. vuoden opiskelijat Jessica Nurmsoo, Verne Strömmer ja Aarre Mustonen toteavat, että jo ensimmäiset kuukaudet Valkeakoskella Tietotien lukiossa ovat osoittaneet heidän valintansa oikeaksi.

– Valitsin Tietotien, koska halusin uuden koulun itselleni. Olen tykännyt tosi paljon. Tämä on viihtyisä koulu hyvällä sijainnilla. Olen saanut uusia kavereita ja samalla aikaa miettiä, mitä haluan tulevaisuudessa. Lukio on rankempi kuin yläaste, mutta täällä ei ole mitään, mistä ei selviytyisi, Jessica Nurmsoo sanoo.

Verne Strömmer on samaa mieltä. Naapurikaupungin lukio osoittautui hyväksi ratkaisuksi:

– Valitsin Tietotien vaihtelun vuoksi. Etenkin bisneslinja kiinnosti. Opiskelu on ollut huomattavasti kivempaa kuin ysiluokalla. Tulevaisuudessa minua kiinnostavat psykologianopinnot, hän kertoo. 1.vuoden opiskelija Aarre Mustonen on myös Toijalasta. Hän sanoo, että Valkeakoskelle houkutti mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.

– Omista tulevaisuudensuunnitelmista en osaa sanoa vielä mitään. Sellainen työ kiinnostaa, jonka palkalla pärjää.

Hyvä tekemisen meininki

Rehtori Jaana Leppä on mielissään, että koulun bisneslinja on niin suosittu.

– Linjan opiskelijoille on luvassa muun muassa sijoittajakoulua ja Italian matka. Meille on tullut muutenkin tosi hyvin opiskelijoita. Talo on täynnä ja meillä on hyvä tekemisen meininki, hän toteaa.

Lukio viettää parhaillaan 100-vuotisjuhlaansa. Se panostaa tänä vuonna entistäkin enemmän hyvinvointiin. Yksi opettaja toimii päätoimisesti hyvinvointikoordinaattorina.

– Meillä on alakerrassa tila, jossa on tarjolla pelejä ja paikkoja rentoutumiseen. Siellä on myös mahdollisuus tehdä rauhassa töitä, Leppä sanoo.

Tietotien lukio on perinteisesti menestynyt hyvin lukiovertailussa ja sieltä valmistuneet ylioppilaat pääsevät jatko-opintoihin keskivertoa paremmin Pirkanmaalla. Se on erottunut myös valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä kouluruuallaan ja oppilaiden henkiseen hyvinvointiin panostamisella.

– Hyvinvointi tuottaa oppimista, sen vahvistaa tutkimuskin. Ja yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen tukevat kumpaakin, Jaana Leppä sanoo.

Valkeakosken Tietotien lukio