Mäntymäessä ja Havulinnassa liikuttiin sisällä, Torkonkartanossa päästiin ulos – Vanhustenviikon lauantaita vietettiin sisätiloissa rankkasateen vuoksi

Suomen Punaisen Ristin Akaan osasto on jo toistakymmentä vuotta tarjonnut Toijalan ja Kylmäkosken vanhainkotien asukkaille ulkoilutuspalvelua ja muuta ohjelmaa ympäri vuoden. Toijalan vanhainkodeissa Havulinnassa, Mäntymäessä ja Torkonkartanossa ulkoillaan joka lauantai noin 45 minuutin ajan ja Kylmäkosken Tarpiakodissa kerran kuussa.

Vanhustenviikon lauantai oli sateinen, joten ohjelmaa järjestettiin sisätiloissa. Mäntymäessä heiteltiin palloa, pelattiin keilapelejä ja laiva on lastattu -leikkiä ja muistuteltiin mieliin niin senioreiden kuin SPR:n väenkin nimiä. Mukana oli kuusi osaston jäsentä, joilta viriketoiminta onnistuu hyvin. Tällä kertaa asukkaat olivat niin innostuneita ohjelmasta, että tilaisuus kesti normaalia pidempään.

Havulinnassa saatiin kuunnella Mauri Onttosen upeaa laulantaa. Kappaleet olivat senioreiden mielimusiikkia, kuten Olavi Virtaa. Ennen lauluja pelattiin muun muassa pallonheittoa, renkaanheittoa ja fortunaa. SPR:n osastosta Havulinnassa oli viisi jäsentä.

Torkonkartanossa sää suosi paremmin, sillä siellä ulkoiltiin jo perjantaina aurinkoisessa syyssäässä. Ulkoilemaan lähti 12 ikäihmistä. Kaikissa paikoissa ohjelmaan kuului herkutteluhetki muun muassa mehun ja pienen makean muodossa.

Lisää voimia kaivataan

Toijalan ulkoilutusryhmään kuuluu 20 vapaaehtoista. Naisia on 11 ja miehiä yhdeksän. Nuoria heistä on yhteensä seitsemän. Lauantaina Mäntymäessä mukana olleet Aino Kuparinen, Fanni Rautiainen ja Veera Linna ja Havulinnassa ja Torkonkartanossa ollut Markus Ryhänen kuuluvat nuoriin. He kaikki totesivat, miten tämänkaltainen palvelutoiminta on tärkeää ja palkkioksi saa hyvän mielen.

Toiminta ei ole sitovaa. Ulkoiluttajia on enemmän kuin kerralla ulkoilevia ikäihmisiä, joten ulkoiluttajille on vapaita viikonloppuja oman tarpeen mukaan. Lisää vapaaehtoisia kuitenkin tarvitaan, jotta nykyinen toiminta voidaan ylläpitää sekä kehittää ja mahdollisesti myös laajentaa.

Mukaan lähteminen ei edellytä erityisiä taitoja tai pätevyyksiä. Keskeistä on halu tuottaa senioreille hyvää mieltä ja virkeyttä. Jatkuvuuden turvaamiseksi erityisesti nuoret toivotetaan tervetulleiksi.