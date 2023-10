Edullinen hankintahinta voi olla vasta pieni osa koko totuudesta – Millainen on hyvä ensiauto?

Ajokortin saaminen ja ensimmäisen oman auton ostaminen ovat nuoren elämässä merkkipaaluja, jotka moni muistaa lopun ikäänsä. Ensimmäinen auto on yleensä budjetin sanelemana hieman vaatimattomampi peli. Kysyimme autokauppias Antti Niemiseltä Automyynti A. Nieminen Oy:stä sekä Akaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Elias Harjulta, millainen on hyvä ensiauto?

Pieni ja katsastettu

Antti Nieminen kertoo, että vastaukseen vaikuttaa oleellisesti käytettävissä oleva budjetti. Oletetaan siis, että budjetti liikkuu jossain 1000 ja 5000 euron välillä.

– Jos minä saisin päättää nuoren ensiauton, niin myisin pienen ja hiljakkoin katsastetun japanilaisen. Sellainen on oletettavasti suhteellisen luotettava, Nieminen aloittaa.

Pieni auto olisi ensiautoksi perusteltu, koska siinä on vähän edullisemmat vakuutus-, käyttö- ja ylläpitokustannukset verrattuna esimerkiksi ison, vanhan ja paljon ajetun premium-saksalaisen ostajan maksettaviksi tuleviin kuluihin.

– Ensiauton hinta voi olla edullinen, mutta sitten tuleekin yllätys vakuutusmaksujen muodossa. Ison BMW:n vakuutusmaksut saattavat olla jopa nelinkertaiset verrattuna pienemmän kokoluokan normipikkuautoon kuten Toyota Yarikseen. Nuori, näyttävän ison auton ostava ja pääkaupunkiseudulla asuva voi joutua maksamaan vakuutuksista jopa 5000 euroa vuodessa, se on karu fakta, Nieminen kertoo.

Tunnepuoli edellä kauppaan

Vaikka Nieminen lähtee järkiperusteisesti suosittelemaan pienemmän kokoluokan autoa normimoottorilla, on asiakkaita, jotka tulevat autokauppaan selvästi tunnepuoli edellä.

– Näyttävämmästä joutuu maksamaan. Asiakkaiden kanssa yhdessä kilpailutamme täällä liikkeessä vakuutusyhtiöitä ja siinä kyllä huomaa, että vakuutusyhtiöiden näkökulmasta nuoret ovat riskiryhmää, maksut ovat hävyttömän suuria.

Toinen sudenkuoppa ovat isot ja kalliit remontit.

– Jos budjetti on pieni mutta ostetaan 400 000 kilometriä ajettu premium, ei ehkä tiedosteta, että voi tulla isoja ja kalliitakin remontteja. Se toki vaikuttaa, onko tarkoitus itse huolehtia kustannuksista tai sponsoroiko vanhemmat. Jos omalla rahapussilla pelaa, se pieni japanilainen olisi ehkä oikea valinta, Nieminen kannustaa.

Valitettavan harvat nuoret tulevat autokauppaan neuvoa kysymään. Kun liikkeen pihaan saakka tullaan, on taustatyö nuorilla yleensä jo tehty, ainakin jos auto kiinnostaa enemmänkin kuin vain kulkupelinä. Silloin myyjällä on enää vähän konsteja vaikuttaa ostopäätökseen. Tilanne on toinen, kun liikkeeseen tullaan isän tai äidin kanssa.

– Olen monille vanhemmille kertonut, että jos vaikka opetustarkoitukseen ostettava auto siirretään myöhemmin lapsen nimelle, silloin pienempi auto kannattaa. Kun nuoren kuskin bonukset ovat alkuun nollissa, on iso ero maksaako 600 vai 1600 euroa vuodessa, Nieminen huomauttaa.

Autokaupat kohta edessä

Elias Harju on Niemisen kanssa hyvin samoilla linjoilla. Tammikuussa kortin saanut ja toistaiseksi vanhempien kulkupeleillä autoileva Harju ajattelee hyvän ensiauton olevan luotettava ja edullinen ylläpitää.

– Toivottavasti auto ei olisi koko ajan remontissa vaan kestäisi käytössä. Ulkonäön suhteen ei ole minulle niin tarkkaa, mutta joillekin varmasti on, Harju tuumii.

Ensiauton ostaminen on Harjulla todennäköisesti kohta edessä. Autolla vastataan muun muassa opiskelemaan lähdöstä seuraavaan tarpeeseen liikkua.

– En tiedä mihin lähden opiskelemaan, mutta sekin vaikuttaa auton tarpeeseen, miten opiskelupaikkakunnalla on julkista liikennettä tarjolla.

Harju liikkuu pääasiassa vanhempiensa Dacialla. Toinen käytettävissä oleva auto on niin ikään vanhempien omistama Volkswagen Touran.

– Isommilla autoilla olen nyt tottunut ajamaan, mutta tuskin ihan noiden kokoiselle autolle on sitten tarvetta, kun ensimmäistä omaani ostan. Jotakin pienempää ja edullisempaa ylläpitää, Harju suunnittelee.

Harjulle auto on väline liikkua paikasta toiseen, ei juuri muuta. Hän uskoo tarvitsevansa ostopäätökseensä neuvoa vanhemmilta, todennäköisesti vinkkejä kysytään myös autoalalla työskenteleviltä kavereilta.

– Moni tuttu on hankkinut auton vastikään, eiköhän sieltä saa vinkkejä. Budjettia en osaa yhtään sanoa, en ole ajatellut niin pitkälle. Riippuu sen hetken rahallisesta tilanteesta, paljonko siihen haluaa käyttää, Harju sanoo.

Parasta autoilussa on Harjun mielestä liikkumisen helppous. Onko oma auto sitten kuitenkaan välttämättä tarpeen, jos laina-autokin järjestyy?

– Kyllä varmaan vanhempienkin auto voi olla hyvä ensimmäinen auto, jos perheen tilanne on sellainen, että lapset pystyvät autoja käyttämään. Jos perheessä on yksi auto, ei sillä välttämättä pääse ajamaan, Harju miettii.