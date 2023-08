Sisustusvinkit pieneen lastenhuoneeseen

Kun sisustat pientä lastenhuonetta, on tärkeää valita huonekalut ja tavarat, jotka mahdollistavat hyvän tilankäytön ja tarjoavat samalla toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä lapselle. Tästä artikkelista saat muutamia vinkkejä sopivien huonekalujen ja tavaroiden valintaan.

Huomioi erityisesti lelujen säilytys

Lastenhuoneessa on yleensä paljon pieniä leluja, joiden säilytysratkaisu tulee miettiä. Onnistunut säilytysratkaisu tekee lelujen siivoamisesta ja huoneen järjestyksen ylläpitämisestä helppoa.

Lelulaatikko on hyvä ratkaisu lelujen säilytykseen, sillä laatikkoon lapsen on helppo myös itse kerätä leluja ja opetella samalla omista tavaroista huolehtimista. Se, millainen lelulaatikko sopii huoneeseen parhaiten, riippuu esimerkiksi kalusteratkaisuista ja käytettävissä olevasta tilasta.

Jos lelulaatikko on muista kalusteista erillinen sisustuselementti, kannattaa hankkia laatikko tai kori, jonka saa taitettua kasaan leikin ajaksi. Näin huoneeseen saa enemmän tilaa leikeille. Hyvä vaihtoehto on myös leikkialustan sisältävä lelusäkki, johon esimerkiksi legot saa helposti kerättyä leikin päätyttyä.

Hyödynnä lastenhuoneessa monikäyttöiset huonekalut

PIenessä lastenhuoneessa kalustevalinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, paljonko tilaa huoneessa on. Siksi tarve erilaisille huonekaluille kannattaa pienessä lastenhuoneessa miettiä erityisen tarkkaan.

Monikäyttöiset huonekalut ovat hyviä valintoja huoneisiin, joissa tilaa on vähän. Valitse lastenhuoneeseen huonekaluja, jotka tarjoavat useita toimintoja. Esimerkiksi sänky, jossa on säilytyslaatikoita tai kirjoituspöytä, jossa on hyllyjä ja laatikoita, voi auttaa säästämään tilaa.

Isommalle lapselle voi hankkia kerros- tai parvisängyn. Kerrossänky vapauttaa lattiatilaa ja antaa enemmän tilaa leikkiä. Se on myös hyvä ratkaisu, jos huoneessa nukkuu useampi lapsi. Nostettava sänky, joka voidaan nostaa kaappiin tai seinää vasten päivällä, tarjoaa lisää lattiatilaa leikkimistä varten.

Korkeamman sängyn alla voi sijaita lapsen kirjoituspöytä. Jos pöytä on erillinen, valitse pöydän pariksi jakkarat, jotka mahtuvat pöydän alle. Silloin lattialle jää enemmän tilaa leikeille silloin, kun pöydän ääressä ei touhuta.

Muista myös nämä asiat lastenhuoneen sisustuksessa

Pienessä lastenhuoneessa koko huoneen pinta-alan hyödyntäminen on tärkeää, joten myös seinäratkaisut kannattaa ottaa huomioon. Käytä seinätilaa hyväksi asentamalla hyllyjä tai seinätelineitä lelujen, kirjojen ja muiden tavaroiden säilyttämiseen. Kätevät, seinälle ripustettavat kangaslaatikot tai korit voivat auttaa pitämään pienen huoneen siistinä.

Lastenhuoneen seinätilaa voi käyttää myös luovempiin ratkaisuihin. Kiinnitä seinille magneetteja tai liitutauluja, joihin lapsi voi ripustaa piirustuksiaan tai kirjoittaa viestejä. Seinälle voi myös kiinnittää koukkuja, joihin voi ripustaa vaatteita tai esineitä.

Hyvä valaistus on tärkeää huomioida pienessä lastenhuoneessa. Käytä kattovalaisinta tai seinävalaisimia tarjoamaan riittävästi valoa. Vältä isoja, tilaa vieviä lattiavalaisimia. Sisustuksen värikkäät yksityiskohdat tekevät huoneesta persoonallisen ja vievät huomiota pois pienestä tilasta.

Sisustusvinkit pieneen lastenhuoneeseen – järjestystä ja tyyliä

Järjestyksen ylläpitäminen on erityisen tärkeää pienessä lastenhuoneessa, jossa sikin sokin olevat tavarat aiheuttavat nopeasti kaaoksen. Yhtenäisen tyylin ja järkevien säilytysratkaisujen avulla luot sisustuksen, jossa pääroolissa on huoneen koon sijasta tunnelma.

