Miltä kuulostaa kahdenkeskinen keskustelu filosofin kanssa Ripasaaren ympäri soudellessa? – Akaan Puistofilosofiassa pohditaan filosofian paikkaa arjessa

Akaan Puistofilosofia järjestetään tänä vuonna 4.–5. elokuuta pääaiheenaan se, mihin ihminen tarvitsee arjessaan filosofiaa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Akaassa viime vuonna.

Puistofilosofian henkeä leimaa ajattelun, keskustelemisen, omien ajatusten esittämisen ja toisten kuuntelemisen ilo. Akaan Puistofilosofia on Ikaalisissa syntyneestä ja jo toistakymmentä vuotta jatkuneesta tapahtumasta alkanutta sivistysliikettä. Lisäksi siihen yhdistyy muiden tapahtumien hyviksi koettuja toimintatapoja.

Puistofilosofia tuo Akaaseen keskustelua avaamaan ja vauhdittamaan alansa parhaita osaajia, joille filosofia ei ole kuivakasta akateemista luennointia tai yksinäistä monologia, vaan kaikkia ajattelemaan ja keskustelemaan innostavaa yhteistä tekemistä.

Tapahtuma alkaa jälleen koskikierroksella, joka tänä vuonna keskittyy kosken äänimaisemaan sen eri kohdissa ja siihen, miten se avaa maailmaamme.

Ensimmäisessä jaksossa Haihunkosken rannassa Viialassa pohditaan sitä, mihin ihminen tarvitsee arjessaan filosofiaa ja sitä, mikä filosofiassa kiehtoo. Jokaisella on omia kysymyksiään, ja alan ammattilaiset antavat aineksia siihen, miten syventää ja selkiyttää ajatuksiaan.

Aktivointi omaan ajatteluun ja keskusteluun jatkuu tapahtuman toisessa jaksossa, jossa on erilaisia rinnakkaisia toimintoja.

Omien ajatusten kehittelyyn voi varata henkilökohtaisen keskusteluajan filosofin kanssa joko Ripasaaren ympäri tehtävän soutukierroksen ajaksi tai kävelykierrokselle.

Puistofilosofit puolestaan johdattelevat nurmikentällä ryhmäkeskustelua yhteisesti valittavista aiheista.

Omia ajatuksiaan voi kiteyttää koko päiväohjelman ajan avoinna olevassa tee oma aforismi -aforismiteltassa.

Jatkossa tapahtuma laajenee koko Akaaseen. Tänä vuonna on ennakko-ohjelmana perjantaina 4.8. Toijalan Alibabassa keskustelu tekoälystä ja ihmismielestä. Ihmisen asema teknologisoituvassa maailmassa on tapahtuman toisena pääteemana, ja lauantain iltaohjelmassa Viialan Seurahuoneella keskustellaan teknologisen ajan etiikasta.

Akaan tapahtuma on osa Operaatio Pirkanmaan tukemaa Puistofilosofia goes to Ikaalinen, Hämeenkyrö and Akaa -ohjelmaa.

Ohjelma

perjantaina 4.8. Ravintola Alibabassa Toijalassa

19.00 Tekoäly ja ihmismieli, Renne Pesonen

lauantaina 5.8. Haihunkoskella Lallinmäen puolella Kanavantien muinaisella asutusalueella

11.00 Kahvila avoinna

11.00 Tee oma aforismi – Aforismityöpaja aukeaa, ohjaajina Kati Andrianov ja Kati Koivula

12.00 Tapahtuman avaus, Tapani Laine

12.15–13.00 Äänellinen koskikierros, vetäjänä Elina Niiranen

13.00–14.00 Mihin ihminen tarvitsee filosofiaa arjessaan?, Pia Houni

14.00–15.00 Mikä filosofiassa kiehtoo?, Marika Enwald

15.00–15.30 tauko

15.30–15.45 Tanssiesitys, Viialan Pyry

15.45–17.30 Osallistuminen yhteen tai useampaan:

– Aforismityöpaja (ei ennakkoilmoittautumista)

– Virtaavuus” – Kahdenkeskiset keskustelut filosofin kanssa veneessä tai kävellen (ennakkovaraus): Pia Houni, Kati Kuula, Marika Enwald

– Vapaat pienryhmäkeskustelut ruohokentällä, Tapani Laine & puistofilosofit

17.30–18.00 Aforismityöpajan satoa

Kokoava keskustelu päivästä

20.00 Iltaohjelma (Wanha holvi, Viiala)

Teknologisen ajan etiikka, Johannes Ojansuu

