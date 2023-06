Sorcolor – rajattoman hyvä maalausliike

Sorcolor Oy:n tarina alkoi parikymmentä vuotta sitten Haapavedeltä. Perheyrityksen kasvu on ollut huimaa. Meillä on takana tuhansia maalausprojekteja. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä, ja he suosittelevat meidän palveluja. Tule sinäkin asiakkaaksemme. Sorcolorin toiminnan keskiössä ovat aina olleet iloiset maalarit ja tyytyväiset asiakkaat. Se tarkoittaa sitä, että maalarin pitää voida hyvin, jotta asiakas on tyytyväinen. Näin liiketoiminnan pyörä pyörii koko ajan suotuisasti.

Olemme kotimainen vakavarainen perheyritys. Tunnemme toimintaympäristön, myös Pirkanmaan. Ja muistakaa, että palvelemme kaikkia asiakkaita: yksityisiä, taloyhtiöitä ja yrityksiä. Maalaamme parhaillaan Tampereen messuhallia, joka on iso urakka. Tutustu referensseihimme verkossa.

Sisämaalaukset ammattitaidolla sekä seinä-, katto- että lattiapinnoille

Kodin seinät vaativat toisinaan uutta ilmettä. Korjaa tilanne helposti sisämaalauksella. Sorcolor tekee työn puolestasi, ja sinä pääset nauttimaan kauniista maalausjäljestä.

Sisämaalaus on helppo keino tuoda huoneistoon valoisuutta tai piristää ilmettä tai sisustusta. Ehjä maalipinta parantaa myös sisäilman laatua. Siisti ja tasainen maalipinta luo tilalle huolitellun vaikutelman.

Toteutamme sisämaalaukset ammattitaidolla sekä seinä-, katto- että lattiapinnoille. Palvelemme niin yrityksiä, yksityishenkilöitä kuin asunto-osakeyhtiöitä.

Koko asunnon maalaustyön toteutamme kiinteällä hinnalla – reippaasti, joustavasti ja toiveidesi mukaisesti. Meiltä saat sisämaalaukset myös esimerkiksi toimitilojen faceliftiin, taloyhtiöiden porraskäytäviin sekä katoille ja lattioille – pintamateriaalista riippumatta.

Kaikkea emme ole vielä hinnoitelleet kiinteästi, joten kysy ihmeessä tarjous muusta maalaustarpeesta! Tarjouskäynti on maksuton ja saat tarjouksen aina kirjallisena.

Toteutamme ammattitaidolla kattojen ja julkisivujen pesut,

pinnoitukset sekä ulkomaalaukset

Tiesitkö, että maalipinnalla on suuri merkitys talosi rakenteiden ja sisäilman laadun kannalta?

Talon ulkomaalauksen tehtävänä on suojata taloasi kosteudelta, tuulelta ja tuiskeelta, auringon paahteelta ja pakkaselta. Jos maalipinta ei ole ehjä, se päästää helpommin esimerkiksi kosteuden rakenteisiin, mikä vaikuttaa merkittävästi myös asukkaiden terveyteen.

Toteutamme ammattitaidolla kattojen ja julkisivujen pesut, pinnoitukset sekä ulkomaalaukset – niin yksityisille, yrityksille kuin asunto-osakeyhtiöille. Meiltä saat maalaustyöt sekä kertaluontoisina toteutuksina että huolettomina sopimustöinä. Tutustu Kattoremontin tappajaan – säästät rahaa, aikaa ja hermojasi, sekä varmistat, että talosi voi aina hyvin.

Onko katon huolto ja maalaus ajankohtainen?

Oletko miettinyt kattosi huoltoa tai maalausta? Jos asia on jo pidemmän aikaa ollut mielessä, todennäköisesti on jo aika tehdä asialle jotain.

Katon huollon tai maalauksen voi tehdä itse tai sen voi ostaa palveluna. Seinien maalaukseen verrattuna katon maalaus on haastavampaa ja suurin osa omakotitalojen asukkaista päätyy katon maalauksen ostamiseen palveluna. Tässä muutamia huomioita päätöksenteon tueksi.

TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuus on suurin tekijä, minkä vuoksi katon huoltotoimenpiteet kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Harvalla omakotitalo asujalla löytyy turvaköydet ja -valjaat turvallista katolla liikkumista varten.

Meiltä löytyy asianmukaiset turvavälineet, jolloin katolla työskentely on mahdollisimman turvallista.

OIKEAT TYÖVÄLINEET KATON MAALAUKSEEN

Katolle kertyy vuosien saatossa sammalta ja muuta likaa. Ennen maalausta lika on saatava pois katolta ja normaali painepesuri ei työhön enää riitä. Käytämme pesuun yli 200 bar moottoripesureita, jotta katto saadaan varmasti puhtaaksi ennen maalausta.

Huonosti tehdyt pohjatyöt heikentävät maalin tartuntaa ja maali lähtee irtoamaan pahimmillaan jo muutamassa kuukaudessa.

HELPPOUS

Maalaamme kattosi sillä aikaa, kun sinä olet töissä tai vietät aikaa perheesi kanssa. Sinun tarvitsee vain hyväksyä työ ja maksaa lasku. Sinun ei tarvitse itse selvitellä tuotteita ja työvälineitä, olemme tehneet sen jo puolestasi.

TUOTTEET

Sorcolor Oy huoltaa ja maalaa tiilikattoja ja peltikattoja. Alla olevista linkeistä voit katsoa tarkemmin palveluiden sisältöä ja selvittää paljonko sinun kattosi maalaukselle tulisi hintaa.

Vahva suositus:

”Sorcolor Oy on pitkäaikainen yhteistyökumppani. Yritys on vastannut niin sukumme mökin maalauksesta Naantalissa kuin kotitaloni maalauksesta Nokialla. Rehellinen ja sydämellinen palvelu ja korkeatasoinen työ merkitsevät minulle paljon. Myös Sorcolorin verkkokauppa on huippujuttu. Ostin sieltä tänä vuonna parvekkeen öljyämisen.”

Nokialainen

ELISA LUOMARANTA

