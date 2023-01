Oletko hakemassa lainaa? Näillä vinkeillä vertailet lainasi helposti ja voit säästää kuluissa

Huolellinen valmistautuminen on lainanhakijan työkalu numero yksi, hyvänä kakkosena tulee netistä löytyvät työkalut. Näiden kahden peruspilarin avulla teet lainanhaustasi helppoa ja edullista.

Vakuudellinen ja vakuudeton laina -termit tutuiksi!

Jotta pääset sujuvasti vauhtiin lainojen vertailussa, on hyvä selvittää lainoihin liittyvät yleisimmät termit. Lainatyypistä riippuen termit hieman vaihtelevat, joten aivan aluksi on tärkeä tietää, mitä lainaa olet hakemassa. Helpoin pankeilta saatava laina on niin sanottu vakuudeton laina.

Vakuudeton laina ei nimensä mukaisesti velvoita hakijaa minkäänlaisiin takuisiin tai omaisuuteen, jonka pohjalta lainaa myönnetään. Tästä syystä se on vakuudelliseen lainaan (johon tarvitset joko rahaa, omistuksia tai henkilötakaajan) verrattuna huomattavasti helpompi tapa hankkia lisärahoitusta.

Vakuudeton laina on myös vertailtavien lainojen kuningas, sillä siihen keskittyneet nettipankit löytyvät yleensä vertailuun suunniteltujen sivustojen alta, jolloin hakijan ei itse tarvitse tehdä tarjouspyyntöjä lukuisille eri pankeille erikseen. Vakuudetonta lainaa on toki mahdollista saada myös perinteisiltä pankeilta, mutta silloin säästökulujen vertailu on työläämpää. Helppoja ja edullisia vakuudettomia lainoja tavoitteleva löytää lainat helposti netistä, niihin erikoistuneista pankeista.

Nimelliskorko vai todellinen vuosikorko, kumpaa seuraan?

Ennen kun varsinaisesti lähdet tekemään lainasuunnitelmaa, kannattaa selvittää vakuudettomien lainojen pääpiirteet. Netissä toimivien pankkien vakuudettomat lainat voivat koostua useammasta eri osasta, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Kuluja voi olla korkojen lisäksi esimerkiksi erilaiset pankin palvelumaksut ja tilinhoitokulut, joten takaisin maksettava kokonaiserä on luonnollisesti aina varsinaista lainanosaa korkeampi. Kuinka paljon? Se riippuu hakijasta ja lainaa myöntävästä pankista.

Kaikkiin vakuudettomiin lainoihin sisältyy nimelliskorko. Nimelliskorko kertoo lainalle määräytyvän prosenttimääräisen lisän, joka on sekä pankin itsensä määrittelemä, mutta myös vallitseviin lakeihin perustuva. Pikalainoissa nimelliskorko lähtee yleensä 4 % paikkeilta ja on lainmukaisen korkokaton mukaisesti korkeintaan 20 %. Vuosikorko sisältää nimelliskorkoprosentin plus kaikki pankin omat palvelu- ja lainanhoitokulut prosenteiksi muutettuna, tämän vuoksi sitä kutsutaan todelliseksi vuosikoroksi. Todellista vuosikorkoa seuraamalla näet yksinkertaisimmin lainan kokonaiskustannukset ja säästöt, joita voit vertailemalla saavuttaa.

Tee hahmotelma huolellisesti ja käytä lainalaskuria

Ennen kuin lähdet hakemaan lainaa, on hyvä tehdä realistinen suunnitelma sen takaisin maksusta. Mitä suuremmasta lainasta on kyse, sitä pidemmälle talouden tulevaisuutta tulisi pohtia. Useimmilla työssäkäyvistä tulotaso on noususuhdanteinen, riippuen alasta ja kuinka urakeskeinen henkilö on. Voi myös olla, että opiskeluaikoina tulee tilanteita, jolloin oma budjetti ei riitä, mutta tiedossa on, että heti valmistuttua töitä on tarjolla. Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa voi olla perusteltua ottaa suurempikin laina. Lainaa ottaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että yllätyksiä elämässä voi sattua kenelle tahansa, ja sen takia lainasuunnitelma tulisi aina tehdä tarpeeksi väljästi.

Lainanmyöntäjien ja lainavertailusivuilla voit tehdä konkreettisempaa hahmotelmaa, kuinka lainan takaisinmaksun voi suunnitella. Lainalaskuria käyttäessäsi mieti sopivaa kuukausierää, jonka kykenet maksamaan, vaikka eteen osuisi taloudellisesti haastavampi ajanjakso. Toisaalta mitä pidemmälle lainan viimeistä eräpäivää venytät, sen korkeammat ovat kokonaiskustannukset. Kokeile siis rauhassa eri vaihtoehtoja ennen kuin täytät hakemusta pidemmälle.

Ilman vertailua et selvitä todellisia säästöjä

Lainavertailu netissä on perusteellisen valmistautumisen jälkeen seuraavaksi tärkein vaihe. Jollet tee lainavertailua, et itse asiassa tiedä, paljonko lainakuluissa on mahdollista voittaa. Ajassa et säästä sen enempää, vaikka hakisit lainaa vain yhdeltä pankilta, sillä netissä on lukuisia lainanvertailusivustoja, jotka kilpailuttavat eri lainanmyöntäjät yhdellä ja samalla hakemuksella. Parhaimpiin lainavertailusivuihin voit tutustua BonusPanda-sivustolla: https://bonuspanda.com/fi/

Mikä vertailusta tekee vieläkin helpompaa, on kilpailutettavien pankkien tarjoukset, jotka noudattavat samankaltaista kaaviota ja ulkoasua, josta hakijan on helppo tehdä vertailua itsekseen. Vertailu on kannattavaa myös vanhojen lainojen haltijalle. Vanhakin laina voi tulla edullisemmaksi, jos maksat sen pois lainalla, jossa on esimerkiksi nykylakien mukainen lainakatto.

Lainanvertailu kilpailuttajien kautta on aina ilmaista, joten kaikissa tilanteissa se kannattaa. Kilpailutussivuilla on yleensä useampi kymmen lainantarjoajaa saman katon alla, joten tarjousten läpikäymiseen kannattaa varata hetki aikaa, jotta osaat varmasti huomioida kaikki lainaehdot ja toisaalta, jotta varmistat vastaanottaneesi tarjoukset kaikilta sivuston lainanmyöntäjiltä.