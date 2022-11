Kulutusluotolla toteutat suuremmat hankinnat

Inflaation kiihtyminen vaikuttaa tällä hetkellä jokaisen arkeen. Ruokakaupassa käydessä huomaa nopeasti, että hinnat ovat nousseet lähes kaikkien elintarvikkeiden kohdalla. Hintojen nousu ei valitettavasti kohdistu vain ruokaan, vaan hinnat ovat nousseet myös sähkön, bensan ja useiden tuotteiden osalta. Epävarmassa taloustilanteessa on kuitenkin jatkettava arkea, mikä saattaa tuoda mukanaan taloudellisia haasteita.

Arjessa saattaa tulla vastaan tilanne, että omat tulot eivät yksinkertaisesti riitä kattamaan kaikkia menoeriä siinä suhteessa, mitä arki tuo vastaan. Monessa perheessä esimerkiksi pesukoneen tai auton hajoaminen on niin iso takapakki arjen pyörittämisessä, ettei mikään tahdo onnistua, ellei pyykinpesukonetta tai autoa saada nopeasti kuntoon. Auton korjauskulut tai uuden pesukoneen hankkiminen on kuitenkin monelle perheelliselle niin suuri menoerä yhden kuukauden palkkatuloihin nähden, että rahat eivät välttämättä riitä akuutissa tilanteessa.

Yllättävään hankintaan voi hakea vakuudetonta kulutusluottoa, jos talous on muuten tasapainossa. Suuremman hankinnan ostamista ei kannata venyttää yrittämällä saada säästöön kuukausien ajan tarvittava summa. Kulutusluotolla voit ostaa kerralla sen, mitä tarvitset ja pystyt jakamaan lainan takaisinmaksun useammalle kuukaudelle.

Kulutusluoton valinta ratkaisee, minkä verran maksat lainasta korkoa

Sillä on suuri merkitys, mistä otat kulutusluoton. Vakuudettomiin kuluttajaluottoihin on asetettu korkokattolaki, jonka puitteissa nimellinen vuosikorko saa olla korkeintaan 20 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikissa kulutusluotoissa lainan korko olisi korkein mahdollinen, vaan osa pankeista ja rahoituslaitoksista myöntää lainaa jopa alle 4 prosentin korolla. Erot lainojen koroissa voivat olla siis todella suuret. Kuluttajan on kuitenkin hyvin vaikea tietää, mikä lainantarjoaja myöntää lainaa alhaisimmalla korolla. Kaiken lisäksi lainan korkoon vaikuttaa hakijan tulot, nykyiset velat, haettava lainasumma sekä monet muut seikat, joten lainapalveluiden lainaesimerkkien vertaileminen ei auta hakijaa selvittämään, mistä hän saa lainaa pienellä korolla.

Lainapalveluihin tutustumisen jälkeen on varsinainen lainahakemus vain yhden klikkauksen päässä. Lainahakemuksen täyttäminen ja lähettäminen on ilmaista ja se onnistuu nopeasti netissä. Kun lainahakemus on täytetty lainanvälityspalvelussa, kilpailutetaan laina hetkessä useiden pankkien ja rahoituslaitosten kesken. Jo muutaman minuutin kuluttua lainahakemuksen lähettämisestä, hakija saa henkilökohtaiset lainatarjoukset, joihin tutustuminen onnistuu, vaikka kotisohvalta käsin.

Paras laina löytyy vertailemalla lainoja keskenään toisiinsa. Halvin kulutusluotto on laina, jossa lainan vuosikorko on alhainen, lainasumma on sopiva tarvittaviin hankintoihin sekä lainan kuukausierä on sopivassa suhteessa hakijan taloudelliseen tilanteeseen nähden.