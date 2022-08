30-vuotiaan Petite Ballerinan juhlavuosi huipentuu kevätnäytökseen – ”Ihaninta on, kun lapset hymyilevät tanssiessaan”

Toijalassa sijaitseva tanssikoulu Petite Ballerina aloittaa elokuussa 30-vuotisjuhlavuotensa viettämisen. Vuosi huipentuu keväällä perinteiseen kevätnäytökseen, jossa lapset ja nuoret pääsevät näyttämään edistymistään.

– Haluamme ennen kaikkea tarjota lapsille ja nuorille mukavan harrastuksen. Tarjoamme heille liikunnan ja yhdessäolon iloa. Ihaninta on nähdä, kun lapset hymyilevät tanssiessaan, sanoo toiminnanjohtaja Helka Murola.

– Joulu- ja kevätnäytökset ovat heille tosi tärkeitä. He haluavat näyttää kotiväelle, mitä he ovat talven aikana oppineet.

Vuosien aikana oppilaat ovatkin esittäneet monenmoisia satubaletteja Röllistä Prinsessa Ruususeen ja Pienestä merenneidosta Pekka Töpöhäntään. Listalla ovat olleet myös esimerkiksi Pessi ja Illusia, Ihmemaa Oz ja Peter Pan.

Perheyritys, jonka anoppi perusti

Helka Murolalla itsellään on tanssikoulussa toiminnanjohtajan rooli. Tanssinopettajia on neljä ja oppilaita on vuoden aikana noin satakunta.

– Anoppini Mirjam Airio-Murola perusti tanssikoulun, ja hän on ollut pitkään kantava voima koulun toiminnassa. Miellän koulun todella vahvasti Mirjamin perinnöksi, jota me jatkamme. Nykyinen toiminta on ryhmätyötä minun, mieheni Anton Murolan ja hänen siskonsa Natasha Sihvosen kanssa. Aktiivisia opettajia unohtamatta, Helka Murola sanoo.

Tanssikoulun studio sijaitsee Toijalassa Holkerintiellä K-marketin kiinteistössä. Parhaillaan tanssisalissa tehdään isoa äänentoistoremonttia, joka parantaa Murolan mukaan entisestään opiskeluviihtyisyyttä.

Leikki-ikäisistä aikuisiin harrastajiin

Syksyn lukukausi alkaa 22. elokuuta, ja juuri nyt on menossa ilmoittautuminen syksyn ryhmiin. Klassisen baletin ja satubaletin lisäksi koulussa annetaan opetusta showtanssissa, nykytanssissa ja street/hip hopissa. Tänä syksynä ryhmiä on neljävuotiaista aikuisiin.

– Meillä on tällä hetkellä yksi innostunut aikuisryhmä, joka on showjazzpohjainen, ehkä vähän nykytanssiin vivahtava vapaan tyylilajin aikuisryhmä. Se on ollut nyt pari vuotta. Muuten vanhimmat opiskelijat ovat juuri täysi-ikäisyyden kintaalla. Osa opiskelijoista lähtee kauemmas lukioon, ja silloin saattaa jäädä pois innokkaita harrastajia.

Petite Ballerinassa on ollut myös äiti–vauva-ryhmiä ja äiti–taapero-ryhmiä, mutta ei juuri tällä hetkellä. Myöskään kolmevuotiaiden ryhmä ei aloita tänä syksynä, vaan nuorimmat, joille löytyy opetusta, ovat neljävuotiaita.

Voi syntyä pitkiä ystävyyksiä

Petite Ballerinan opiskelijamäärät ovat olleet parhaimmillaan 150:n luokkaa vuodessa, mutta juuri nyt korjataan koronan tuomaa notkahdusta oppilasmääriin.

– Korona-aika oli lapsioppilaille tosi harmillista, kun ei voitu järjestää opetusta. Tämä on kuitenkin monelle ainoa paikka koulun lisäksi, jossa näkee kavereita, Helka Murola sanoo.

Tanssikoulun oppilaat ovat pääasiassa akaalaisia, mutta Urjalastakin käy joitakin harrastajia. Koulussa noudatetaan opetusministeriön työryhmien laatimia tanssin perusopetussuunnitelmia lapsen ikä huomioiden. Koulu kuuluu daCi Finland-tanssin Varhaiskasvattajat -yhdistykseen.

Vuodesta 2013 alkaen Petitellä on toiminut erikseen myös kisaryhmiä, jotka kilpailevat aktiivisesti ja harjoittelevat useita koko ryhmän koreografioita että soolo- ja duokoreografioita.

– Osa tykkää kisata ja saada myös ulkopuolista palautetta kisojen myötä. Kisaryhmissä meillä on aina tosi intohimoista porukkaa, ja näissä ryhmissä syntyy usein pitkäkestoisia ystävyyssuhteita. Rakkaus lajiin yhdistää harrastajia, Helka Murola sanoo.