Aikanaan suosittu pääsiäisjuna joutui hautumaan kahden koronakevään ajan. Nyt se pääsee ajamaan jälleen. Veturimuseo kuljettaa matkustajia menneiden vuosikymmenten tunnelmissa Toijalasta Valkeakoskelle ja takaisin Lättähatulla eli Dm7-tyyppisellä kiskoautojunalla pääsiäislauantaina 16.4.

Lankalauantaina Valkeakoskelle

Veturimuseo avaa kautensa varsinaisesti kesäkuun alussa, mutta monenlaiset valmistelut ovat jo käynnissä. Museoveturiseuran puheenjohtajan Simo Tuomisen mukaan museolle on varattu ryhmävierailuita ja niitä on ehditty jo toteuttaakin. Seuran talkooväki on työskennellyt myös Lättähatun parissa hyvissä ajoin ennen pääsiäismatkaa. Tuominen kertoo, että viime kesänä uudelleen ajokuntoon saatu kiskoauto on verrytellyt talvellakin.

– Nyt talkoillaan erilaisten tarkastus- ja huoltotoimenpiteiden kanssa niin, että Lättähattu on edustuskunnossa pääsiäisenä. Tosin ei se pitkiä talviunia ehtinyt nukkuakaan palvellessaan lastenelokuvan kuvauksia sydäntalvella, silloinkin Valkeakosken radalla, Tuominen muistaa.

Tarjolla yli 200 istumapaikkaa

Veturimuseolla on vain yksi Dm7-kiskoauto, joskin sarjansa viimeisenä valmistuneena yksilönä sitäkin arvokkaampi. Yksinään sen ei uskota riittävän pääsiäisjunien perinteisesti suureen suosioon, joten lisäkapasiteettia on Tuomisen mukaan luvassa.

– Saamme pitkäaikaiselta yhteistyökumppaniltamme Haapamäen Museoveturiyhdistykseltä käyttöön lisää kiskoautokalustoa, kun he saapuvat pääsiäisen aikaan ajamaan muualla Pirkanmaalla. Näin pääsiäisjunavuoroihin Toijalan ja Valkeakosken välillä saadaan reilut parisataa istumapaikkaa.

Valmistelut jatkuvat talkoohengessä ajopäivän aattoon saakka.

– Pitkäperjantaina käydään omalla porukalla tankkaamassa koko pitkään letkaan polttoainetta Tampereen varikolla. Lauantaina ajetaan kolme edestakaista matkaa Toijalasta Valkeakoskelle ja pysähdytään välissä Ilolan maatilamatkailun seisakkeella. Lähdöt Toijalan asemalaiturilta ovat kello 10, 13 ja 15, Tuominen kertoo pääsiäisajan suunnitelmista.

Veturimuseon Pääsiäisjunan aikataulut ovat nähtävissä verkossa museon WWW- ja Facebook-sivuilla.

Kesällä mennään höyryn voimalla

Veturimuseon kalustoa on entisöity ajokuntoon vuosi vuodelta enemmän, ja kysyntä erilaisille tilaus- ja museojunille on ollut kasvamaan päin varsinkin koronarajoitusten hellitettyä. Tuomisen mukaan ainakin kaksi matkaa on suunnitteilla tulevalle kesälle.

– Heinäkuun 23. päivä viettää Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys RKY 120-vuotisjuhlaansa koronan takia hieman jälkijunassa. Yhdistyksen johdossa on useita akaalaisia, ja jo viime kesäksi yhdistys päätti tilata juhlajunan Veturimuseolta. Koronapandemia kuitenkin esti sen. Nyt on koivuhalon tuoksua luvassa, kun RKY:n juhlajuna Toijalasta Tampereelle ja takaisin ajetaan Veturimuseon Jumbo-höyryveturin vetämänä, Tuominen kertoo.

RKY:n juhlajuna on yleinen museojunatapahtuma, ja siihen tullaan myymään lippuja kaikille höyryveturien ja vanhojen junien ystäville. Myös Lättähattu palvelee nostalgiannälkäisiä kesällä.

– Elokuussa on tiedossa toinen tilausjuna. Sen yhteydessä on tarkoitus liikennöidä jälleen Lättähatulla muutama yleisölle tarkoitettu edestakainen vuoro Toijalan ja Valkeakosken välillä, Tuominen kertoo museon aikeista.