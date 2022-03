Turvapaikanhakijoiden Tavaratorilla Viialassa tavarat on lajiteltu ja järjestetty siististi hyllyille odottamaan Ukrainasta sotaa paenneita avuntarvitsijoita. Hyllyiltä löytyy muun muassa petivaatteita, verhoja, astioita, ulkovaatteita, jalkineita, hygieniatuotteita ja pehmoleluja. Kaikki tavarat on saatu lahjoituksina yksityisiltä.

– Tuhansia, Tavaratorin puuhanaisiin kuuluva Miia Kaihlavirta–Häikiö arvioi lahjoitusten määrää.

Tavaratori pyörii vapaaehtoisvoimin. Kaihlavirta-Häikiö koordinoi samantyyppistä toimintaa myös vuonna 2015 Toijalan vastaanottokeskuksen asukkaiden tarpeisiin. Ammatiltaan hän on sosiaalityöntekijä.

Jatkossa vain täsmälahjoituksia

Tavaratori toimii entisissä kirpputorin tiloissa Keskuskatu 12:ssa, huonekaluliikettä vinosti vastapäätä. Yksityiseltä omistajalta käyttöön saadut tilat täyttyivät lahjoituksista kahdessa päivässä.

– Ensimmäisenä tavaran vastaanottopäivänä ajattelimme, että onpa sutinaa. Seuraavana emme ehtineet edes ajatella, kun tavaraa kannettiin sisälle. Tämän ja huonekaluliikkeen piha oli täynnä autoja, ja jono ulottui pitkälle Keskuskatua, Kaihlavirta-Häikiö sanoo.

Koska tilat ovat täynnä, Tavaratori pyytää ja vastaanottaa jatkossa täsmälahjoituksia, joille tiedetään olevan varmasti tarvetta. Tavaran on oltava puhdasta ja ehjää.

– Ihmiset ovat suhtautuneet ihanasti siihen, että olemme joutuneet rajaamaan vastaanotettavaa tavaraa. Emme voi ottaa säilytykseen esimerkiksi huonekaluja emmekä rattaita, koska varastotilaa on rajallisesti. Lahjoittajat ovat todenneet tuovansa sitten, jos on tarvis, Kaihlavirta-Häikiö kertoo.

Tekeminen sai kasvot

Tavaratori auttaa Ukrainasta sotaa Suomeen paenneita Suomessa. Tavaratori on avoinna heille tiistaisin ja torstaisin kello 17–19 ja lauantaisin kello 12–14. Tavarasta ei peritä maksua.

– Kun ensimmäinen perhe tuli hakemaan tavaraa, kyllä siinä itku tuli. Kaikki tämä tekeminen sai kasvot, kuvailee vapaaehtoisiin kuuluva Outi Kivimäki, joka hoitaa Tavaratorin viestintää sosiaalisen median kanavissa.

Viialasta tavaraa on toimitettu myös tarvitseville Tampereelle ja Hämeenlinnan seudulle. Viime torstaina Tavaratorille lahjoituksia lajittelemaan tulleet vapaaehtoiset saivat kuulla, että Hämeenlinnassa 20–30 ukrainalaisperhettä tarvitsee erilaista kodintavaraa, pottaa, ammetta, ruokailuvälineitä, kauhoja ja kattiloita.

– Riittääkö meillä banaanilaatikoita, että saadaan tavarat pakattua, Anzelika Greitsas miettii.

Outi Kivimäki kertoo kuulleensa, että Hämeenlinnan seudulle on tullut vähillä varusteilla ja ilman vanhempia ryhmä 0–15-vuotiaita lapsia, joista osalla oli jaloissa muovipussit. Jalkineet lapsille järjestyivät muualta, mutta torstaina Tavaratorilla odoteltiin tietoa, mitä muuta lapset tarvitsevat.

Tulijoiden kannattaa rekisteröityä

Tavaratorin vapaaehtoiset kertovat, että Akaaseen on tähän mennessä tullut yksittäisiä ukrainalaisia, jotka ovat majoittuneet sukulaistensa luo tai muuhun kotimajoitukseen.

Miia Kaihlavirta-Häikiö toivoo, että Ukrainasta tulevat käyvät rekisteröitymässä poliisiasemalla päästäkseen julkisten palvelujen piiriin. He voivat hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

– Kumpikaan päätös ei velvoita jäämään Suomeen, jos tulee mahdollisuus lähteä kotiin. Ilmoittautukaa, jotta saatte avun, kuten terveydenhuollon palvelut, ja lapset pääsevät kouluun ja päiväkotiin. Tavallisen arjen luominen mahdollisimman nopeasti vähentää paineita.

Tavaratori pyörii noin 40 vapaaehtoisen voimin

Miia Kaihlavirta-Häikiön mukaan tavaralahjoitukset osoittavat, että auttamisenhalu on suuri.

– Ihmisillä on valtava tarve olla mukana. Myös meille vapaaehtoisille tämä on tapa purkaa maailmantilanteen aiheuttamaa ahdistusta.

Tavaratorin toiminnassa on mukana nelisenkymmentä vapaaehtoista ympäri Akaata. Viialassa asuvan Outi Kivimäen mukaan ilman Ukrainan sotaakin viimeiset kaksi vuotta ovat olleet koronan takia ahdistavaa aikaa.

– Kun sitten perään tuli tämä, tuli tarve päästä jollain tavalla osallistumaan ja auttamaan. Kun kotona tekee etätöitä, myös vapaa-aikaa on vähän enemmän, Kivimäki kertoo.

Anzelika Greitsas lähti vapaaehtoiseksi nähtyään Miia Kaihlavirta-Häikiön ilmoituksen Facebookissa. Miian hän tunsi ennestään tyttärensä partioharrastuksen kautta.

– Oli mukava lähteä tutustumaan viialalaisiin, kun olen vasta muutaman vuoden asunut täällä. Myös auttamisen halu oli kova. Olen nähnyt aika paljon kurjuutta mutta nähnyt myös sen, miten paljon on hyviä ihmisiä, jotka haluavat auttaa.

Virosta lähtöisin oleva Greitsas puhuu venäjää ja ymmärtää jonkin verran myös ukrainan kieltä. Kielitaidolle on ollut käyttöä myös Tavaratorilla.

– Kun ensimmäinen perhe tuli tänne, pystyin opastamaan heitä ja auttamaan löytämään tavaroita, Greitsas kertoo.

11-vuotias Sylvi Häikiö on tullut Tavaratorille äitinsä Miia Kaihlavirta-Häikiön mukana.

– Ajattelin, että täällä ei tule olemaan mukavaa, kun paikalla on pelkästään aikuisia. Mutta täällä on ollut muitakin lapsia, joiden kanssa on kiva tehdä töitä, Sylvi Häikiö kertoo.

