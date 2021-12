Tamperelainen Piece Of Jeans pukee sinut näyttävästi ja ekologisesti

Arkkitehdin tarkkuudella kierrätetystä farkkukankaasta ruutukuosisia vintage-asusteita, kasseja ja koruja

Onko sinun vaatekaapissasi tarpeettomaksi käyneet, haarojen tai reisien kohdalta puhkikuluneet tai muuten rispaantuneet farkkuhousut? Tunnetko omaatuntoa kolkuttavan pistoksen sydämessäsi, kun avaat vaatekaappisi ovet ja näet silmissäsi käyttämättömien asusteiden kasvavat pinot? Tamperelainen vaatealan yrittäjä, Piece Of Jeansin luoja Moona Kansanen antaa käytetyille farkkuasusteille uuden elämän. Hänen ympäristöystävällisyytensä kierrättää materiaaleja, säästää kymmeniätuhansia litroja puhdasta juomavettä, vähentää satojatuhansia kiloja tekstiilijätettä ja tuottaa pukeutumisen iloa ruutukuosisilla uusiotuotteilla. Tämänhetkisessä valikoimassa on naisten ja miesten farkkuhousuja, -asusteita ja -kasseja sekä kierrätyskoruja.

Haluatko sinäkin kantaa kortesi trendikkäästi ja vastuullisesti kekoon, osallistua talkoisiin, joissa elämän pienillä asioilla toimitaan ympäristöystävällisesti?

Moona Kansanen avaa sinulle oven verkkokauppaan, josta löydät aitoa tamperelaista, supisuomalaista designiä. Tarjolla on arkkitehdin tarkkuudella suunniteltuja ja valmistettuja housuja, lakkeja, kasseja sekä koruja, jotka erottuvat väreiltään ja kuoseiltaan massasta. Suomalaisia pukeutujia silmällä pitäen valmistetut tuotteet ovat miellyttäviä yllä, ja ne puhuttelevat persoonallisuudellaan kantajiaan ja heidän lähellään olevia ihmisiä. Kansasen mallisto hehkuu vintage-hengessä. Tuotteet herättävät menneiden vuosikymmenten tarinat eloon. Pukeutuminen inspiroi uusia tarinoita. Tuoteperhe tekee kunniaa maailmankuululle vaatehistorialle, jo 1500-luvulla Genovassa keksitylle kestävälle kankaalle, jota sittemmin ranskalaiset jalostivat omanäköisekseen, ja 1700-luvulta lähtien englantilaisetkin jättivät puumerkkinsä. 1800-luvulla Amerikka otti ohjakset käsiinsä ja loi kansainvälisen menestystarinan. Farkkukulttuuri yhdistää ihmiskuntaa.

Idea muhi vuosikymmenen

Hiljaa hyvä tulee.

Moona Kansanen pohti farkkujen uusiokäyttöideaansa kymmenen vuotta. Sitten hän otti härkää sarvista ja perusti yrityksensä Piece Of Jeans.

Nyt tamperelaisyritys on toiminut kolme vuotta, ja yrittäjä tuntee nahoissaan, että hän on tehnyt täysin oikean ratkaisun.

Sanotaan, ettei suutarin lapsilla ole kenkiä. Kansanen tekee niin kuin puhuukin, soisi muidenkin toimivan. – Ostin tiuhaan tahtiin halpafarkkuja. Havahduin tuon tuosta tosiasiaan, että housut olivat rispaantuneet haaroista tai reisien välistä. Niissä oli reikiä ja repeämiä, jotka eivät täyttäneet muoti-ilmiön reunaehtoja. Käytetyistä housuista kertyi lopulta vuori. Siihen aikaan Tampereella ei ollut vielä organisoitua tekstiilien keräystä. En raskinut heittää vaatteita sekajätteisiin. Minulla oli käsissäni paljon käyttökelpoista materiaalia. Näin yritysidea sai lihaa luun ympärille.

Suomi on autotalleissa syntyneiden yritysten luvattu maa. Moona Kansasen yrittäminen käynnistyi kodikkaan autotallin suojissa.

Käytettyjen farkkujen kerääminen uusiokäyttöön ei ole läpihuutojuttu. Materiaali tulee kierrätyskeskuksista ja lahjoituksina eri tahoilta. Kansanen laskee, että hänen käsiinsä tulevat käytetyt vaatteet käyvät läpi kymmenkunta työvaihetta. Niitä ovat esimerkiksi desifiointi, peseminen ja purkaminen.

Käsityöt ovat kiinnostaneet aina

Moona Kansanen on ollut pienestä pitäen käsityöihminen.

Vahva kädentaitaja on opiskellut arkkitehdiksi. Kansanen sanoo, että arkkitehdin opinnoista ja taidoista on paljon apua vaatesuunnittelussakin.

– Molemmissa tarvitaan vahvaa ideointia. Nimenomaan jokin uusi ajatus antaa uusiovaatteillenikin sen jonkin, hän sanoo.

– Molemmissa ratkaistaan myös kestävyyshaasteita. Sitä, miten materiaaleja voi yhdistää. Kestävyys määrittelee merkittävästi tekemistä.

Kansanen odottaa, että farkkujen uusiokäyttäminen tarjoaa hänelle antoisan ja mielenkiintoisen elämän.

– Oman sisältönsä tuo muun muassa yhteistyö puolalaisen perheen kanssa, jossa asusteeni ommellaan. Tämä ompelimo on täynnä henkeä ja tunnetta. Ompelimoyrittäjän kanssa työ sujuu suomeksi sillä hänkin on suomalainen kanssani. Kansasen Piece Of Jeans -tuotteet ovat mallisuojattuja EU-alueella.

Poikkea verkkokauppaan!

Hyvä pirkanmaalainen pukeutuja, poikkea Piece Of Jeansin verkkokauppaan ja löydä uudenlainen kestävää kehitystä kannattava pukeutumismaailma.

Arvoisat naiset ja miehet, tytöt ja pojat, huomatkaa, voit olla myös oman tiesi kulkija ja teettää uniikit, mittatilausfarkut.

Verkkokauppa löytyy osoitteesta: pieceofjeans.com

Moona Kansanen,

p. 044 2379 395

moona.kansanen@pieceofjeans.com

Verkkokauppa: pieceofjeans.com