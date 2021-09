Kotimaiset kattokonkarit palveluksessasi, valitse Katonmaalaus Tampere, soita 040 66 333 77

Ikaalisiin vuonna 1904 valmistuneen Väinölän päärakennuksen käsinsaumattu, sepän tekemä vanha peltikatto on saanut uuden elämän. Lakeuden Kourupalvelu (Katonmaalaus Tampere) hoiti tyylikkäästi kuntokartoituksen paikan päällä, pesi katon, teki tarvittavat pohjatyöt ja maalasi katon sekä suoritti lopputarkastuksen. Nyt vanhan hirsipytingin kaunis katto loistaa tummanharmaana eli graniitinharmaana vangitsen ihmisten katseet ja keräten kiitokset silmänmukaisuudestaan.

Väinölää asuvat Pekka Gestrin ja Matti Pulkkinen, alias Maakunnan Matti ovat erittäin tyytyväiset Lakeuden Kourupalvelun työn vastuullisuuteen ja lopputulokseen.

– Rakennusvanhus on kuin jalokivi. Sen katon kunnostaminen ja maalaaminen tulivat ajankohtaisiksi. Pidimme tiukasti kiinni siitä, että Väinölän paljon kokenut, hyvin kaunis vanha peltikatto saa arvoisensa käsittelyn. Otimme eri tarjoajien vaihtoehdoista selvää ja vertailimme niitä keskenään monin eri kriteerein. Valitsimme Lakeuden Kourupalvelun, koska he osoittivat aitoa kiinnostusta kohdetta kohtaan. Heillä on vankka arjen kokemus myös iäkkäiden talojen kattojen kokonaisvaltaisesta ehostamisesta, kunnostamisesta sekä maalaamisesta. Kaikki sujui ystävällisessä aikataulussa. Pohjalaiseen tapaan miehen sana piti. Asiat hoituivat luottamusta herättävästi, Gestrin ja Pulkkinen kertovat.

– Suosittelemme lämpimästi Lakeuden Kourupalvelua jokaiselle, jolla katon kunnostus, korjaus ja maalaus ovat ajankohtaisia asioita. Nappivalinta, Gestrin ja Pulkkinen kuittaavat.

Katon maalaus edessä – Kotimaiset kattokonkarit palveluksessasi

– Taidolla toteutettu katon maalaus, antaa julkisivulle lähes uuden veroisen ilmeen ja suojaa paremmin kotiasi. Yrityksemme toteuttaa useisiin eri kattotyyppeihin, katon maalaukset Tampereella ja ympäristökunnissa vahvalla alan kokemuksella ja ammattitaidolla. Toteutamme urakan sinun etusi mukaisesti avaimet käteen -periaatteella alusta loppuun saakka, Lakeuden Kourupalvelun (Katonmaalaus Tampere) yrittäjä Anssi Siltala sanoo.

Siltala ja tiimeineen antaa mielellään arvion katon kunnosta ja huoltotarpeesta. Hän muistuttaa, että katon maalaus ja säännöllinen huolto on usein riittävä toimi katon kunnostukseen ja pidentää kattosi ikää.

– Kattokonkarimme ovat kokeneita kotimaisen työn osaajia, ja tuntee vaihtelevien vuodenaikojen tuomat haasteet eri kattomateriaaleille. Valitsemme aina katonmaalausprojektissa parhaat mahdolliset työtavat ja tuotteet, jotta lopputulos on kestävä ja asiakkaan edun mukainen. Pidämme asiakkaan ajan tasalla työn edistymisestä ja hoidamme katon maalauksen, sekä kaikki siihen liittyvät työvaiheet alusta loppuun saakka itse. Sinä voit nauttia työn etenemisestä ja ihastella upeaa lopputulosta, Siltala lupaa.

Muista kotitalousvähennys!

Lakeuden Kourupalvelun käytössä olevien henkilönostimien avulla yritys toteuttaa myös haastavien kohteiden katonmaalausurakat Tampereen seudulla.

Puh. 040 66 333 77

Olemme Facebookissa: 0502205

Löydät meistä lisätietoa: katonmaalaustampere.fi

VESIKOURUT – KATTOTURVATUOTTEET – KATON PESUT – KATON MAALAUKSET