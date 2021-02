Allin Avun Sari Lajusuo on Akaan Seudun pitkäaikaisia mainostajia. Sarilla on pitopalveluyritys Allin Pirtti Toijalan keskustassa, minkä lisäksi hän on koulutettu hieroja. Hierojana hän ottaa asiakkaita vastaan kotonaan.

Joulukuussa 2020 Sari päätti mainostaa aiempaa näyttävämmin Allin Pirtissä järjestettäviä joulumyyjäisiä sekä joulutuotteiden myyntiä. Postikortti-kokoisiin mainoksiin sisältyivät myös bannerit 3 000 näytöllä Akaan Seudun verkkosivulla, mikä toi mainontaan lisänäkyvyyttä.

Tuloksiin Sari on erittäin tyytyväinen. Jouluruokien myynti kasvoi puolitoistakertaiseksi, ja ostoksille tuli myös uusia asiakkaita. Myös Allin Pirtin muut tapahtumat ovat vetäneet hyvin väkeä, kun niitä on mainostettu Akaan Seudussa.

Sarin mielestä paikallislehdessä on hyvä näkyä säännöllisesti, sillä asiakkaat tulevat pääosin omasta kaupungista ja paikallislehti luetaan tarkkaan. Mainos huomataan myös verkkosivuilta.

– Pitkäaikainen ammattitaitoinen yhteistyö helpottaa markkinointia ja sen suunnittelua. Kun tunnemme Akaan Seudun Astan kanssa toisemme, hän tietää heti, mitä haluan. Se tekee mainostamisesta helppoa ja vaivatonta, Sari kertoo.

Allin Apu / Allin Pirtti

Sontulantie 3 B 2, Akaa

0400 987 966

sari@allinapu.fi