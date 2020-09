Autolähteellä tehdään intohimoisesti edistyksellistä autokauppaa

Autolähde Oy on yrittäjänsä Henri Mäkelän näköinen yritys. Sen koko tiimi antaa kasvot edistykselliselle käytettyjen autojen kaupalle työskennellen intohimoisesti löytääkseen jokaiselle asiakkaalle juuri tämän odotusten ja vaatimusten mukaisen auton.

Suuresta ja palavasta rakkaudesta autokauppaan! Motto ohjaa jokaisen autolähteeläisen palvelu-, toiminta- ja työskentelykulttuuria.

Autolähteen työntekijät haluavat palvella jokaisen asiakkaan viimeisen päälle kiitettävästi. Tavoitteena on, että asiakas palaa kerta toisensa jälkeen tutun automyyjän pakeille luotettavaksi kokemaansa autokauppaan. Tämä on aktiivisen ja vastuullisen asiakaspalvelun hedelmää. Tarjolla on vain ehjiä autoja.

Yrittäjä Henri Mäkelän mukaan Autolähde myy paljon yksiomisteisia ja hyvin huollettuja tuontiautoja, jotka ovat pääasiassa olleet esittelykäytössä tai leasingautoina. Näiden ikä on parista vuodesta neljään vuoteen, niillä on ajettu 80 000 kilometristä 180 000 kilometriin ja niiden hinta liikkuu 20 000 eurosta 40 000 euroon. Valtaosa myytävistä autoista on vaihtoautoja, jotka ovat tulleet vaihdossa tuontiautoihin tai toisiin vaihtoautoihin. Myytävänä on kaikenlaisia ja kaikenhintaisia vaihtoautoja, kunhan ne ovat teknisesti kunnossa ja katsastettuja.

2020-luvun asiakkaat ovat kiitettävän tietoisia automaailmasta. Autolähteellä satsataan osaamiseen. Kiveen hakattuna arvona on: Autolähde Oy:stä ajoneuvon hankkinut auton omistaja voi olla huoleton auton omistaja ja matkan taittaja.

Yrittäjä Henri Mäkelän mukaan asiakkaat suosivat vähäkäytettyjä ja keskihintaisia autoja. Hybridi- ja täyssähköautot nostavat voimakkaasti suosiotaan. Kansalaiset osallistuvat ilmastotalkoisiin mielellään.

Osaaminen konkretisoituu myös siinä, että asiakkaalle esitetään oikeat kysymykset. Hänen autotarpeensa selvitetään. Autonhankkija saa käyttötarpeitansa ja toiveitansa vastaavan ajokin. Pikkuauto on eri asia kuin tila-auto.

Asiakkaat ovat paitsi laatu- myös hintatietoisia. Hintojen on oltava kohdallaan.

Autolähteessä rahoituksen järjestäminen on tärkeä palvelumuoto. Autolähde on yhteistyössä maamme suurimpien ja tunnetuimpien rahoitusyhtiöiden kanssa. Joustava ja kokonaisedullinen rahoitus järjestyy lähes kaikkiin ajoneuvoihin.

Autokauppa etenee rivakasti ja kätevästi. Autolähteen kautta asiakas saa FinnTakuun. Vakuutukset ja rekisteröinti hoituvat kaupanteon yhteydessä. Autolähde on verohallinnon rekisteröimä asiamies; tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröimme myytävät ajoneuvot heti kaupantekohetkellä.

Aikamme autokauppa ei tunne maan sisällä olevia rajoja. Asiakas voi löytyä lännestä tai idästä, etelästä tai pohjoisesta. Ajoneuvon toimitus asiakkaan haluamaan osoitteeseen on tätä päivää. Ja toimituksemme pelaavat takuuvarmasti.

Autolähde Oy:ssä palvelee korkeatasoinen huolto – kuulumme AutoFit-ketjuun. Täällä tapahtuvat laadukkaasti määräaikaishuollot, ilmastointihuollot, jakopääremontit, jarruhuollot, autosähkötyöt, öljynvaihto, diagnostiikka … Autolähteellä autosi huoltavat kovat ammattilaiset, joilla on merkkihuolloista pitkä kokemus. Monimerkkihuolto huoltaa kaikki henkilö- ja pakettiautot. Tarjoamme asiakkaamme käyttöön sijaisauton.

MAAKUNNAN MATTI

Ihantie 4, 33400 Tampere (ABC Teivon vieressä).

Avoinna: automyynti Aukioloajat: ma–pe 10–18, la 10–14,

autohuolto ma–pe 7.30–17.00.

Puh: myynti 040 575 1288, huolto 040 840 2695.

info@autolahde.fi www.autolahde.fi