Uransa ensimmäistä K-kauppaa Viialassa luotsaava kauppias Niko Nylund kulkee mainostajana vastavirtaan. Hän luottaa paikallislehteen.

– Sillä tavoittaa kohderyhmän. Tämäkin kauppa on ollut tässä 70-luvulta. Meilläkin on jo perinteitä. Ja perinteisessä paikallislehdessä mainostaminen on aina myös brändin rakentamista. En laske pelkästään mainoksen tuomaa kassavirtaa, lasken myös sen tuomaa hyötyä jatkuvuuden kannalta.

Nikon mielestä lehtimainosta myös arvostetaan paremmin. Hän on eri mieltä mainonnan trendien kanssa, joiden mukaan sanomalehtimainonnasta on vanhanaikaista.

– Kyllä. Somekanaviin hukkuu ja sitä katsoessa pitää olla aina suodatin päällä. Kaikkea ei pidä uskoa. Toki meillekin mainostaminen somessa on tärkeää, mutta mainostaminen lehdessä ja somessa tukevat toisiaan. Sanomalehti jopa vahvistaa somemainontaa, koska sanomalehteen uskotaan, sanoo Nylund.

Pirkanmaan K-kauppiaat saivat kuulla koulutuksessa jopa kuulla Nikon alustuksen paikallislehtimainonnasta.

– 20 kuulijasta vain yksi oli tehnyt sanomalehtimainontaa ja kukaan ei aikonut aloittaakaan. Puhuin kuuroille korville. Lehtimainontaa ei koeta nykyaikaiseksi. Mutta kaikki kuulijani toimivat alueilla, joissa ei ole toimivaa paikallislehteä. Harvassa paikassa on tällaista vahvaa paikallislehteä niin kuin Akaan Seutu on.

Niko Nylund sanoi seitsemän vuotiaana haluavansa kauppiaaksi. Äiti oli Keskon palveluksessa ja lasten pikkujoulujuhlassa Niko sanoi haaveensa julki oikein kauppiaita rekrytoivalle henkilölle. Tämä kehotti palaamaan vanhempana asiaan ja tradenomi Niko Nylundin palasi ja toive omasta kaupasta toteutui Viialassa 2017.

– Olen mieliammatissani ja tiedän mitä teen.

Asiakkaita myös Toijalasta ja Kylmäkoskelta

Mainostamalla Akaan Seudussa Niko Nylund haluaa tukea voimakkaasti myös paikallisuutta. Kun kaupassakin on paikallisia tuotteita, luonnollinen paikka niiden mainostamiseen on oman paikallislehti.

– Haluan olla mukana paikallisessa tekemisessä ja isommat mediat eivät siksi kiinnosta. Paikallisuus on yhteisöllisyyttä, jossa mahdollisimman paljon käytetään oman kylän palveluita. Akaan ympärillä on isoja ostospaikkoja, mutta kyllä minä toivoisin akaalaisten ymmärtävät käyttää oman kylän palveluita, jotta ne säilyisivät.

Akaan Seutu on Nikon mielestä vahva toimija ja hän haluaa olla siinä mukana.

– Tälläkin tavalla haluamme olla mukana paikallisessa toiminnassa.

Mainos Akaan Seudussa tuo K-kauppaan Viialaan asiakkaita myös Kylmäkoskelta ja Toijalasta.

– Uskon niin. Lehtimainonnalla olen luonnollisesti saanut näkyvyyttä enemmän ja näin laajennettua asiakaskuntaamme koko Akaaseen.

Akaassa on hyvä palvelurakenne, mutta Niko Nylund suree, että varsinkin Viialassa on liian paljon tyhjiä liikehuoneistoja.

– Kyllä kylä hiljenee, jos mitään ei tehdä. Toki asiakasuskollisuus on tänään toista kuin ennen ja tarjouksien perässä mennään, mutta pitäisi muistaa aina myös se lopputulos. Aika rauhallista on iltaisin. Onko tämä sitten se tavoiteltava olotila.

Kauppias tekee mainokset itse

Viialan K-Marketin lehtimainokset tekee kauppias itse. Niko pitää kauppansa mainontaa perinteisenä ja on saanut siitä hyvää palautetta.

– Meidän mainoksien ei tarvitse olla niin huoliteltuja. Mainoksen pitää olla kansanomainen, asiakkaiden helposti luettavissa. Siinä ei näy mediatalon jälki vaan kauppiaan oma kädenjälki. Näin luodaan omaa fiilistä ja imagoa. Mainoksien on oltava vähän rosoisiakin.

Yksinkertainen ulkoasu on Nikon mielestä kaunista. Mainoksen asioiden on oltava myös kohdallaan.

– Meidänkin pitäisi noudattaa tiettyjä mainonnan malleja, ketjuyritys kun ollaan, mutta ne mallit eivät minua miellytä. Mainosta suunnitellessa pitää ymmärtää, mitä asiakkaat haluavat. Tässä työssä pärjää muutekin oikein hyvin, kun ymmärtää, mitä asiakkaat haluavat.

Haastattelun päätyttyä kauppias Niko Nylund pääsi sopimaan kinkkutilaukset, sillä joulukin on jo ovella.

MAINOSTAJA AKAAN SEUTU