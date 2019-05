Jos haluamme muuttua, meidän on astuttava rohkeasti kuplastamme ulos – Jukka Turunen palasi kotikentälle vaikuttamaan

Pankinjohtaja Jukka Turunen otti vuosi sitten Nordeasta eropaketin ja päätti lähes 40-vuotisen pankkiuransa. Kun 60 ikävuoden merkkipaalukin oli saavutettu, mies ajatteli köllötellä vapaaherrana lastenlapsia ja kotia hoidellen eläkkeelle. Toisin kuitenkin kävi. Akaan kaupunki etsi yrityskoordinaattoria ja vanha pankkimies innostui.

– Olen aina halunnut vaikuttaa asioihin, tavallisimmin yhdistyksissä. Kun koko työurani oli tavalla tai toisella yrityksien kanssa tekemisissä, vein asioita eteenpäin ja nautin onnistumisista, koin, että kaupungin tehtävä oli jatkumo sille. Työnkuva on koko lailla sama kuin mitä olen aikaisemminkin tehnyt, kertoo Turunen.

Politiikkakin Turusta kiinnostaa, mutta hän on tyrmännyt ajatuksen politiikkaan mukaan lähtemisestä toistaiseksi. Akaan yrityskoordinaattorina hän sanoo pääsevänsä vaikuttamaan nyt tarpeeksi.

– Tehtäväni on mahdollisuuksien mukaan auttaa niitä, jotka tässä kaupungissa työllistävät ja tuovat tänne veroeuroja. Tämä on minulle iso asia. Ei minun olisi välttämättä tarvinnut mihinkään enää ruveta.

Irtautumisen Nordeasta Turunen sanoo tehneensä juuri oikeaan aikaa. Kun koko työura oli käytännössä ollut muutosta muutoksen perään, viimeiset muutokset vaikuttivat työn tekemiseen jo niin paljon, että hän ei tuntenut olevansa enää omimmillaan.

– Nyt näyttää siltä, että tein oikean ratkaisun. Ei kaduta nyt eikä kaduttanut silloinkaan, kun jäin. Enkä ole mitenkään katkera, olen saanut siltä työtä paljon.

Muuttuminen vaatii rohkeutta

Jukka Turusen viimeisin työpaikka sijaitsi Tampereella. 11 vuoden ajan hän kulki työmatkaa pääasiassa junalla. Toijalan jälkeiset vuodet toivat Turuselle perspektiiviä, sillä elämää on muuallakin.

– Jos haluamme muuttua, meidän on astuttava rohkeasti kuplastamme ulos. Niiden, jotka päättävät asioista, on nähtävä myös iso kuva. Tämä on ollut vähän haussa, koska tässä vielä kipuillaan kolmen vanhan kuntakeskuksen muistoissa.

Toijalalla on Akaassa vahva asema. Täällä sijaitsee kaupungintalo ja vilkas rautatieasema.

– Kun tehdään räväköitä ratkaisuja, ne eivät ole aina kaikkien mieleen, mutta päättäjien pitäisi muistaa iso kuva. Myös Toijalassa on totuttava siihen, että kaikkia isoja hankkeita ei tehdä tänne. Välimatkathan täällä ovat olemattomat.

Jukka Turunen muistuttaa, että Viiala on myös pääradan varressa ja lähijunaliikennettä kehitetään. Viiala saanee myös uuden koulu lähitulevaisuudessa.

– Tämä koulukin on myönteinen signaali tänne muuttoa miettiville.

Toimitaan tilanteen mukaan

Elinkeinopäällikkö Jari Jokinen ja yrityskoordinaattori Jukka Turunen muodostavat nyt Akaassa elinkeino- ja yritysasioiden tiimin, jossa toinen täydentää toista. Esimerkiksi sukupolvenvaihdosasiat tulevat Turuselle, koska hän tuntee asiat vanhasta työstään.

– Olen vasta viikon ollut, joten paljon on vielä sovittavaa. Onneksi tiimimme ei ole kaavoihin kangistunut. Etenemme suunnitelmallisesti, mutta kuitenkin aina tilanteen mukaan. Tämän olen huomannut jo viikossa, ja tämä on tärkeä asia. Tuntematta kuntatyötä sen tarkemmin, voisihan se olla toisinkin, sanoo Turunen.

Jukka Turunen sanoo lähteneensä katsomaan sitäkin, onko kuntatyö maineensa mukaista: byrokraattista ja hidasta.

– Nyt tuntuu, että toimimme oikein. Hyvänä lisänä meillä on se, että Antti Peltola tuli kaupunginjohtajaksi. Hänellä on selvästi asioihin uusi ote, kehittävä ote. Asiat voivat olla vaikeitakin, mutta niistä löydetään kehitettävät osat, joita viedään reippaasti eteenpäin. Hänen tahtotilansa on hoitaa tämä kaupunki kuntoon.

Vahvaa metallialan osaamista

Akaassa on vahvaa metallialan osaamista. Sen rinnalle on noussut muoviteollisuus. Myös lähiruoka on nousussa.

– Lasken hunajankin lähiruokabisnekseksi. Se on hyvä veto, joka toimii. Uusimpana meille on tulossa puualan osaamista. Puuterminaali on siirtymässä pois keskustasta Akaa Pointiin ja sinne on suunnitelmissa myös suuri erikoissaha. Jos tämä onnistuu, niin kuin uskon, poikii se alueelle varmasti lisää saman alan toimijoita.

Vahvuudeksi on Jukka Turusen mielestä laskettava sekin, että Akaa on vain 40 kilometrin päässä Tampereesta.

– Kestää varmaan hetken, ennen kuin tamperelainen käy töissä Akaassa, koska se ole ollut tapana. Mutta jos täältä löytyy töitä, moni miettii myös muuttamista. Asuminen ja viihtyisyys ovat isoja asioita myös yritysten kannalta. Tontteja on ja vanhaa asuntokantaakin on kivasti myynnissä.

Nuoret perheet ovat kiinnostuneita Akaan vanhoista taloista. Tämän tietää myös Jukka Turunen, joka on myös julkinen kaupanvahvistaja.

Paikallisjohtajaksi Toijalaan

Akaa on Jukka Turuselle tuttu paikka. Vuonna 1995 hän aloitti Kansallis-Osakepankin Toijalan konttorin johtajana. Hän haki paikkaa ja sai sen. Oliko muutto lottovoitto?

– Näin jälkeenpäin voi sanoa, että oli. Mutta myönnän, että muutos aikaisempaan oli melkoinen. Muistan ensimmäisen käyntini 1995 syyspimeällä Viialan konttorissa. Jäin junasta pois säkkipimeään. Tienoota valaisi yksi katuvalo ja pimeydestä kuului ääniä. Silloin ajattelin, että mihin ole tullut. No onhan siitä ajasta lamputkin kirkastuneet.

Puolison Auli Turusen vanhemmat ovat Toijalasta kotoisin, joten aivan tuntemattomaan paikkaan pankinjohtaja ei tullut.

– Olin toki käynyt täällä muutenkin kuin junalla.

Akaa on aakkosissa ensimmäinen

Tänään Jukka Turunen haluaa puhua sellaisen kaupungin puolesta, joka on aakkosissa ensimmäinen.

– Ja jotta se voisi olla ensimmäinen myös imagomielessä, on tehtävä paljon töitä. Täällä on paljon hyviä asioita, ja nyt kun on saatu uusi ote tekemiseenkin, niin uskon vilpittömästi, että syntyy entistä parempaa.

Jos Akaata verrataan Tampereeseen, löytää Jukka Turunen paljon asioita, jotka ovat täällä kunnossa ja Tampereella ei. Hän sanookin sanonut ääneen asuvansa Akaassa mielellään.

– Täällä on päivähoito järjestyksessä, periaatteessa koulutkin. Myös kaupalliset palvelut ovat kunnossa ja niistä löytyvät perusasiat. Jos jotakin erikoisempaa haluaa, pitää ymmärtää, että ei pieni kaupunki pysty elättämään suurta erikoisliikkeiden määrää. Toisaalta kun jotakin hankimme, ajattelemmeko yhtään, että tuotteen voi saada täältäkin.

Myös harrastusmahdollisuuksia Akaassa on Turusen mielestä paljon.

– Voi olla, että jääkiekon kanssa tulee vaikeuksia, mutta muuten täältä löytyvät kaikki.

Lasten kasvettua ulos kodista, myös Turusilla mietittiin muuttoa Tampereelle. Syitä lähtöön ei löydetty.

– Ainakaan tässä vaiheessa ei kiinnosta muuttaa kaksioon. Toisaalta kun lähdin aikanaan töistä Tampereelta, niin oli aina kiva tulla kotiin Akaaseen, sanoo Akaan yrityskoordinaattori Jukka Turunen.