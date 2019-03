Tuulivoimamiehestä on tullut vankkumaton sähköauton kannattaja

Tuulivoimaprojekteja vuosikymmenen ajan kehittänyt toimitusjohtaja Kalle Riihikoski on johdonmukainen kansalainen. Kymmeniätuhansia kilometrejä vuodessa auton ratissa oleva yrittäjä suosii hybridi- ja sähköautoja. Ahkeralla autoilijalla on jo pitkä ja vakuuttava lista myönteisiä kokemuksia uuden ajan autovaihtoehdoista. Mies viskaa kintaalla huru-ukkojen ja -akkojen esittämille sähköautojen vastaisille kommenteille. Kun tietämättömyys puhuu, älykkyys nauraa, toteaa vanha sanontakin.

Smart Windpower Oy:n toimitusjohtaja Kalle Riihikoski on ajanut hybridi- ja sähköautoilla jo vuosien ajan. Päivittäin 80 kilometriä kodin ja työn väliä Ylöjärvellä sahaava sekä jatkuvaa liikkumista vaativassa ammatissa ahkerasti reissaava tuulivoimayrittäjä tietää omasta kokemuksestaan, miten uuden sukupolven modernit autot käyttäytyvät arjessa.

Kun hybridi- ja sähköautoista niskalenkin ottanut Riihikoski kuuntelee voimakkaasti tuloaan tekevien uudenaikaisten autovaihtoehtojen kirvoittamia epäilyjä ja panetteluja, sähköautoilija ajattelee: ”voi kun tietäisitte”.

Riihikoski on onnellinen, että hän otti aikanaan askeleet kohti autoilun kestävää aikakautta. Jokapäiväisessä käytössä niin hybridi- kuin sähköautokin on saavuttanut omistajansa täyden luottamuksen.

– En enää milloinkaan palaa perinteisiin polttomoottori autoihin, hän vakuuttaa.

Päinvastoin. Riihikoski on tehnyt lähempää tuttavuutta sähköautojen kuninkaan Teslan kanssa.

– Kun Teslan hinta asettuu kohdalleen, oikeaan hintahaarukkaan, olen valmis kauppoihin, mies lupaa.

Loogista ajattelua

Ihmiskunta on herännyt todellisuuteen: ilmastonmuutos on suurin uhkamme.

Ylöjärveläinen Kalle Riihikoski painii tuulivoimayrittäjänä hartiavoimin töitä uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi. Ilmasto- ja luontoarvot ovat joka päivä työpöydällä. Päästöttömyys ja alentuvat tuotantokustannukset ovat pitkäjänteisen kehitystyön hedelmiä.

– On johdonmukaista ja luonnollista, että paljon autoilevana kansalaisena mietin, millainen peltilehmä jättää mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen, hän korostaa.

Riihikoski on kirjannut autoilunsa aiheuttamat kulut tarkasti ylös. Hän on verrannut hybridi- ja sähköautojensa synnyttämiä rahanreikiä aikaisemmin omassa ja perheensä käytössä olleiden perinteisten menopelien aiheuttamiin kustannuksiin.

– Taloudelliset säästöt ovat häikäisevän suuret, hän ynnää.

Kia Soul -sähköautolla taitetulle sadan kilometrin taipaleelle kertyy noin parin euron hintalappu. Sähköauton ajoneuvovero on vain murto-osa polttomoottoriautojen veroon verrattuna.

Sähköauton määräaikaishuollot ovat silmiinpistävän edullisia. Riihikoski pulitti viime huollosta kuusikymmentä euroa. Polttomoottoriautojen huoltolaskut pyörivät kerta toisensa jälkeen sadoissa tai runsaassa tuhannessa eurossa.

Riihikoski korostaa sähköauton taloudellisuuden olevan kiveen hakattu tosiasia.

– Tämä auto palvelee minua täydellisesti tavallisena työpäivänä, jolloin ajelen Kurun Parkkuusta Ylöjärven Kirkonseudulle ja takaisin. Voin piipahtaa Tampereella tai muissa lähikunnissa, Riihikoski kertoo.

– En ole jäänyt yhtään kertaa pulaan virran suhteen. Ylöjärvellä on esimerkiksi Kauppakeskus Elon pihassa ilmainen latauspiste. Tampereen kaupunkiseudulla latauspisteitä on kiitettävästi.

Pitkillä matkailla Riihikoski hyppää Mitsubishi Outlander hybridin rattiin. Auto käyttää voimanlähteinään poltto- ja sähkömoottoria.

Riihikoski muistuttaa muun muassa öljyteollisuuden puhuvan omaan pussiinsa, kun se kaikin mahdollisin keinoin vastusta sähköautojen esiinmarssia.

”Pakkanen ei hätkäyttänyt”

Sähköautoja mollataan muun muassa niiden heikoilla pakkasen kesto-ominaisuuksilla.

– Päättyvänä talvena on Parkkuussa paukkunut -26 asteen pakkanen, mutta silti aamutuimalla sähköauto on startannut kauniisti, ja virta on pysynyt hyvin akuissa, Kalle Riihikoski toteaa.

Riihikoski muistuttaa insinöörien tekevän hiki hatussa töitä sähköautoilun kehittämiseksi. Esimerkiksi akuston koko kasvaa aimoharppauksilla eteenpäin.

– Molemmat autoni ovat kiitettävän käyttövarmoja. En ole kohdannut maanantaiautojen vikoja.

Riihikosken maatilalla on isot pääsulakkeet, joten nykyistä tehokkaampienkin sähköautojen akkujen lataaminen onnistuu oikein hyvin.

– Yhteiskunnassamme puhutaan paljon latauspisteiden määrästä. Sähköautoilijan on muistettava tarkistaa matkalle lähtiessään käyttämänsä reitin latauspisteet. Päivän selvää on, että latauspisteiden verkosto laajenee koko ajan, hän luottaa.

– Lisäksi pikalatausasemat yleistyvät koko ajan.

Kalle Riihikoski kehottaa suomalaisia tunnistamaan valtavan autoilun murroksen, joka parhaillaan on käynnissä.

– Rakennusteollisuuden on alettava ottaa talojen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon sähköautoilun edellytykset ja vaatimukset. Mitä haasteita yhteiskunnallemme heittää jakamistalous, joka tuo kansalaisten käyttöön yhteiskäytössä olevat autot?

Riihikosken mukaan lainsäätäjienkin eli huhtikuisissa vaaleissa valittavan eduskunnan on paneuduttava toprakasti sähköautoilua helpottavan ja kannustavan lainsäädännön tekemiseen.

– Auto on edelleenkin kulkuväline. Se on tärkein funktio.

”Ei pelasteta maailmaa”

– Tesla-sähköautolla ei pelasteta maailmaa, mutta se on maailman paras auto, ylöjärveläinen taksiautoilija Matti Ylitalo linjaa.

Ylitalo odottaa toisen Teslansa ajoon saamista. Se tapahtuu tämän vuoden loppu puolella tai ensi vuoden alkupuolella.

– Minulla on vain myönteistä sanottavaa sähköautosta. Muistan vain yhden tapauksen, jossa asiakkaani joutui odottamaan matkan jatkumista, kun latasin pirssini akkuja.

– Matkustajat kyllä rekisteröivät, että he tekevät matkaa Teslalla. Asiakkaat ovat antaneet koko ajan myönteistä palautetta autosta.

Pitkienkin taivalten Pirkanmaalla sähköauto on luonteva ratkaisu. Ylitalon mukaan yhdellä latauksella ajelee noin 400 kilometrin kiepin.

”Vankkumaton sähköautoilija”

Ylöjärveläisen elektroniikan ja kodintekniikan maahantuojan ja tukkuliikkeen, Bat Bower Oy:n toimitusjohtaja Tommi Järvinen tietää olevansa pysyvästi sähköautoilija.

– Minua miellyttää autoni äänettömyys. Lisäksi menopeli kiihtyy hyvin, kun vauhtia on nostettava. Kaikki ajo- ja matkustusominaisuudet ovat miellyttäviä, Teslaan mieltynyt Järvinen tarkentaa.

Järvinen odottaa sähköautojen akkuteknologian ripeää kehitystä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Tampere-Helsinki-Tampere-matka on tarkasti suunniteltava, jotta virta riittää reissun heittämiseen. Ajattelen kaupparatsuja, jotka joutuvat olemaan paljon tien päällä. Joustavan ajamisen turvaamiseksi sähköakun yhden latauksen virran olisi riitettävä 600-700 kilometrin taittamiseen, hän pohtii.

Järvinen on pohtinut sitäkin, onko sähköauto oikeasti ekologinen vaihtoehto.

– Miten sähköautojen akut valmistetaan, hän perää.