Savola, Luhtaniitty vai Toijalan Satama?

Akaan kaupunki aikoo rakentaa Toijalaan uuden tapahtumakentän, joka korvaa Hämeentien ja Ryödintien välissä olevan Matinpuiston kentän. Matinpuistoon rakennetaan Akaan uusi hyvinvointikeskus.

Tekninen lautakunta käsitteli marraskuussa Saija Roinisen (sd) ja 20 muun valtuutetun aloitetta uudesta hiekkakentästä. Lautakunta esitti, että uusi kenttä rakennettaisiin Savolan alueelle, Savolanpuistoksi kutsuttuun paikkaan. Kenttää varten tilattiin jo suunnitelma Destialta, mutta kaupunginhallitus veti joulukuun kokouksessaan teknisen lautakunnan esityksen pois listalta.

Akaan valtuusto päätti kuitenkin budjettikokouksessaan, että tapahtumakentän rakentamiseen varataan tälle vuodelle 350 000 euron määräraha ja kentän liikennejärjestelyihin 50 000 euroa. Kentän paikkaa ei investointiohjelmassa ole määritelty mitenkään.

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen ei tiedä, mistä teknisen lautakunnan ajatus Savolanpuistosta tuli. Sarkkisen mukaan idea on kuopattu.

– Minä sanoin tämän nähtyäni, että ei missään tapauksessa. Se rajoittui omakotitontteihin, ja sieltä tulisi varmasti vastustusta.

Myös Savolanpuiston liikennejärjestelyt olivat hankalat.

Ykköspaikka on nyt Attendon naapurissa

Akaan kaupunkikehitystoimi on piirtänyt kolme vaihtoehtoa tapahtumakentän paikaksi. Ykkösvaihtoehto on edelleen Savolassa mutta Kurkelantiellä, Attendon uuden hoivakodin ja Vennerin liikuntakeskuksen välissä. Tämäkin tontti on Akaan kaupungin omistuksessa, mutta siihen on tieyhteys ja vesi-, viemäri- ja sähköliittymät valmiina. Naapureina ei ole omakotitaloja.

Kakkosvaihtoehto on Luhtaniityn alue, missä kenttä tulisi nykyisten jalkapallonurmikoiden pohjoispuolelle eli Kurisjärventien puolelle. Teknisen lautakunnan esityksessä kerrottiin maaperätutkimusten osoittaneen, että alueella on syvä pehmeikkö, jolle kentän rakentaminen olisi kohtuuttoman kallista ja lopputulos ei välttämättä olisi kuitenkaan ongelmaton rakenne. Kaupunkikehitysjohtaja Sarkkinen ei ole aivan samaa mieltä.

– Minähän teetin sinne pohjatutkimukset, ja raportti sanoi, että maata pitää ottaa 60 senttiä pois. Onhan se kustannuskysymys, mutta ei se mahdoton ole.

Maata pitää kuoria myös Savolasta.

Kolmas ja uusin vaihtoehto sekä ainoa asemakaavan mukainen tapahtumakentän paikka on Toijalan Satamassa.

– Päättäjiltä on tullut viestiä, että Satama on väärä paikka, mutta koska kaava mahdollistaa Sataman kentän, haluan selvittää senkin, sanoo Jyri Sarkkinen.

Tämän viikon maanantaina tehdystä kuvasta voi päätellä, että kenttä mahtuisi myös Satamaan, jonka kehittäminen on vuosikymmeniä jäänyt toiveiden tasolle.

Toijala-Lentikselle halutaan hiekkakenttä

Tekninen lautakunta lähti uuden kentän mitoituksessa siitä, että kentälle sopisi Toijala-Lentis, pesäpalloilijat sekä muut nykyisin Matinpuiston kentällä olleet tapahtumat. Destian yleissuunnitelmasta näkee, että se on teetetty vain kesäkuisena viikonloppuna pelattavan Toijala-Lentis-lentopalloturnauksen tarpeisiin.

Kaavakarttaan on piirretty suunnikkaan muotoiselle alueelle 18 lentopallokenttää sekä teltta-alue, joka palvelee myös yöpyjiä. Muita lajeja tai käyttäjiä ei yleissuunnitelmassa ole mainittu.

Matinpuiston hiekkakenttää ovat käyttäneet myös Toijalan yhteiskoulu ja Akaan lukio, mutta lokakuussa niille valmistui uusi tekonurmikenttä aivan koulun viereen. Jyri Sarkkisen mukaan tekonurmelle piirretään myös pesäpallokenttä.

Sarkkinen ei tiedä eikä teknisen toimenkaan selvittelyistä ilmene, kuinka paljon kouluilla on enää tarvetta uudelle tapahtumakentälle. Sarkkinen onkin siinä käsityksessä, että hiekkakenttä tarvitaan nimenomaan Toijala-Lentistä varten.

– Näin minä olen ymmärtänyt, Sarkkinen sanoo.

Tapahtumakenttää käsitellään seuraavaksi elinvoimalautakunnassa ja sivistyslautakunnassa. Akaan kaupunki hakee kentälle myös avustusta, ja hakemuksen pitää olla Aluehallintovirastossa helmikuussa.

Nykyisiin vaihtoehtoihin on piirretty kentän yhteyteen skeittiparkki, jonka rakentamiseen Akaa on varannut tälle vuodelle 100 000 euroa. Se saatetaan kuitenkin tehdä myös muualle.

– Skeittiparkki mahtuisi koulun pihaan. Olisiko järkevää tehdä se sinne ilman tukea kuin toissijaiseen paikkaan niin, että saadaan lähiliikuntapaikan tukea, Jyri Sarkkinen pohtii.