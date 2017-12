Salla Saari-Männistö valittiin Akaan hallintopäälliköksi

Uuraisten kunnan hallintojohtaja, hallintotieteiden maisteri Salla Saari-Männistö on Akaan kaupungin uusi hallintopäällikkö. Akaan valtuusto valitsi hänet virkaan keskiviikon kokouksessa äänestäen. Valtuutettu Jukka Ahonen (kesk) esitti virkaan valtiotieteiden maisteri Jaana Karrimaata. Äänestyksessä Saari-Männistö sai 30 ääntä ja Karrimaa 5 ääntä.

Salla Saari-Männistö oli kaupunginhallituksen yksimielinen esitys

Muun muassa Viialan kunnanjohtajana ja Harjavallan kaupunginjohtajana toiminut Karrimaa valittiin sen sijaan hallintopäällikön virkaan varasijalle, mikäli Saari-Männistö kieltäytyy.

Kokemusta ei voi ohittaa

Jaana Karrimaan pätevyyttä hallintopäällikön tehtävään ei epäillyt kukaan ja kaupunginhallituksessa Jukka Saari (vas) esittikin, että hallitus ei esitystä tee, vaan valtuusto keskustelee asiasta. Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren alkuperäinen esitys oli, että varalle valittaisiin hallintotieteiden maisteri Riina-Eveliina Eskelinen.

– Voidaanko henkilö, jolla ei ole tämän tyyppistä kunta-alan kokemusta ollenkaan, asettaa sellaisen henkilön edelle, jolla on suuri kokemus. Kaikki kolme loppusuoralla ollut ovat hyviä hakijoita, mutta kokemus ei ole ohitettavissa, sanoi Saari.

Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö painotti Karrimaan pätevyyttä.

– Kiistatta Jaana Karrimaa on ansioitunein nimenomaan kun julkisen viran hoidossa on kysymys kyvystä, taidosta ja koetellusta kansalaiskunnosta. Tämän lisäksi valintatyöryhmä pohti, pystyyykö pitkään kuntajohtana toiminut henkilö sopeutumaan hallintopäällikön tehtävään, joka kuitenkin on eriluonteinen. Tätä kysyttiin Karrimaalta, ja hän sanoi sopeutuvansa ja tekevänsä aina tehtävää jossa on.

Äänestyksessä Riina-Eveliina Eskelinen sai 12 ääntä, filosofian tohtori Tarja Hartikainen 2 ääntä, Jaana Karrimaa 15 ääntä ja hallintotieteiden maisteri Antti Nykänen 5 ääntä. 1 valtuutetuista äänesti tyhjää.

Valtiotieteiden maisteri Jaana Karrimaa on juuri myös valittu Nousiaisten kunnanjohtajaksi. Akaan hallintopäällikön virkaa haki 17 henkilöä.

Sinivuori kaupunginjohtajan virkaan

Akaan valtuusto ei käynnistä uuden kaupunginjohtajan haku- ja valintaprosessia ennen kuin virasta toukokuussa erotetun Aki Viitasaaren valitus on saanut päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus kumoaisi valtuuston päätöksen, on irtisanotulla kaupunginjohtajalla oikeus palata takaisin virkaansa. Tämä mahdollisuus on kaupunginhallituksen mukaan otettava huomioon päätettäessä viran auki julkistamisesta.

Prosessin keskeneräisyyden vuoksi Akaan valtuusto valitsi keskiviikkona yksimielisesti Akaan henkilöstöjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren kaupunginjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.12.2017-31.1.2018. Sinivuori on hoitanut tehtävää viransijaisena Viitasaaren sairaslomasta alkaen.