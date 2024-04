Akaalainen Juha Kreus lähti käräjille Metaa vastaan – ”Ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa”

Akaalainen Juha Kreus sai Facebookilta lokakuun ensimmäisenä päivänä 2022 viestin, jossa pyydettiin varmistamaan, oliko hän juuri kirjautunut tililleen Di Anissa, Vietnamissa. Ei ollut. Vastattuaan viestiin kieltävästi Kreus huomasi tilinsä käytön sujuvan tahmeasti. Seuraavana päivänä hän sai viestin, jonka mukaan hänen Facebook-tilinsä on poistettu käytöstä, koska se ei noudattanut Facebookin yhteisönormeja. Siitä alkoi prosessi, jonka lopuksi kirjoitettiin sovintosopimus Juha Kreusin ja Metan välillä huhtikuussa 2023.

Samaan aikaan suljettiin myös Kreusin hallinnoima Japan Karate Association Tampere ry:n Instagram-tili. Kreus on kyseisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Jostain syystä Kreusin oma Instagram ja JKA Tampereen Facebook-tili kuitenkin säilyivät käyttökunnossa.

– Sehän siinä oli se totaalinen epäloogisuus. Käsitykseni on, että sinne on joku yrittänyt tunkeutua ja automatisoitu järjestelmä on tehnyt päätöksen tilien poistamisesta. Yksikään ihminen ei ole Facebookin puolesta sitä tehnyt, Kreus arvelee.

Kreusille annettujen tietojen mukaan Facebookilla oli tapahtuman aikaan koronapandemian vuoksi tavallista vähemmän henkilöstöä käytettävissään tietojen tarkistajina. Heitä asian selvittämiseen alkuvaiheissa olisi tarvittu.

– Saamissani viesteissä ilmoitettiin, että tarkistusaika on 30 päivää. Sinä aikana käyttäjä voi lähettää lisätietoja ohje- ja tukikeskuksen kautta. Tämän jälkeen tili kuulemma poistettaisiin pysyvästi eikä asiaan voisi enää pyytää tarkistusta, Kreus kertaa prosessin alkuvaihetta.

Yhteys Kyberturvallisuuskeskukseen

30 päivän aikana Kreus ei saanut ainoatakaan vastausta ohje- ja tukikeskukseen lähettämiinsä viesteihin, eikä ole saanut sen jälkeenkään. Hän laskee lähettäneensä viestejä yhteensä kuuteen tai seitsemään Facebookin osoitteeseen. 30 päivän tarkistusajan kuluessa Kreus muun muassa lähetti henkilöllisyystodistuksesta pyydetyt tiedot Facebookille monta kertaa. Lisäksi hän soitti tietosuojavaltuutetulle.

– Sieltä sain Metan tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteen. Tietosuojavastaava oli myös ainoa taho, jolta sain vastauksen. He ilmoittivat, että tämä asia ei kuulu heille. Se viesti tuli Irlannista.

Seuraavaksi Kreus soitti Kyberturvallisuuskeskukseen.

– Soitin myös Keskusrikospoliisiin. Etsin kaikista mahdollisista paikoista, onko Metalla nimettyä edustajaa Suomessa. Löysin tiedon, että yhtiö on merkitty verovelvolliseksi Suomessa, mutta siihen ei ole mitään yhteystietoja.

Kreus myös otti yhteyttä muihin, vastaavan ongelman kanssa painineisiin henkilöihin ja yrityksiin, jotka olivat julkisuudessa kertoneet vastaavista ongelmista.

– Yksi oli helsinkiläinen ravintola, jolta oli myös mennyt Instagram-tilit kiinni. Sitten loin uudet Facebook-tunnukset ja kirjoitin asiasta Facebook-päivityksen. Siihen sain jokusia yhteydenottoja, että muillekin oli käynyt samoin.

Turvaamistoimihakemus käräjäoikeudessa

Kreus ei niellyt Metan päätöksiä tilien sulkemisesta. Juristina hän päätti ottaa ammattiosaamisensa käyttöön taistelussa yhtiötä vastaan. Hän ryhtyi haastamaan Metaa oikeuteen.

– Ei ollut mitään indikaatiota, että tilanne aukeaisi. Ei jäänyt oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä nostamaan käräjäoikeudessa juttu yhtiötä vastaan.

Ensimmäisenä oikeustoimenaan Kreus teki turvaamistoimihakemuksen. Siinä hän vaati, että Facebook velvoitetaan avaamaan tili ja tehosti vaatimustaan 1000 euron korvausvaatimuksella. Seuraavaksi jouduttiin pohtimaan, miten tiedoksianto asiasta Metalle hoidetaan.

– Tuomari sanoi, että he laittavat tiedon viranomaistoimena. Siinä kohtaa turvaamistoimihakemus käännettiin englanniksi. Sitten yhtenä perjantai-iltapäivänä maaliskuussa 2023 minulle soitti Helsingistä asianajaja ja ilmoitti, että Meta on nimennyt hänet Suomessa asiamiehekseen tässä asiassa ja hän ottaa jutun Metan puolesta hoitaakseen, Kreus kertoo.

Samassa puhelussa Kreus totesi Metan edustajalle, että asia ratkeaa heti kun tilit aukeavat ja lupasi luopua välittömästi kaikista vaatimuksistaan, jos tilit aukeavat.

– Metan asiamies joutui silti tekemään asiassa vastineen, jossa muun muassa kiisti vaatimukseni, Kreus selvittää.

Kiistämisestä huolimatta Kreus huomasi Metan asiamiehen yhteydenottoa seuranneena maanantaina, että tilit aukesivat.

– Ilmoitin käräjäoikeuteen, että luovun vaatimuksistani. Sitten tehtiin sovintosopimus, jossa sovittiin, että luovuin jutusta ja kummallakaan ei ole mitään vaatimuksia ja asia jää sillensä. Vaitiolosta ei sovittu, Kreus toteaa.

”Oikeusturvan kannalta ongelmallista”

Kreus laskee koko operaation maksaneen hänelle noin 250 euroa. Kulut syntyivät turvaamistoimihakemuksen tekemisestä. Kreus korostaa, että ei pidä yhtiön toimintaa mitenkään tahallisena.

– Uskoakseni tämä johtuu ihan puhtaasti valtavia tietomääriä käsittelevästä automatisoidusta järjestelmästä, jonka toimintaa ei ihminen missään kohtaa tarkasta. Yksittäisen käyttäjän kohdalla kyse on aika paljon isommasta asiasta kuin Metan tai Facebookin kannalta.

Poikkeuksellisena Kreus pitää sitä, että toimillaan hän sai yhtiön nimittämään itselleen asiamiehen Suomeen.

– Selvitin myös Helsingin ja Pirkanmaan käräjäoikeuksista, oliko niillä ollut käsittelyssä tapauksia, joissa Facebook tai Meta olisi ollut vastaajana tai kantajana. Yhtään sellaista ei löytynyt, Kreus kertoo.

Kreus kertoo pitävänsä kansalaisten oikeusturvan kannalta ongelmallisena, että Suomessa toimii yhtiöitä, joihin tavallisen kuluttajan on käytännössä mahdotonta saada suoraa yhteyttä.

– Kaikki tavoittamani viranomaiset nostivat kädet pystyyn ja tarvittiin tuomioistuin, jotta sain jonkinnäköisen yhteyden yhtiöön. Eihän näin tietenkään pitäisi olla, Kreus sanoo.

Kreus ei halunnut ratkaista asiaa luomalla uudet tilit, koska yli kymmenen vuoden aikana kertyneet kontaktit ja muut tiedot olisi menetetty. Kreus ei usko voivansa tehdä nykyistä enempää estääkseen sosiaalisen median tiliensä päätymisen vääriin käsiin jatkossa.

– Minulla on tiukat tietoturva-asetukset käytössä tileissä, tuplatunnistautumiset ja muut, samoin kuin tietokoneessa ja puhelimessa. Epäilys on, että tapahtumat alkoivat yrityksestä murtautua tililleni. Sehän on hyvä, että Facebook näin turvaa käyttäjiään, mutta tehdyt toimet pitäisi pystyä jotenkin myös palauttamaan, Kreus pohtii.