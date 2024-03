Toijalan Seutu 27.3.1984: Terveyskeskusta kelpaa esitellä

Toijalassa murehditaan, kun kaupungilta puuttuu tosi vetävä turistinähtävyys. Vaan kohta on ohi tämäkin puutos, kunhan uusi terveysasema saadaan valmiiksi ja käyttökuntoon. Talouspäällikkö Eero Lehtosen mukaan rakennuksesta on tulossa paremmanpuoleinen turistirysä, kiinnostusta erityisen huolellisesti sunniteltua ja tehtyä rakennusta kohtaan on jo ilmassa. Rakentaminen on edennyt sutjakasti suunnitelmien mukaan, ja valmista saadaan aikataulun mukaan. Avohoidon puoli aloittaa uusissa tiloissa heinäkuussa, vuodeosaston käyttöönotto sen sijaan saattaa hieman viivästyä.

– Kyllä tästä sen verran erikoinen tulee, että katsojia varmasti riittää, Lehtonen veikkaa. Vaan kyllä on hartaasti suunniteltukin, rahaakin suunnitteluun käytettiin liki puolitoista miljoonaa. Eipä mennyt sijoitus hukkaan, kokonaisuudesta tuntuu tulevan selkeä ja toimiva ja yksityiskohtia on tosiaan punnittu.

Lontilanjoki hiljalleen paranemassa

Lontilanjoen veden tila on edelleen huono koko jokiosuudella. Vuonna 1981 tehdyn tutkimuksen mukaan pohjaeläimistössä ja kalastossa on kuitenkin havaittavissa myönteinen kehitys, jonka pysyvyys selviää tulevissa tarkkailuissa.

Jääskeläisen valjakko täysin omaa luokkaansa

Leppoisan letkeissä merkeissä järjesti Siperian husky-seura koiravaljakkokisat Kuurilassa sunnuntaina. Ensimmäisen kerran kokeiltiin kaksoislähtöjä ja tulokset olivat myönteiset: valjakkokoirat eivät tapelleet lähtötunnelmissa eikä sähläilyä sattunut.

Avoimessa luokassa ainoana kilpaillut Reijo Jääskeläinen myöhästyi kolmisen minuuttia lähdöstä, joskin Reijon meno johtajakoira Prinssin vauhdittamana oli aivan omaa luokkaansa.

– Tämä on Suomen paras rata, huudahti Reijo Jääskeläinen, kun hän saapui noin 17 kilometrin kilpailureitiltä maaliin. Jääskeläisen loppuajaksi tuli seitsemän koiran valjakolla 43.28.01. Todellisuudessa Reijo käytti aikaa noin 40 minuuttia varsinaiseen ajoon, sillä valjakon kuntoon saattaminen kellon käynnistymisen jälkeen kesti kolmisen minuuttia.