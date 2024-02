Akaan valtuusto käsittelee tänään puutteellista sidonnaisuusrekisteriä: ”Ei sitä ole kukaan kysynyt” – Jukka Ahosen yritys on tehnyt 30 vuotta sähkötöitä Viialalle, Toijalalle ja Akaalle

Akaan valtuusto käsittelee tänä iltana päättäjien sidonnaisuusilmoituksia, jotka tarkastuslautakunta päätti joulukuussa saattaa valtuustolle tiedoksi. Kaikilta kaupungin päättäjiltä on pyydetty sidonnaisuusrekisteriin tieto muun muassa johto- ja luottamustehtävistä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä.

Valtuutettujen ja kaupunginhallituksen jäsenten sidonnaisuuksista rekisteri kertoo muun muassa sen, että Heli Einola–Virtanen (ps), Arttu Käpylä (ps), Jouni Parikka (kok), Marko Peltola (kok), Jaakko Leinonen (kok) ovat yhden tai useamman yrityksen toimitusjohtajia, hallituksen puheenjohtajia tai hallituksen jäseniä. Toimitusjohtajia ovat myös muun muassa elinvoimalautakunnan varajäsenet Martti Ekman (ps) ja Sirkku Helin (ps).

Hyötyläinen istuu tarkastuslautakunnassa

Yrittäjiksi tiedetyistä akaalaisista valtuutetuista Jukka Ahosella (kesk) ja Sami Hyötyläisellä (kok) ei 15.2.2024 päivitetyn sidonnaisuusrekisterin mukaan ole johto- ja luottamustehtäviä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä eikä muuta sidonnaisuutta, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa.

Yritysrekisteritietojen mukaan Ahonen on TDM-Engineering Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä J Base-Engineering Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hyötyläinen on Akaan Muuraus ja Laatoitus Oy:n toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Toijalan Kalevantie 9:n ja ST-Purku Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Rakennusliike Hyötyläinen Oy:n hallituksen varajäsen. Kuntapäättäjänä Hyötyläinen on paitsi valtuutettu myös tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

TDM-Engineeringillä on tälläkin hetkellä Akaan kaupungin kanssa puitesopimus sähkötöistä, joita se on kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhosen mukaan tehnyt myös lokakuun 2024 loppuun päättyvällä sopimuskaudella. Jukka Ahonen itse kertoo, että töitä on tehty Viialan kunnalle ja Toijalan ja Akaan kaupungeille jo noin 30 vuotta.

– Me tulimme 1992 Viialaan Lempäälästä, ja Viialan kunta ja Toijala ovat siitä asti olleet asiakkaita.

Ahonen on myös henkilöstöjaoston jäsen. Kysymys siitä, eivätkö toimitusjohtajuus ja hallituksen puheenjohtajuus ole kuntapäättäjän sidonnaisuusrekisteriin kuuluvia johto- ja luottamustehtäviä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä, saa Ahosen huvittumaan.

– On kyllä aukko sivistyksessä. En tiedä, miten se liittyy mitenkään sidonnaisuuksiin. Kun sanoit, että puitesopimus, niin minun mielestäni Akaan kaupunki tilaa, jos niillä on tarvetta. Ettei siihen sopimukseen liity mitään velvoitteita, Ahonen toteaa.

Juuri tätä puitesopimus tarkoittaa. Eikä rekisteri edellytä mitään sopimusta.

Kysymys sidonnaisuudesta ei Ahosen mukaan ole koskaan tullut eteen eikä asiasta ole kukaan kysynyt.

– Olet ensimmäinen. En ole millään lailla reagoinut tai kokenut, että se täytyisi ilmoittaa siellä sidonnaisuutena. Täytyy kysyä tarkastuslautakunnassa, onko se sidonnaisuus jollain lailla, koska jos näitä jossain käsitellään, niin en osallistu millään lailla päätöksentekoon.