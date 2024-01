Toijalan Seutu 31.1.1984: Tarpialaisille 13 mitalia piirin kisoista

Autonperällinen mitaleja oli tarpialaisilla kotiintuomisina SVUL:n Hämeen piirin hiihtosuunnistuksista viikonvaihteessa. Kaikkiaan mitaleja kertyi 13, kahdeksan henkilökohtaista kilpailusta ja viisi viesteistä. Viesteistä tuli kaksi voittoakin.

Henkilökohtaiset kilpailut järjesti lauantaina Kangasalan Kisa ja viestit sunnuntaina Kuoreveden Kärki. Lunta oli kummallakin kisapaikalla runsaasti, mutta muuten olosuhteet olivat hyvät.

Tarpian Suunnan osalta myös tulokset muodostuivat todella hyviksi. Henkilökohtaisista sarjoista mitaleja kertyi peräti kahdeksan.

Tukiyhdistys perustettiin

Valkeakoskella pidettiin 19. tammikuuta kokous, jossa perustettiin kehitysvammaisten tukiyhdistys. Uuden yhdistyksen toimialueena on Valkeakosken lisäksi Toijala, Viiala, Lempäälä, Luopioinen, Kylmäkoski, Urjala ja Vesilahti. Yhdistyksen nimeksi tuli Valkeakosken seudun Kehitysvammaisten Tuki r.y. ja se päätti liittyä valtakunnalliseen Kehitysvammaisten Tukiliito r.y:n jäseneksi.

Valkeakosken seudulla ei ole aikaisemmin ollut kehitysvammaisten perheille omaa etujärjestöä. Nyt kiinnostus ja tarve on ilmeisesti kasvanut, sillä tukiyhdistyksen perustavassa kokouksessa oli peräti 40 omaista tai muuta asiasta kiinnostunutta läsnä useasta eri kunnasta. Tällä hetkellä Suomessa on uusi yhdistyksemme mukaan lukien 129 tukiyhdistystä ja yhdistyksissä on kaikkiaan n oin 15 000 jäsentä.

Pasi voitti Riihimäellä

Riihi-Jouset järjesti kansalliset 18 metrin jousiammuntakilpailut viime lauantaina Riihimäen urheilutalossa. Toijalan Urheiluampujien poikajuniorit Pasi Soininen ja Mika Arvonen menestyivät kisassa hyvin, sillä Pasi vähäisestä harjoittelusta huolimatta nousi yllättäen voittajaksi ennätystuloksellaan 532. Mikalla on vielä ollut rannevaivaa, eikä ammunta sujunut täydellisesti. Kuitenkin tulos 502 oikeutti neljänteen sijaan kovassa kilvassa.

Ensi lauantaina Tampereella ammutaan matkan Suomen mestaruuksista. TUA ei puolusta viime vuotista mestaruuttaan poikajunioreissa, koska Hannu Hirvelä kilpailee nyt miesten sarjassa ja hänen tilalleen poikajoukkeeseen ei ole löytynyt kilpailijaa toistaiseksi.