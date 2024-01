Toijalan Seutu 17.1.1984: Puukotettu kuoli Kylmäkoskella

56-vuotias kylmäkoskelainen eläkeläismies kuoli melkein välittömästi puukotuksessa saamiinsa vammoihin Kylmäkoskella torstai-iltana. Puukotus sattui noin kello 18 aikaan Sotkialla yksityisasunnossa.

Asunnon haltija, 42-vuotias kylmäkoskelainen mies on pidätettynä Toijalan poliisiasemalla, ja hän on kuulusteluissa tunnustanut teon.

Juttua tutkii Toijalan poliisi, tutkimukset ovat vielä kesken. Alkoholilla on osuutta asiaan.

8,5 mmk:n investoinnit Raumalla Craftwoodiin

Noin 8,5 miljoonan markan investoinnit on Rauma-Repola tehnyt vuoden aikana Craftwoodiin. – Johtaja Pekka Salosen mukaan investoinneilla tähdättiin laitoksen toiminnan tehostamiseen sekä tuotannon laatutason nostamiseen. Tehtaan tuotantokyky on 20 000 kuutiometriä normaalivaneria vuodessa.

Salonen kertoi, että tehtaalla toteutetaan jatkossa tuotannon tehostamista, hankitaan lisää konekantaa ja automatisoidaan. Ne ovat rationalisointiluonteisia toimia, koska vuorotyöhön on vaikea saada työvoimaa. Laitos työllistää nyt 189 henkeä, joskin täyden tuotannon aikana henkilöstömäärä nousee noin 230:een.

SM-kilpailut Kylmäkoskelle

Kyykkävaltuuskunnan kokouksessa sunnuntaina Helsingissä myönnettiin kuluvan vuoden henkilökohtaisen SM-kilpailujen järjestäminen Kylmäkosken Karjalaisille. Kilpailut järjestetään lauantaina elokuun 18 päivänä Urjalan lukion kentällä.

Varmuudella on ensimmäinen kerta, kun kylmäkoskelaiselle seuralle on missään lajissa myönnetty SM-kilpailujen järjestämisoikeus. Kyykänpelaajille kilpailujen myöntäminen on luonnollisesti tunnustus vuosikymmenen menestyksellisestä toiminnasta valtakunnallisella tasolla.

Aikaisemmilta vuosilta on kylmäkoskelaisille kertynyt SM-kilpailuissa neljä kulta-, neljä hopea- ja kolme pronssimitalia. Viime vuonnahan Pentti Rupponen voitti Suomen mestaruuden ja Veli-Pekka Ehoniemi oli juniorisarjassa toinen.