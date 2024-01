Pirkan Helmi järjestää logosuunnittelukilpailun Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken asukkaille

Pirkan Helmi ry järjestää avoimen suunnittelukilpailun, jonka tehtävänä on tuottaa Erasmus+ -rahoitteiselle Nature of Being in Nature -hankkeelle logo. Kilpailu on tarkoitettu ensisijaisesti Pirkan Helmen toiminta-alueen eli Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken asukkaille.

Nature of Being in Nature -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmisten luontosuhdetta. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja työpajoja, joissa opastetaan ihmisiä liikkumaan luonnossa luontoa kunnioitaen ja suojellen sekä kannustetaan löytämään hyvinvointia luonnosta.

Hanke on kansainvälinen ja Pirkan Helmi käyttää logoa hankkeen viestinnässä, kuten asiakirjoissa, kotisivuilla, somepalveluissa, mainoksissa, muussa sähköisessä ja printtiviestinnässä sekä muissa mahdollisissa tuotteissa kuten mainoslahjoissa. Logoa tulevat käyttämään myös hankkeen kansainväliset kumppanit Tšekissä, Puolassa sekä Slovakiassa.

Kilpailun voittaja saa palkinnoksi 500 euroa. Voittajan valitsevat Pirkan Helmen työntekijät yhdessä kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa. Kilpailuun osallistuvat työt tulee toimittaa 31.1.2024 kello 12.00. mennessä.