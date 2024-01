Toijalan Seutu 3.1.1984: VR keskittää Toijalassa pelätään terminaalin hiljenemistä

Valtionrautatiet on keskittämässä kappaletavarakuljetuksiaan. Kappaletavaraliikenteen kehittämisprojekti ”Karpo” ulottaa vaikutuksensa myös Toijalaan. Valkeakoskella on tämän vuoden alusta aloittanut toimintansa uusi kappaletavaraterminaali, jonka kautta hoidetaan keskitetysti Toijalan, Viialan ja Valkeakosken alueen kuljetukset. Toijalassa pelätään nyt, että keskittäminen vähitellen kuihduttaa Toijalan terminaalin. Tampereen kappaletavaraalueen päällikkö Jouko Vainio vakuuttaa kuitenkin, ettei näin ole. – On kyse kilpailukyvyn ja palvelutason parantamisesta, hän sanoo.

Seurakuntien väkiluvut vähenivät

Seurakuntien väkiluvut ovat jälleen viime vuoden aikan vähentyneet. Eniten väkiluku on vähentynyt Sääksmäen seurakunnassa, 47 hengellä. Urjalassa vähennystä on tullut 35 henkeä. Akaan seurakunnassa, johon kuuluvat sekä Toijala että Jäännös-Akaa, vähennyt oli 31 henkeä. Kylmäkoskella ja Viialassa vähennys oli kummassakin 19 henkeä. Kalvolan seurakunnan läsnäoleva väestö väheni vain neljällä hengellä.

Kylmäkoskella, Kalvolassa ja Viialassa syntyneitä oli viime vuonna enemmän kuin kuolleita, Kylmäkoskella jopa kaksinkertainen määrä. Akaassa ja Urjalassa kuolleita on sen sijaan syntyneitä enemmän.

Lukuihin saattaa tulla vielä joitakin tarkistuksia.

Tarttilan posti muutti

Tarttilan postiasema aloitti uuden vuoden uusissa tiloissa. Eilen kahviteltiin kyläläisiä Antti Nikkilän omistamaan taloon korjatuissa tiloissa Päivölän risteyksen lähettyvillä.

Tarttilan postiasema aloitti toimintansa vuonna 1968 Saarioispuolen seuratalon tiloissa, mstä nyt siirryttiin ajanmukaisempiin.

Tarttilan postin alueella on 123 postinsaajataloutta: postinjakomatkaa kertyy Pentti Niemiselle lähes 26 kilometriä. Postiaseman hoitajana toimii Elina Nikkilä jo toista vuotta.