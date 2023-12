Seurakunta maksaa puolet kirkkoherran virasta eronneen Ali Kulhian korvauksesta – Mia Joki kertoi väliaikatietoa pitkään odotetusta historiikista

Akaan seurakunta maksaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille puolet korvauksesta, jonka tuomiokapituli suorittaa kirkkoherran virasta irtisanoutuneelle Ali Kulhialle. Koko korvaus on 57 302,60 euroa, josta seurakunta maksaa tuomiokapitulille 28 651,30 euroa. Akaan kirkkovaltuusto hyväksyi lisämäärärahan kokouksessaan torstaina.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli sopi maaliskuussa Kulhian kanssa tämän virkasuhteen päättymisestä. Sopimuksen mukaisesti Kulhia irtisanoutui kirkkoherran virasta 1.8.2023 alkaen. Tuomiokapituli sitoutui suorittamaan Kulhialle korvauksena kymmenen kuukauden palkkaa vastaavan 57 302,60 euron summan. Sopimuksen mukaan korvauksesta maksettiin puolet viime elokuussa ja toinen puoli maksetaan ensi vuoden puolella helmikuussa.

Virastaan eronnut Kulhia on ollut viime vuosina useasti julkisuudessa epäasiallisen käytöksen vuoksi.

Tuomiokapitulin kanssa hyvissä väleissä

Tuomiokapituli lähetti 10. marraskuuta seurakunnalle kirjeen, jossa se esitti, että seurakunta maksaisi sille puolet Kulhialle suoritettavasta korvauksesta.

– Tämä on täysin valtuuston päätettävissä oleva asia, velvollisuutta tähän ei ole, mutta jos halutaan ja tarvitaan joskus tuomiokapitulilta apua vastaavissa tilanteissa, kannattaa tuomiokapitulin kanssa olla hyvissä väleissä, seurakunnan hallintojohtaja Joonas Juntunen evästi kirkkovaltuutettuja.

Juntusen mukaan lisämääräraha vie kuluvan vuoden tuloksen noin 7000 euroa pakkasen puolelle.

Seurakunnan omat hartiat eivät riittäneet

Kirkkovaltuutettu Kirsi Turunen totesi, että tuomiokapituli on lähettänyt kirjeen eikä laskua.

– Kannattaa vähän keskustella, roiskaistaanko koko summa vai laitetaanko pikkuisen matkarahoja. Minun puolestani voidaan maksaakin, mutta tämä ei ole lasku. Tässä on vielä auki näitä muita juttuja, historiikki ja sellaista.

Akaan seurakunta on maksanut 70 000 euroa Viialan seurakunnan historiatutkimuksesta, jonka kirkkoneuvosto heinäkuussa 2020 tilasi Kirkon tutkimuskeskukselta. Ali Kulhia on tutkimuksen tekijä. Tutkimuksen valmistumista on odoteltu jo jonkin aikaa.

Kirkkovaltuutettu Erja Pentti piti kohtuullisena, että tuomiokapituli pyytää seurakuntaa tulemaan vastaan korvauksissa. Pentin mukaan tuomiokapituli auttoi isoa murhetta aiheuttaneessa asiassa, jonka ratkaisemiseen seurakunnan omat hartiat eivät riittäneet.

Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pasi Kylmälä kertoi, että tilanteen ollessa akuutti tuomiokapitulin kanssa käytiin keskusteluja korvauksen jakamisesta, jos kapituli päätyy tarjoamaan Kulhialle jotain rahasummaa. Kylmälä kertoo puhuneensa asiasta seurakunnan puheenjohtajiston kanssa.

– Me emme tietysti voineet tehdä päätöstä, mutta meidän näkemys oli se, että olemme mukana, jotta asia saadaan mahdollisimman nopeasti ja fiksusti lopputulokseen, ja kun he auttoivat. Oikeastaan minä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana ja muiden puheenjohtajien puolesta pyydän, että tämä hyväksyttäisiin, jotta me emme syö sanaamme, Kylmälä vetosi.

Kylmälän mukaan seurakunnat ovat osallistuneet korvauksiin vastaavissa tapauksissa myös muualla.

Antoisa keskustelu ABC-asemalla

Kirkkovaltuutettu Mervi Pulkkinen totesi, ettei korvausasia ei liity Viialan seurakunnan historiatutkimukseen, mutta valtuutettu kaipaisi siitä tietoa.

– Kyllä mekin voisimme lähetellä kirjeitä, milloin saamme lukea historiikin.

Pasi Kylmälä kertoi saaneensa historiikin ohjausryhmän jäseneltä tiedon, että Kulhia tekee työtä tutkimuksen valmistumiseksi ja ohjausryhmä saa seuraavan version tarkastettavakseen alkuvuodesta.

– On hyvä, että Mervi kyselet tästä. En kohta enää kehtaa kulkea Valtatiellä, kun ihmiset hyökkäävät kimppuun ja kyselevät, missä Viialan kirkon tutkimus on. Tämä on tosi ikävä tilanne, ja toivon, että todella saamme sen.

Myös kirkkovaltuutettu Mia Joella oli kerrottavaa tutkimuksesta. Joki kertoi käyneensä muutama päivä aiemmin Kulhian kanssa antoisan kahden tunnin keskustelun Toijalan ABC-asemalla. Joen mukaan tutkimus on valmis tammikuun viimeiseen päivään mennessä.