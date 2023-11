Katso kuvat: Ravintola Oskarissa vietetään lauantaina avajaisia – Valkeakoskelta ja Tampereelta on jo pitkään kyselty, milloin laajennus on valmis

Toijalan Valtatielle toukokuusta 2017 perustettu Ravintola Oskari on aika ajoin niin tupaten täynnä porukkaa, että yrittäjät Özkan Yalçin ja Necmeddin Togluk päättivät ottaa käyttöön myös viereisen liiketilan, joka sekin on heidän omistuksessaan.

– Tällä puolella asiakaspaikkamäärä on aivan liian pieni, ja ulkopaikkakuntalaiset seurueet joutuvat monesti odottamaan. Laajennus antaa mahdollisuuden siihen, että kaikki voivat viettää rauhassa aikaa ja istua, Yalçin totesi lokakuun lopulla ravintolan nykyisissä tiloissa.

Silloin oli tarkoitus, että uusi puoli aukeaisi mahdollisesti joulukuun puolessavälissä tai viimeistään tammikuun alussa. Keväällä alkaneet rakennustyöt eivät olleet edenneet aivan suunnittelussa aikataulussa, mutta tekijän vaihduttua homma vauhdittui yllättävästi. Niinpä avajaisia vietetäänkin jo tämän viikon lauantaina.

”Yrittäjyys on hulluutta”

Ravintolan uusissa tiloissa on noin 50 asiakaspaikkaa, ja tilaa voi käyttää monipuolisesti niin ruokailuun kuin erilaisiin tilaisuuksiin, myös omana kabinettinaan. Laajennuspuolella on jo nyt yksi näyttö, ja toiselle seinälle tulee vielä iso screeni kokouksia varten.

Özkan Yalçinin mukaan Valkeakoskelta ja Tampereelta on jo pitkään kyselty, onko laajennus valmis.

– Minun mielestäni tässä lähellä ei oikein ole muuta kokouspaikkaa 50 hengelle, ja muualta tulevat ihmiset käyttävät Akaassa muitakin palveluita.

Paikallisia palveluita on käytetty myös ravintola Oskarin laajennustyömaalla, sillä kaikki mahdollinen suunnittelusta sähkö-, lvi- ja rakennustöihin sekä materiaaleihin on hankittu Akaasta. Esimerkiksi ilmanvaihtopuoli oli jo ennestään koko lailla kunnossa, koska samassa tilassa on aikoinaan toiminut Kotipizza.

Özkan Yalçin myöntää, että laajennuksessa on riskinsä, jotka hän ja Necmeddin Togluk kuitenkin päättivät ottaa.

– Yrittäjyys on hulluutta. Eihän kukaan järkipää ihminen pysty olemaan yrittäjä tässä maassa, Yalçin nauraa.