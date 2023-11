Psykiatrian lähetejonojen purkamista on tehostettu Pirkanmaalla – Hyvinvointialueella psykiatrian lähetejonoja puretaan käsittelemällä lähetteitä lauantaisin

Pirkanmaan hyvinvointialue tiedottaa, että hyvinvointialueella psykiatrian lähetejonoja puretaan käsittelemällä lähetteitä lauantaisin. Hoitoon pääsyä odottavien kannattaakin varautua vastaamaan puheluihin myös lauantaipäivisin.

Nyt käydään läpi sekä erikoissairaanhoitoon jonottavien potilaiden lähetejonoa että ensimmäistä käyntiään odottavien jonoa. Jokaiselle potilaalle etsitään hänelle tarkoituksenmukainen hoito.

– Toisinaan potilaille on soitettava ja kysyttävä tarkennuksia lähetteen tietoihin. Soitoista on lähetetty potilaille etukäteen ilmoitus tekstiviestillä. Puheluun kannattaa vastata, jotta saamme yhteistyössä asioita nopeammin ratkaistua, kertoo psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen.

Hanna-Mari Alanen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtaja Kaisa Luoto toteavat, että Pirkanmaalla mielenterveysongelmiin ammattitaitoista hoitoa saa Pirkanmaan hyvinvointialueella sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalveluista että erikoissairaanhoidon psykiatrialta. Kun jokainen potilas ohjataan hänelle sopivaan hoitoon, hoitoon pääsy nopeutuu ja esimerkiksi psykiatrien työaika voidaan kohdentaa niille potilaille, jotka sitä tarvitsevat.

Lauantaisin työssä kolmisenkymmentä vapaaehtoista

Lähetteiden käsittelyä tehdään lauantaisin lisätyönä, ja työhön on kerätty vapaaehtoisia työntekijöitä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista että psykiatriasta. Jononpurkua on tehty tähän mennessä kahtena lauantaina, ja työ jatkuu vielä toiset kaksi lauantaita ennen vuodenvaihdetta. Purkupäivinä mukana on ollut noin kolmekymmentä työntekijää.

– Olemme saaneet tähän mennessä käsiteltyä noin neljäsataa lähetettä. Arvioimme, että saamme tämän vuoden aikana purettua yhteensä noin kahdeksansataa lähetettä, sanoo Hanna-Mari Alanen.

Pirkanmaan hyvinvointialueella psykiatrian vaikeaan jonotustilanteeseen on etsitty ratkaisuja erillisessä selvitystyössä, jonka loppuraportti hyväksyttiin syyskuussa. Jonojen suunnitelmallinen purkaminen on yksi selvitystyön pohjalta aloitettu toimenpide. Selvitystyössä luotiin myös psykiatriaan ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin hoidonporrastusmalli, joka auttaa ohjaamaan asiakkaat oikean tahon hoitoon. Mallia on hyödynnetty jononpurussa, ja se on osoittautunut hyväksi työkaluksi lähetteitä käsitteleville työntekijöille.

– Tällainen yhtenäinen jononpurku onnistuu nyt, kun ollaan yhtä hyvinvointialuetta. Kun jononpurkua tehdään yhteistyönä, kasvaa myös yhteinen käsitys siitä, millaisia potilaita meillä psykiatrialle lähetetään. Tässä samalla olemme myös saaneet vahvistettua ajatusta siitä, että potilaamme ovat yhteisiä, hoidettiinpa heitä peruspalveluissa tai erikoissairaanhoidossa, painottaa Alanen.