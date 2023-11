Kerran kuussa kuppilassa kuunnellaan musiikkia

Kerran kuussa kuppilan ovien avautuminen on taas lähellä. 15. marraskuuta kello 14 alkaen ovi on auki odottamassa kuppilaan tulijoita.

Tällä kertaa ohjelmassa on levyraati. Kuultavaksi on valittu useamman tyyppistä musiikkia ja kuuntelun jälkeen on aika antaa pisteitä ja kertoa ehkä musiikkiin liittyviä muistoja tai tapahtumia. Niin kuin tiedetään, musiikilla on suuri merkitys ihmiselämässä.

Kuppilassa juodaan totta kai myös kahvit ja seurustellaan tuttavien ja ystävien kanssa, iloinen puheensorina on tuttu juttu kuppilan kokoontumisissa. Paikkakin on tuttu SPR Akaan osaston toimitila Syke osoitteessa Valtatie 9.