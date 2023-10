Kirkkoherraehdokkaita tentattiin Kylmäkoskella – Kaikille avoin yleisötilaisuus keräsi viitisenkymmentä kiinnostunutta

Akaan seurakunnan kirkkoherranvaalin ehdokkaat Tero Kuparinen, Leena Sorsa ja Tuomo Törmänen esittäytyivät kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Kylmäkosken kirkossa sunnuntai-iltana. Paikan päälle tuli yli puolensataa kiinnostunutta akaalaista.

Kello 16 kahvitarjoilulla alkanut tilaisuus kesti noin kolme tuntia. Sen aikana emerituspäätoimittaja Juha Kosonen esitti ehdokkaille kysymyksiä, joista osa oli saatu yleisöltä. Ehdokkaat pitivät myös kaksi lyhyttä puhetta, jotka liittyivät tilaisuudessa laulettuihin virsiin.

Tämän viikon maanantaina ehdokkaita haastatteli vielä vaalityöryhmä, joka antaa oman lausuntonsa kirkkoneuvostolle. Se valmistelee vaalin kirkkovaltuustolle, joka valitsee kirkkoherran torstaina 30. marraskuuta suljetulla lippuäänestyksellä. Uusi kirkkoherra aloittaa virassa ensi vuoden toukokuussa.

Tiukkoja kysymyksiä tulevasta

Yleisötilaisuudessa seurakuntalaisia kannustettiin ottamaan yhteyttä luottamushenkilöihin ja kertomaan oman kantansa siitä, kuka olisi sopiva kirkkoherraksi. Ehdokkaista kaksi on seurakuntalaisille entuudestaan tuttuja. Tero Kuparinen on Akaan seurakunnan kappalainen ja Leena Sorsa on vs. kirkkoherra. Kolmas ehdokas Tuomo Törmänen on Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra.

Ehdokkaita pyydettiin kertomaan, miksi he hakivat virkaa ja missä asioissa he kokevat onnistuneensa pappina. Lisäksi kysyttiin, olisivatko he kirkkoherrana näkyviä ja kantaaottavia vai millaisia hengellisiä johtajia he olisivat. Heiltä haluttiin kommentti siihen, miten seurakunnan tulevaisuus turvataan ja mitkä olisivat toiminnan painopisteet.

Ehdokkaiden piti myös kommentoida, voisiko Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken kirkkorakennuksilla olla kullakin oma erityinen roolinsa seurakunnan toiminnassa.

Yhteiset pelisäännöt tärkeitä

Kirkkoherraehdokkaista Tuomo Törmänen korosti, että 10 vuotta Taivalkosken kirkkoherrana ovat opettaneet paljon. Yhtenä saavutuksena hän piti Taivalkosken seurakuntavaalien viimekertaista äänestysprosenttia, joka oli 36,6 prosenttia ja Suomen korkein.

– Minulle myös sosiaalinen media on luonteva paikka. Jos tulen valituksi, aion myös pyytää kolumnipalstaa Akaan Seudusta, hän totesi.

Tero Kuparinen kertoi, että haluaisi hengellisenä johtajana panostaa toimituksiin, koska ne ovat hänen mukaansa ikkuna seurakuntalaisten elämään. Hän sanoi, ettei hänen mielestään kirkon tarvitse olla ”joogakerho, tanssisali eikä urheiluseura”.

– Meidän tehtävämme on olla pelastuslaitos. Sanomassa ei ole mitään vikaa eikä messuun tarvita sambakerhoa, hän kuvaili.

Leena Sorsa hahmotteli Akaan kolmelle kirkolle niiden erityispiirteitä. Hän näki Kylmäkosken kirkon hyvänä kulttuurikirkkona, Viialan kirkon kasvatuksellisena paikkana perhetoiminnalle ja Toijalan kirkon hyvän akustiikkansa puolesta etenkin tapahtumakirkkona.

Hän piti seurakunnan nykyistä strategiaa hyvänä ja korosti, että seurakunnan on jätettävä jäljelle vain ne tilat, jotka ovat toiminnan kannalta tärkeitä. Kaikki ehdokkaat alleviivasivat, kuinka tärkeää seurakunnan on tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Myös työyhteisön hyvinvointia korostettiin.

Lisäksi painotettiin yhteisten pelisääntöjen noudattamista kirkon kiperissä haasteissa. Leena Sorsa ja Tuomo Törmänen toivoivat kirkolliskokoukselta mahdollisimman pian päätöstä samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä. Herätysliikkeet nähtiin toiminnan rikastuttajina, mutta siihenkin toivottiin piispankokoukselta hyviä pelisääntöjä.