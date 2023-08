Niclas Kukkonen, Erin Innala, Aatu Salonen ja Iina Mäenpää kertovat ensivaikutelmansa uudesta rakennuksesta – Rehtorit korkkasivat Viialan yhtenäiskoulun käyttöön askartelusaksilla

Akaan koulut starttasivat uuteen lukuvuoteen tänään keskiviikkona 9. elokuuta. Juhlavimmin koulutyön äärelle saavuttiin Viialan yhtenäiskoulussa, jossa arki aloitettiin nyt upouudessa rakennuksessa.

Ensimmäisen koulupäivän kuulutuksessaan rehtori Jenni Ristimäki kiteytti aamun tunnelmat kolmeen ilmaukseen: malttamattomana odotettu, jännittävä ja ikimuistoinen. Lyhyiden avaussanojen jälkeen hetken kruunuksi saatiin nauhan leikkaus, jonka Ristimäen kanssa suoritti tyylikkäästi ja varmasti askartelusaksilla apulaisrehtori Kimmo Metsberg.

– Ovathan nämä ihan uskomattomat tilat, ja nyt iso määrä ihmisiä pääsee opettelemaan tätä taloa, Metsberg hymyili onnistuneen leikkuun päätteeksi.

Ensin omaksi

Ristimäki on pistänyt merkille, että uusi koulu on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja innostanut kesän mittaan paikalle myös ”ennakkoon tutustujia”.

– On hienoa, että koulun piha-aluetta on jo kesän aikana käytetty, ja olen nähnyt muutamia perheitäkin viettämässä aikaa pihan leikkipaikoissa.

Tämä alueella oleilu on sujunut rehtorin mukaan pääosin asianmukaisesti.

– On kuitenkin ollut harmillista huomata, että vasta kasvamassa olleita istutuksia on tuhottu tai roskat eivät ole löytäneet roskiksiin asti. Nämä ovat niitä pieniä, mutta äärimmäisen merkityksellisiä asioita, joilla me yhteisesti pidämme koulun sisä- ja ulkotiloista huolta.

Ristimäki lupaa, että koulua tullaan esittelemään avoimin ovin viimeistään jouluun mennessä.

– Keskustelimme jo keväällä henkilökunnan kanssa siitä, että syyslukukauden alkaessa me keskitymme oppilaisiin. Koulumme lasten, nuorten ja heidän perheidensä tulee saada ensimmäisenä ottaa koulu omakseen yhdessä henkilökunnan kanssa, ja sen jälkeen on muiden vuoro. Toki muun muassa nuorisopalvelut ja iltakäyttäjät aloittavat toimintansa sovitusti.

”Tästä tulee kivampi”

Yhtenäiskoulun liki 750 oppilaan joukosta löytyy varmasti lukuisia ajatuksia lukuvuoden aloitukseen ja uusiin tiloihin liittyen. Valtaosa voinee kuitenkin allekirjoittaa esimerkiksi kolmannen luokan aloittaneen 9-vuotiaan Erin Innalan mielipiteen.

– Minusta tuntuu, että tästä tulee kivampi kuin vanhoista tiloista, koska tämä on uusi koulu ja vanhat olivat vain jotain siirtorakennuksia, Erin summasi.

Lisäksi Erin arveli, että hänen innostuksensa ja pienoinen jännityksensäkin uutta rakennusta kohtaan kestää ainakin koko ensimmäisen kouluviikon ajan.

11-vuotias Aatu Salonen 5B:ltä sen sijaan otti uudet kuviot vastaan letkeän kylmäpäisesti.

– Mikään ei jännitä, ja koulun alku on joka vuosi samanlaista. Vähän kävin kesäloman loppupuolella katsomassa, että mimmoista täällä on.

Aatun luokkakaveri, 10-vuotias Iina Mäenpää, puolestaan totesi vähäsen jännittävänsä uuden edessä.

– Kyllä näin iso paikka vähän jännittää. Mutta on tämä hieno, varmaan maailman hienoin koulu!

Köksän ja kässän luokat kiinnostavat

Hyvännäköisenä uutta VYKiä pitää myös yhdeksännelle vuodelle suunnannut 15-vuotias Niclas Kukkonen.

– Tosin ihan hirveästi en ole kerennyt sitä katsomaan, kun vasta kerkesin kävelemään pari kerrosta ylöspäin omaan luokkaan.

Vaikka tilat ovat koululla nyt kunnossa, Niclas on ihan hyvillään siitä, että pitkä peruskoulu on alkaneen lukuvuoden jälkeen takana.

Niclas arvioi uuteen rakennukseen tottumiseen kuluvan ehkä noin pari kuukautta ja odottaa erityisesti näkevänsä kahden suosikkiaineensa, kotitalouden ja käsityön, luokat.

