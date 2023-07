Tampereen Pallo-Veikot oli taistelusta huolimatta liian kova Toijalan Pallolle – Joonas Saariniemi loukkasi kätensä alkuminuuteilla

Kolmen viikon kesätauolta palannut Toijalan Pallo -49 aloitti jalkapallon kolmosen syyskierroksen kotiottelulla viime lauantaina. Vastassa oli sarjan kovin miehistö Tampereen Pallo-Veikot, joka haki vierasvoiton 0–3 (0–0) -lukemin.

Alun perin Viialan urheilukentälle merkitty ottelu siirrettiin pelipäivänä pelattavaksi TP Areenalle. Kova vesisade oli taas pehmittänyt urheilukentän nurmen pelikelvottomaksi.

Jobinpostia Topalle tuli jo pelin alkuminuuteilla, kun Joonas Saariniemi loukkasi kätensä pahannäköisesti. Kauden vakuuttavasti pelanneelle Saariniemelle voi tulla pitempikin toipilasjakso.

Maalittomalla avausjaksolla kotijoukkue taisteli hyvin kärkijoukkuetta vastaan. Maalivahti Jukka Saari oli taas hyvässä vireessä. Kärjessä Vihtori Sormunen oli taas vakava uhka puolustukselle. Vieraat toki hallitsivat jaksoa ja rakensivat hyviäkin tekopaikkoja. Topan alakerta kuitenkin piti.

Toinen jakso alkoi kuitenkin vierailta vahvasti. Kun oli pelattu 47 minuuttia, Nils Strömsholm laukoi tarkasti alanurkkaan. Kuusi minuuttia myöhemmin oltiin lukemissa 0–2. Jukka Saari torjui ensin yhdellä kädellä hienosti, mutta Tuomas Lehti pääsi sijoittamaan paluupallosta alanurkkaan. Päätösmaalissa kotijoukkueen alakerta ei saanut palloa purettua turvallisesti pois. Niinpä Roope Tuomi sijoitti helposti tolpan juureen.

TPV otti Topalta pisteet tällä kaudella 7–0 lukemin. Kauden avauspelistä lauantain peliin on kuitenkin menty hyvin eteenpäin. TPV:n tasosta kertoo hyvin päästettyjen maalien määrä. Niitä joukkueen verkkoon on kahdessatoista pelissä mennyt vain seitsemän. Piste-ero kakkoseen ACE:hen on kuusi.

Jatkuvassa sateesta huolimatta yleisöä TP Areenan laitamilla oli ihan mukavasti. TPV:n kannattajia oli paikalla varmaan parikymmentä.

Ottelun TP-49–TPV palkitut: TP-49 Akseli Sormunen, TPV Tuomas Lehti. Raadissa oli Sanna Repo, joka jakoi tähdet kotijoukkueen parhaille: 3 Akseli Sormunen, 2 Jukka Saari1 Vihtori Sormunen.

Topa kohtaa seuraavaksi vieraskentällä Tervakosken Padon keskiviikkona 2. elokuuta kello 19.