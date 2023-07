Tuula Heikkilä ja Kari Pakkala laulattavat Viialan kirjaston pihassa

Viiala-Seura on useana vuotena kesän kääntyessä syyspuolelle järjestänyt Pyryn torvisoittokunnan konsertin Viialan kirjaston Vilkun piha-alueella. Tänä vuonna torvisoittokunta päästetään tauolle ja seura toteuttaa kirjaston pihalla yhteislaulutilaisuuden yhdessä Titanic-yhtyeestä tuttujen Tuula Heikkilän ja Kari Pakkalan johdolla torstaina 3. elokuuta kello 18.

Kuljetusalan yrittäjänä toimiva Kari Pakkala Viialasta on päivätyönsä ohella tehnyt erilaisia soittotöitä koko ikänsä. Tuula Heikkilä on pitkän linjan laulaja ja entinen musiikkialan yrittäjä. Kaksikko on tehnyt yhteistyötä yli 20 vuoden ajan. Muun muassa erilaiset yksityistilaisuudet ja pienimuotoiset konsertit tamperelaisissa palvelutaloissa työllistävät muusikoita.

Heikkilä ja Pakkala laulattavat Viialassa kaikille tuttuja kappaleita, ja siltä varalta että laulujen sanat eivät muistuisi mieleen, on Heikkilä luvannut tuoda paikalle monistettuja lauluvihkoja. Pieni kesäsadekaan ei haittaa, sillä yleisö pääsee istumaan kirjaston lipan alle ja laulattajille on varattu teltta.

Yhteislaulutilaisuus Vilkun pihassa kestää noin 45 minuuttia. Kaikki ovat tervetulleita laulamaan.