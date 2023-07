Polkuautot saapuivat liikennepuistoon – Ohjaajat ovat paikalla arkisin ainakin heinäkuun loppupuolelle, kuskeille on ikä- ja pituusrajat

Kaupunki sai maanantaina kauan kaivatut polkuautot Liikenne ja liikuntapuisto Liikkikseen Toijalaan. Autoja on yhteensä 16, ja niillä pääsee harjoittelemaan liikennesääntöjä ja oikeaoppista liikennekäyttäytymistä liikennepuisto-ohjaajien opastuksella.

Ohjaajina ovat kaupungin kesätyöntekijät, jotka työskentelevät puistoalueiden hoidossa. Kaupunginpuutarhuri Marianne Pakola kertoo tehneensä pikaratkaisun ohjaajista maanantaina, jotta polkuautot saadaan heti käyttöön.

Varikkorakennus puuttuu

Vielä toukokuussa näytti siltä, että polkuautoja ei tänä kesänä saada, koska se edellyttäisi suunnitellun varasto- ja kioskirakennuksen rakentamista tai jotakin muuta paikkaa, jossa polkuautot voitaisiin säilyttää ympärivuotisesti. Kaupungin kunnossapitopäällikkö Samuli Lehti kertoi tuolloin, että tälle vuodelle puiston jatkorakentamiselle määritelty budjetti ei riitä rakennuksen toteuttamiseen.

Tällä hetkellä polkuautot on varastoitu kahteen merikonttiin. Kahdeksalla pienemmällä ja kahdeksalla isommalla autolla voi ajaa ainakin nykyisten ohjaajien kesäpestin ajan eli perjantaihin 28.7. saakka maanantaista torstaihin kello 9–15 ja perjantaisin kello 9–13. Liikennepuiston aukioloaikoina siellä saa ajaa vain liikennepuiston kalustolla.

Liikennepuisto on tarkoitettu 4–12-vuotiaille, ja lapset ovat puistossa hoitajiensa tai vanhempiensa vastuulla. Kuljettajan enimmäispituus on 140 senttimetriä. Liikennepuiston ohjaajilla on valtuudet antaa porttikielto epäasiallisesta käytöksestä.