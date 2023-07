Haihunkosken liiterin sauna on nyt valmis – Katso kuvat upeista tiloista ja kolmen vuoden takaisesta lähtötilanteesta

Akaan kaupunki päätti vuonna 2021 ryhtyä kehittämään vaiheittain Viialassa sijaitsevaa Haihunkosken aluetta, jotta se saataisiin nykyistä parempaan ja hyödyllisempään käyttöön sekä kuntalaisille että matkailijoille. Vuonna 2019 kaupunki oli järjestänyt alueen kehittämisestä kyselyn, jonka pohjalta mietittiin jatkoa.

2021 tehdyn suunnitelman mukaan Viialan kunnan aikoinaan hankkima rakennus eli niin sanottu Järvelän liiteri kunnostetaan vaiheittain ja kevyesti niin, että rakennuksen käyttö virkistystilana on mahdollista. Suunnitelmaan sisältyi muun muassa vanhan saunan entisöinti ja laajentaminen sekä kulkuyhteyden järjestäminen saunalta koskeen virkistäytymään.

Rakennuksen päädyssä oleva avoin tila oli tarkoitus kunnostaa niin, että se soveltuu kesällä esimerkiksi erilaisten pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen. Kiinteistön piha-aluetta aiottiin kunnostaa siten, että se mahdollistaa miellyttävän oleskelun pihan nurmialueilla.

Remontti alkoi vuonna 2022

Projektin edetessä Järvelän liiteriä alettiin kutsua Haihunkosken liiteriksi, ja ensimmäisessä vaiheessa tehtiin tilojen käytön suunnitelmat ja tarkastettiin rakenteet.

Toiseen vaiheeseen edettiin vuonna 2022, jolloin rakennuksen korjauksiin oli varattu 20 000 euroa saman vuoden talousarvioon.

– Toteutukseen liitetään myöhäisemmässä vaiheessa kunnallistekniikan rakentaminen sekä wc-tilat, kaupungin rakennuttaja-asiantuntija Kari Turva kertoi Akaan Seudussa tammikuussa 2022.

Saman vuoden maaliskuussa betonilattioita oli jo purettu pois saunasta ja muista tiloista. Saunasta oli purettu myös seinäpaneelit ja lauteet, ja muun muassa tulevan wc-tilan sisäseiniin oli lisätty tukirakenteita.

Huhtikuussa 2022 silloinen tekninen johtaja Jaana Koota kertoi, että hankkeen vuoden 2022 määräraha talousarviossa on 70 000 euroa.

Vesijohtoa ja viemäriä ei ollut

Saunaa ja muita tiloja ei saatu valmiiksi kesän 2022 aikana, mutta vuotta myöhemmin näyttää hyvältä. Kari Turvan mukaan tilat saadaan käyttöön syksyllä 2023.

– Kakkosvaiheen tilat eli sauna oheistiloineen on remontoitu. Lisäksi on tehty terassi Haihunkosken puolelle, Turva kertoo.

Valmiina ovat aula, inva-wc, sauna, pukuhuone, siivous-/tekninen tila ja oleskelutila. Alapohjan betonilaatta on uusittu, lattialämmitys lisätty, seinäpinnat tasoitettu ja maalattu, rakenteita vahvistettu ja sähköt uusittu. Rakennukseen on myös vedetty vesijohto ja viemäri, joita siinä ei ollut.

Myös rakennuksen ympäristö on kohentunut, sillä tontille on rakennettu terassin lisäksi parkkipaikka, muutettu kulkutien paikkaa, kunnostettu hormi ja tehty ulkovalaistus. Kari Turvan mukaan luvassa on vielä ympäristön siistimistä, muutamien kuivien ja vaarallisten puiden kaatamista sekä alueen maisemointia osittain aidalla ja viheristutuksilla.

Toimijaa ei ole vielä valittu

Kari Turvan mukaan Haihunkosken liiterin sisäpuolella ja ulkopuolella tehdyt työt ovat tähän saakka maksaneet noin 130 000 euroa.

– Kustannuksien kohoaminen johtuu rakennuksen kunnosta ja suunnitelmien tarkentumisesta, betonilattioiden purkamisesta, kapillaarikatkon ja radon-putkituksien tekemisestä, vesi-, viemäri- ja sähköliittymien kustannuksista, kulkutien uudesta linjauksesta, rakenteiden vahvistamisesta ja rakennustarvikkeiden hinnan noususta.

Kaupunki ei aio pyörittää Haihunkosken saunaa ja muita tiloja tai hoitaa niiden varauksia itse. Tähän tarkoitukseen on keväällä 2022 ja 2023 etsitty ulkopuolista toimijaa, joka vastaisi remontoidun rakennuksen toiminnasta ja ylläpitäisi Haihunkosken viihtyisää ympäristöä.

Kari Turvan mukaan toimijan kartoitus ja neuvottelut ovat vielä kesken.

Haihunkosken aluetta tullaan edelleen kehittämään vaiheittain määrärahojen puitteissa.

– Myös mahdollisen toimijan ideoita ja toiveita kuunnellaan. Aikataulu tarkentuu myöhemmin, Turva sanoo.