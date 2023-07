Akaa Pride alkaa Toijalan torilla lauantaina kahdelta – Petja Kopperoinen pitää Pride-hartauden, ja Akaan seurakunta avaa kirkon ovet rukoukselle ja hiljentymiselle

Akaa Pride järjestetään toista kertaa tulevana lauantaina 8.7. Toijalan torilla.

– Ihmisoikeustapahtuma järjestetään, jotta jokainen akaalainen saa kokea olevansa tärkeä, rakastettu ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Jotta kukaan ei jäisi yksin, kerrotaan Akaa Pride ry:stä.

Viime heinäkuussa tapahtuma keräsi järjestäjienkin yllätykseksi juhlimaan ja marssimaan useita satoja kansalaisia.

Tänä vuonna Akaa Priden ohjelman aloittavat kello 14 Mimi ja Kuku, jonka jälkeen tutkija Tuula Juvonen kertoo sateenkaarihistoriasta myös Akaan osalta. Vammaisaktivisti Pinja Eskola puhuu kokemuksistaan useamman vähemmistön jäsenenä, ja Elliot Webb esittää musiikkiaan.

Marssi torilta lähtee kello 15.30, ja Valtatie on osittain suljettuna kulkueen ajan.

Marssin jälkeen lavaohjelma jatkuu Fire Ladyn, Zoey Saturnin ja Toridiscon merkeissä kello 16.45:een asti. Kello 17 Akaasta lähtöisin oleva pappi Petja Kopperoinen pitää Pride-hartauden kaikille sateenkaaren alla.

Akaa Priden juontaa drag artisti Maimu Brushwood, ja tapahtuman suojelijana toimii Akaan Seudun entinen päätoimittaja Juha Kosonen, joka puhuu ennen marssin alkua.

Toijalan torin vieressä olevassa Akaan kirkossa on lauantaina muuten avoimet ovet kello 12–18, mutta kello 15–16 kirkossa on yksityistilaisuus. Kirkko on auki rukoukselle ja hiljentymiselle, ja siellä järjestetään musiikkihetki kello 16.