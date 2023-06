Arvaatko mihin näitä pehmoisia pötkylöitä tarvitaan? – SPR:n Akaan osaston käsityöpiiriläiset lahjoittivat Ortopetille reilut 60 anestesiasukkaa

Kun lemmikki nukutetaan eläinlääkärissä toimenpidettä varten, sen kyky säädellä omaa ruumiinlämpöään heikkenee ja sille tulee herkästi vilu. Suloinen keino lämmön ylläpitämiseksi on pukea potilaalle anestesiasukat.

Anestesiasukkien neulominen oli SPR:n Akaan osaston kuukausittain kokoontuvan käsityöpiirin toukokuun tapaamisen teemana. Sukat tehtiin lahjoitettaviksi, ja asiasta innostuttiin piirissä niin paljon, että lahjoituksen eteen ahkeroitiin neulomalla myös tapaamisen ulkopuolella.

Lopulta lahjoitettavana oli reilun 60:n sukan satsi, joka luovutettiin Toijalassa toimivalle pieneläinklinikka Ortopetille 9. kesäkuuta.

Herääminenkin on mukavampaa sukissa

Lahjoitustilaisuudessa käsityöpiirin vetäjä Riitta Mäkelä kertoi, että inspiraatio anestesiasukkien tekemiseen kumpusi alun perin Martat-lehden jutusta.

– Näin lehdestä, että jossain marttaosastossa oli tällaisia tehty. Sitten menin vielä nettiin, ja sieltä löytyikin paljon juttua siitä, että näitä on väsätty ympäri Suomea.

Eläinlääkäri Hanna-Leena Terhonen oli lahjoituksesta kiitollinen ja pisti heti merkille sukkien runsaan koko- ja mallivalikoiman.

– Meilläkin kun on potilaita satakiloisista kilon painoisiin, niin tästä riittää kyllä monelle ja pitkäksi aikaa lämmikettä.

Terhosen mukaan anestesiasukat ovat tuiki tarpeellisia.

– Meillä on tietysti käytössä esimerkiksi lämpöpuhaltimia, mutta ääriosissa kuten tassuissa lämpö pysyy paremmin sukkien avulla. Niiden kanssa on myös mukava heräämössä nousta. Kun sukkia on paljon, voivat pitkän matkan takaa tulevat potilaat varsinkin talvisaikaan matkata ihan kotiinsa asti niillä.

Piiri on nyt kesätauolla

Syksyllä 15 vuotta täyttävä käsityöpiiri on tällä hetkellä kesätauolla, ja tapaamiset osaston Syke-toimitilassa Valtatiellä Toijalassa jatkuvat syyskuussa.

Riitta Mäkelän mukaan kokoontumisissa voi joko tehdä yhteisen aiheen mukaisia töitä tai jotain ihan omaa.

– Ihan vain seurustelemaankin voi tulla, ja SPR:n jäsenkään ei ole pakko olla, Mäkelä vinkkaa.

Anestesiasukkien neulomisen lisäksi piirissä on muun muassa virkattu valeampiaispesiä ja ommeltu kestokasseja Nekalan ruokapankille.

Lisätietoa toiminnasta löytyy yhdistyksen verkkosivuilta.