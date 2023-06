Kerro meille, mikä oli parasta Heili-kesälehdessä – Voit voittaa Akaan Seutu -tuotepaketin

Akaan Seudun Heili-kesälehti on täällä taas! Lehti on ollut Akaan Seudun tilaajien laatikoiden ja luukkujen lisäksi laajemminkin jaossa Akaassa, ja sen reilut 60 sivua takaavat, että sinulla on varmasti jotain, mihin uppoutua pidemmäksikin aikaa vaikkapa loman mittaan.

Jos et vielä ole saanut Heiliä hyppysiisi, voit joko tutustua sen verkkoversioon klikkaamalla tästä tai hakea oman paperi-Heilin seuraavista paikoista:

S-market Toijala

S-market Viiala

Tokmanni Kylmäkoski

Akaan pääkirjasto

Viialan kirjasto

Mappi Ö

Pellavatehdas

Vaateliike Huuska You & Style

Saadaksemme arvokasta tietoa julkaisun kiinnostavuudesta pyydämme kaikilta Heilin lukijoilta palautetta oheisella lomakkeella.

Palautteen antamisen yhteydessä voit halutessasi osallistua Akaan Seutu -tuotepaketin arvontaan kirjaamalla mukaan yhteystietosi. Paketteja arvotaan kolme, ja esimakua niiden sisällöstä näet mukaan liitetystä kuvasta.

Tuotepaketit kolmelle onnekkaalle arvotaan heinäkuun alussa viikolla 27 (3.–9.7.2023), ja voittajien tulee noutaa ne Akaan Seudun toimituksesta Alventieltä Toijalasta.