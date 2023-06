Viiala-Lehti 16.6.1983: Rautatienkadulla päästiin väliaikaiseen ratkaisuun

Rautatienkadun muutostöiden piti alkaa maanantaina, mutta viime kädessä TVH alkoi tarkistaa suunnitelmaa uudelleen.

Vt. piiri-insinööri Martti Annila Hämeen tie- ja vesipiiristä kertoo, että eniten kiistaa aiheuttaneella Lehtosen, Saaren ja Vallin katuosuudella vain ajorata laitetaan kuntoon ja aikaisemmin suunnitellut levennykset jätetään tekemättä. Kun Haihunkosken siltaa ruvetaan rakentamaan muutaman vuoden kuluttua, mietitään uudelleen, miten kevyen liikenteen väylä tähän kapeikkoon rakennetaan.

Kiistakohtaa lukuunottamatta Rautatienkatu rakennetaan vahvistetun suunnitelman mukaisesti. Työt alkavat lähiaikoina.

Kapeikoin asukkaat ovat tyytyväisiä tieasian saamasta uudesta käänteestä. Heidän mielestään tiesuunnitelmaa on nyt mahdollista muuttaa kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Turuntie toi asiakkaita

Turuntien liikenteen ohjautuminen Viialan kautta on vilkastuttanut paikkakunnan huoltoasemien kaupankäyntiä.

Sekä Essolla että Kesoililla on tankkaajien määrä noussut viimeisen kuukauden aikana, jolloin Turuntie on ollut katkaistuna alikulkutunnelitöiden takia. Myös samalla tiellä sijaitsevalla R-kioskilla on käynyt asioimassa entistä enemmän ’oudonnäköistä’ väkeä.

Ala-asteen peruskorjaussuunnittelu alkaa

Keskustan ala-asteen peruskorjauksen esisuunnittelusta on jättänyt tarjouksen neljä yrittäjää. Kunnanhallitus hyväksyi tiistaina arkkitehtitoimisto Mikko Knuutti Oy:n tarjouksen.

Kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden VES- ja TES-kuoppakorotukset kunnanhallitus hyväksyi 1.6. lähtien.