Sami Rajala kertoo, miksi kaupunginhallitus ei tehnyt päätöstä Toijalan yhtenäiskoulun paikasta

Akaan kaupunginhallitus ei tiistain kokouksessaan ottanut vielä kantaa uuden Toijalan yhtenäiskoulun paikkaan vaan päätti yksimielisesti lähettää kouluverkkoasian takaisin valmisteluun.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Rajala (kok) kertoo, että asian palauttamiseen vaikutti monta asiaa.

– Ensinnäkin kaikki asiaa käsitelleet lautakunnat olivat vähän eri mieltä sijoituspaikasta, eikä sieltä saatu oikein asiaan linjausta, Rajala toteaa.

Sivistyslautakunta kannatti uuden yhtenäiskoulun paikaksi Pätsiniemeä ja elinvoimalautakunta Lastumäkeä ja tekninen lautakunta oli Lastumäen kannalla niin, että lukio on samassa rakennuksessa.

Aikalisä paikallaan

Sami Rajalan mukaan Lastumäki-vaihtoehdon kohdalla päättäjiä mietitytti erityisesti, miten koulunkäynti onnistuu samaan aikaan, jos alueella remontoidaan, puretaan ja rakennetaan, sekä epätietoisuus monitoimihallin tulevaisuudesta ja siitä, mitä tapahtuu Toijalan yhteiskoulun rakennukselle.

Pätsiniemi-vaihtoehdon osalta kuntalaiset ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä päättäjiin.

–Totesimme, että on asianmukaista laatia kuntalaisille lisätietoa ainakin liikkumisesta Pätsiniemen kohdalla, jos koulu sinne tulevaisuudessa tulee, Rajala kertoo.

Päätöksenteko siirtyy syksyyn

Rajalan mukaan kouluasiaa ei käsitellä ensi keskiviikon 14. kesäkuuta valtuustossa vaan se siirtyy myöhempään ajankohtaan.

– Tässä on monta avointa kysymystä. Ajattelimme kaupunginhallituksessa porukalla, että ehkä on viisaampi tehdä selvittelyt kuin puida asiaa hyvin pitkään valtuustossa. Kokouksesta tulisi hyvin pitkä, jos siellä asiasta aletaan sanailemaan. Tilanne on ehkä muutenkin kärjistynyt, ja näen, että aikalisä ei ole ollenkaan huono asia.

Rajala arvioi päätöksenteon siirtyvän syksyyn.

– Annoimme viranhaltijoille sen verran tehtäviä, että menee pitkälle syksyyn, ennen kuin asia on uudelleen päätöksenteossa. Se käsitellään lautakunnissa, ja valmistelutoimielimessä tutkitaan tarkemmin valmistelun linjoja, Rajala kertoo.

Lisää tietoa odotetaan

Rajalan mukaan tavoitteena on saada hahmoteltua muun muassa Pätsiniemi-vaihtoehdon katulinjauksia ja liikennemääriä keskustelujen pohjaksi.

– Nyt se perustuu hihasta vedettyihin arvioihin.

Rajala kertoo itse olleensa tähän asti enemmän Pätsiniemi-vaihtoehdon kannalla ja painottaneensa perusteena lyhyttä koulumatkaa alakoululaisille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja odottaa itsekin lisää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

– Toivon, että uusista selvityksistä tulee lisää tietoa, että voi päättää faktan pohjalta, minne koulu sijoittuu.

