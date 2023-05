Loimi-Hämeen Jätehuolto valitsi kuljettajat bio- ja pakkausjätteille – Vähintään viiden asunnon kiinteistöillä erilliskeräys alkaa heinäkuussa

Heinäkuussa 2021 eduskunta hyväksyi uuden jätelain, jonka myötä vastuu kotitalouksien bio- ja pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä siirtyy kunnille tai niiden omistamille jätehuoltoyhtiöille vuoden 2023 aikana. Kiinteistöillä, joilla on vähintään viisi asuntoa, pakkausjätteiden erilliskeräys alkaa 1. heinäkuuta.

– Ideana on, että jatkossa kotitalousasiakkaat saavat kaiken bio- ja pakkausjätteisiin liittyvän palvelun yhdeltä toimijalta. Palveluntuottajina ovat yksityiset yritykset, mutta vastuu toimialueemme kuljetusten kilpailuttamisesta ja asiakaspalvelun järjestämisestä on meillä, Loimi Hämeen Jätehuolto Oy:n logistiikka- ja viestintäpäällikkö Mirva Naatula kertoo.

Kilpailutukseen liittyen LHJ järjesti vuonna 2022 kaksi markkinavuoropuhelua bio- ja pakkausjätteiden kuljettamisesta kiinnostuneille yrityksille.

– Varsinainen tarjouspyyntö laadittiin näissä tilaisuuksissa käytyjä keskusteluja hyödyntäen ja alueen kuljetusurakoitsijoiden toiveita kuullen. Pyrimme esimerkiksi muodostamaan urakka-alueet niin, että myös pienemmillä kuljetusliikkeillä oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen ja että useampaa kuin yhtä jätelajia on mahdollista kerätä samalla pysähdyksellä, eli niin sanotulla lokeroautolla.

Kilpailutuksen perusteella pakkausjätteitä kuljettamaan valikoituivat Envor Group Oy, Vammalan Hyötykeräys Oy sekä Urbaser Oy.

– Lasi- ja metallipakkausten kuljettamisesta vastaavat Envor Group ja Hyötykeräys. Lisäksi Envor Group vastaa myös muovi- ja kartonkipakkausten keräämisestä yhdessä Urbaser Oy:n kanssa.

Syyskuussa alkavien biojäteurakoiden kuljetuksesta vastaavat Urbaser ja Hyötykeräys. Biojäteastioiden pesusta puolestaan vastaa Jätehuolto Askonen Oy.

Jäteautot esillä Kiimassuolla

Lisätäkseen tietoa heinäkuussa alkavasta pakkausjätteiden erilliskeräyksestä LHJ järjestää yhdessä urakoitsijoidensa kanssa Pakkaukset Pyörimään -tapahtuman Kiimassuon jätekeskuksessa Forssassa.

– Tapahtumaan on vapaa pääsy ja se järjestetään perjantaina 2. kesäkuuta kello 17 alkaen. Paikalla on LHJ:n sekä urakoitsijoiden jäteautoja sekä mahdollisesti myös muuta kalustoa, joihin on mahdollista päästä tutustumaan lähemmin, Naatula kertoo.

Pakkaukset Pyörimään -tapahtuman yhteydessä järjestetään myös opastettu kierros, jonka aikana halukkailla on mahdollisuus päästä tutustumaan LHJ:n toimintaan tarkemmin.

– Perheen pienimmille olemme varanneet pomppulinnan sekä hattaraa. Lisäksi tapahtumassa on makkara- ja mehutarjoilu. Tapahtuma-alueelta löytyy myös erilaisia kierrätysaiheisia pelejä. Kaikki tapahtuman aktiviteetit ja tarjoilut ovat maksuttomia.

Pakkaukset Pyörimään -tapahtumassa vierailee illan aikana myös LHJ:n maskotti Loimu-kettu.