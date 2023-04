Akaa-Volleyn historian paras kausi päättyi pettymykseen – Pelaajaneuvotteluiden tuloksista uutisoidaan jo toukokuussa

Akaa-Volley lienee ainoa Mestaruusliigaan noussut lentopalloseura, joka on kaudesta toiseen suoriutunut edellistä paremmin. Päättyneellä kaudella Akaa-Volley sijoittui kolmeen otteeseen kakkoseksi. Suomen Cupin hopeamitali, liigan runkosarjan toinen tila ja hopeatila Mestaruusliigassa on suoritus, josta on syytä olla ylpeä.

– Näinhän se on. Mutta urheilussa loppuottelun tappio tuntuu aina pettymykseltä. Meillä oli kaikki mahdollisuudet kaataa VaLePa, mutta lentopallojumalat eivät olleet puolellamme. Nälkää jäi ensi kaudelle, pohtii Akaa-Volleyn päävalmentaja Olli Kunnari.

Akaa-Volley pystyi haastamaan finaalisarjassa ennakkosuosikin vain ajoittain. Sastamalalaiset ottivat paras seitsemästä -menetelmällä pelatussa loppuottelusarjassa selkeän 4–0-voiton. VaLePa kykeni tasaisempaan suorittamiseen. Tasaisuuden takuumies on joukkueen passari Mikko Esko. Hän löytää aina parhaassa vireessä olevat hyökkääjät.

Mutta Eskon passit eivät kuitenkaan ratkaisseet mitalien kohtaloa. Suurin ero joukkueiden välillä oli syöttö- ja vastaanottopelaamisessa. VaLePan syöttäjistä erottui etenkin Karli Allik, joka pelkästään viimeisessä loppuottelussa moukaroi peräti 10 suoraa pistettä.

– Nimenomaan tuo syöttö- ja vastaanottopelaaminen ratkaisi mestaruuden. VaLePa onnistui laimentamaan meidän hyökkäyksiämme niin, että onnistumisprosentti vajosi selkeästi runkosarjassa nähdystä, analysoi Kunnari.

Lentopallossa kukaan ei voi yksinään otteluita ratkoa. Silti Akaa-Volleyn kokoonpanosta voidaan loppuottelusarjan jälkeen nostaa kolme pelaajaa esille. Greg Petty sairasteli vielä Raision Loimua vastaan pelatun välieräsarjan aikana, mutta nousi Akaa-Volleyn parhaaksi loppuottelujen kuluessa. Nico Nurmesniemi puolestaan paikkasi oivasti Mohammadreza Beikin tämän vajotessa tehottomuuteen VaLePa-peleissä. Kokenut keskipelaaja Sauli Sinkkonen jatkoi läpi sarjan tasaisen varmoin ottein.

– On ollut hieno kausi. Olen nauttinut olostani Suomessa ja Akaassa. Joukkue ja sen fanit ovat olleet ihan loistavia, kiitteli Petty hopeamitali kaulassaan.

Nurmesniemen kautta on häirinnyt jo viime vuonna leikattu polvi.

– Nyt ensimmäiseksi keskityn polven lopulliseen kuntouttamiseen. Pelaaminen maistuu kuitenkin hyvältä ja jatko kiinnostaa, hymyili Urjalan Makeistukussa kesäajan työskentelevä A-Volleyn kasvatti.

Kunnarin katse on jo tulevassa

Akaa-Volleyn kanssa jatkosopimuksen jo talvella allekirjoittanut Kunnari ei enää märehdi päättynyttä kautta. Katse on suunnattu tulevaan.

– Touko- ja osittain vielä kesäkuukin on kiireistä aikaa. Tässä tutkaillaan kiivaasti, mitä pelaajarintamalla tapahtuu ja pyritään saamaan ensi kauden joukkue mahdollisimman valmiiksi ennen heinäkuun lomaa.

Kuluneen kauden pelaajista ainoastaan armeijan harmaisiin astuvan Petteri Tyynismaan sopimus Akaa-Volleyn kanssa on voimassa. Kaikkien muiden sopimukset ovat katkolla.

– Mahdollisimman kotimaiseen rosteriin tietenkin pyrimme. Totuus kuitenkin on, että lahjakkaimmat suomalaiset hamuavat Euroopan kentille. Se on suomalaisen lentopalloilun tulevaisuudelle vain hyväksi. Samalla se tarkoittaa, että me joudumme skannaamaan ulkomaalaisvahvistuksia. Iskukykyistä kokoonpanoa haetaan, mutta luonnollisesti seuran talous asettaa omat rajansa, pohtii Kunnari.

Ammattivalmentaja on tyytyväinen Akaa-Volleyn ammattimaiseen otteeseen.

– Askel kerrallaan on menty eteenpäin. Oman työni kannalta on hienoa, että Akaasta ja ympäristökunnista löytyy yrityksiä, joiden joustavuus mahdollistaa pelaajille ammattimaisen tekemisen. Sanoisin, että päättyneellä kaudella vähintään 90 prosenttia aamuharjoituksistakin voitiin vetää täydellä miehityksellä.

Kunnari ei löydä suuria muutostarpeita Akaa-Volleyn harjoitusrytmiin.

– Yksittäiset harjoitteet ja harjoitukset ratkeavat koossa olevan joukkueen ja yksilöiden mukaan. Isossa kuvassa en näe suuria muutostarpeita. Jonkin verran joudumme kauden mittaan joustamaan, kun käytössä olevat salit ovat myös muiden käytössä, mutta isoja ongelmia tuon kanssa ei ole ollut.

Lomallaan päävalmentaja aikoo seurata lastensa otteita pesäpallokentillä ja saunoa mökillään.

– Kaipa sitä muutaman kerran pitää nurmikkokin leikata, pohtii Kunnari hymy huulillaan.

Mahlanen on ylpeä joukoistaan

Akaa-Volleyn puheenjohtaja Torsti Mahlasella on takanaan jälleen kerran rankka talvi. Mutta menestys nostaa hymyn myös hänen kasvoilleen.

– Seuran talous tietenkin aina huolettaa. Kuluneen kauden tase selviää lopullisesti toukokuun alkupäivinä. Yllätyksistä ja muutosta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista huolimatta velvoitteet on kuitenkin kunnialla hoidettu, puhaltaa Mahlanen.

Muutto Toijalan Monitoimihallista Akaa Areenalle toi mukanaan paljon positiivista, mutta entistä isompien pelitapahtumien järjestäminen vaati myös kertaluontoisia hankintoja. Yllätyksillä Mahlanen viittaa etenkin Akaa-Volleyn europeliin Azoreilla. Myrskytuuli meren ympäröimillä saarilla esti joukkueen lentämisen kotiin suunniteltuna päivänä. Uudet lentoliput ja muut tarvittavat nostivat pelimatkan hintaa tuhansilla euroilla.

– Olen erityisen ylpeä paitsi joukkueemme kaikkien aikojen parhaasta menestyksestä mutta erityisesti myös meidän talkooväestämme. Ilman tätä Akaa-Volley-perhettä toimintaa olisi mahdoton pitää yllä, kiittelee Mahlanen.

Kunnarin tapaan puheenjohtaja katsoo jo tulevaisuuteen.

– Taloutta pitää entisestään vahvistaa. Onneksi loppuottelusarja toi meille huomattavasti lisää näkyvyyttä. Se voi auttaa tilannetta. Olisi hienoa, jos saisimme jo runkosarjan aikana Akaa Areenalle samanlaisia katsojamääriä kuin nyt loppukaudesta.

Akaa-Volley aikoo europelien kalleudesta huolimatta suunnata maailmalle myös ensi kaudella.

– Jospa kävisi hiukan parempi tuuri arvonnassa ensi syksynä. Onhan siinä kustannuksissa eroa, jos matkaa Azorien sijaan vaikkapa Viroon, hymyilee Mahlanen.

Puheenjohtaja sanoo pelaajaneuvottelujen olevan jo hyvässä vauhdissa ja kertoo uutisia tulevan jo toukokuussa.